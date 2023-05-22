Chuyên gia dinh người Nhật khuyên tránh xa 5 loại thực phẩm nếu muốn sống thọ

Xúc xích chứa nhiều chất dinh dưỡng và cung cấp một nguồn năng lượng cần thiết cho cơ thể. Nếu dùng xúc xích vào bữa ăn sáng, chỉ với 100g xúc xích có khoảng 297 calo. Nếu dùng xúc xích vào các bữa ăn chính trong ngày thì bạn có thể kết hợp thêm nhiều loại thức ăn khác để cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Nhà dinh dưỡng học Michiko Tomioka là chuyên gia về tuổi thọ người Nhật. Sinh ra và lớn lên ở Nara (Nhật), Tomioka tập trung nghiên cứu chế độ ăn uống dựa trên thực vật. Cô đã làm việc trong vai trò chuyên gia dinh dưỡng tại các trung tâm, trường bán công và ngân hàng thực phẩm .

Khi bận rộn và không có nhiều thời gian vào buổi sáng, mọi người thường lựa chọn ngũ cốc. Nhưng tôi không bao giờ ăn bất kỳ thứ gì có thêm đường hoặc các thành phần mà tôi không biết.

Nếu sử dụng trong ngưỡng an toàn, bản thân xúc xích không gây độc nhưng nếu bạn ăn thường xuyên với số lượng nhiều thì sẽ gây hại cho sức khỏe . Bởi trong xúc xích có hạn sử dụng lâu nên trong thực phẩm này phải có những chất phụ gia bảo quản thực phẩm, khi sử dụng nhiều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Quá nhiều đường dễ dẫn đến các vấn đề về huyết áp, tăng cân, tăng viêm và khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Lựa chọn cho bữa sáng lành mạnh của tôi là natto, món ăn Nhật Bản làm từ đậu nành lên men, với một ít cơm trộn các loại hạt.

3. Đồ ăn nhanh

Hàm lượng cholesterol cực cao trong các loại đồ ăn nhanh như khoai tây chiên, gà chiên và cá chiên kẹp trong sandwich… rất không tốt cho động mạch.

Chúng gây các chứng tắc nghẽn động mạch dẫn đến suy tim, gây hội chứng ruột dễ bị kích thích, chứng táo bón, quá tải chất độc và tăng cân.

Thức ăn nhanh có thể ngon nhưng nó tác động có hại đến hệ thống tiêu hóa. Thực phẩm giàu natri (khoai tây chiên, hamburger…) có thể tạm thời gây đầy hơi kết hợp điều đó với lượng chất xơ thấp và đường tiêu hóa có thể dẫn đến táo bón, khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh trĩ, thoát vị và viêm túi thừa.

Hàm lượng cholesterol cực cao trong các loại đồ ăn nhanh không tốt cho động mạch - Ảnh minh họa: Internet

4. Nước có gas

Các sản phẩm nước ngọt có gas có chứa rất nhiều thành phần không tốt cho sức khỏe, đặc biệt phải kể đến chất làm ngọt nhân tạo, các loại hương liệu, chất bảo quản, nước bão hòa CO2 và một lượng cafein nhất định.

Khi thường xuyên sử dụng sản phẩm này, hệ thần kinh trung ương của mẹ bầu có thể bị tác động mạnh, gây hưng phấn, tăng nhịp tim, nhịp thở, thậm chí có thể gây hoa mắt, ù tai,… Do đó, mẹ bầu thường xuyên bị mệt mỏi và lo âu quá mức. Điều này kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của thai nhi.

Bên cạnh đó, nước ngọt có gas có chứa nhiều caffein còn có thể gây kích thích niêm mạc dạ dày của mẹ bầu. Từ đó làm tăng nguy cơ xảy ra một số triệu chứng như buồn nôn, khó chịu,…

5. Kẹo

Quá nhiều đường, đồ ngọt chứa tinh bột có thể gây hại cho tim và não - Ảnh minh họa: Internet

Bạn không cần phải loại bỏ tất cả đồ ngọt khỏi chế độ ăn uống của mình. Ví dụ, chocolate đen giàu chất chống oxy hóa chống lại bệnh tật. Nhưng quá nhiều đường, đồ ngọt chứa tinh bột có thể gây hại cho tim và não.

Để thỏa mãn cơn thèm ngọt, tôi sẽ ăn bánh pudding hạt chia với mật ong, chocolate đen không đường. Tất nhiên, một miếng bánh nhỏ với bạn bè trong những dịp đặc biệt không phải vấn đề lớn.