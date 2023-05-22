Loại trái có hương vị hấp dẫn được ví như ‘nhà máy dinh dưỡng’ tuyệt vời

Trung bình trong 100g quả mận sẽ chứa những dưỡng chất như sau:

Quả mận còn có tên gọi khác là Mác măn, Lý tử và có nguồn gốc từ Trung Hoa. Từ thời xa xưa, quả mận cũng đã xuất hiện ở nhiều vùng lãnh thổ khác như Triều Tiên, Nhật Bản, Lào, Ấn Độ. Ở Việt Nam cây mận được trồng khá nhiều ở khu vực trung du đồng bằng Bắc Bộ và cả các tỉnh miền núi phía Bắc như Hà Nội, Lào Cai, Lạnh Sơn, Sơn La,...

- Đường: 9,92g gồm các loại glucoza, galactoza, sacarcoza, fructoza,...;

- Các loại vitamin như: vitamin B, C, E, K,...;

Một số khoáng chất thiết yếu: sắt 0,4mg, canxi 28mg, kali 157mg, magie 7mg, kẽm, mangan, đồng,...;

Các dưỡng chất khác: beta carotene 96mcg, axit béo no và không no, purin 24mg, alanin, phenylalanin, lysin, valin, leucin, glutamic, axit aspartic,...

Những quả mận mọng nước, giòn tan được nhà nhà mua về ăn hoặc chế biến thành những món nước ép, salad hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

3. Quả mận có tác dụng gì?

Giảm táo bón

Mận khô và nước ép mận từ lâu nổi tiếng với công dụng giảm táo bón. Điều này một phần là do lượng chất xơ cao. Một quả mận khô cung cấp khoảng 1g chất xơ. Chất xơ trong mận khô chủ yếu không hòa tan (không tan trong nước).

Nó đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa táo bón, tăng cường tiêu hóa và bài tiết. Ngoài ra, mận khô và nước ép mận chứa sorbitol, là loại rượu đường có tác dụng nhuận tràng tự nhiên.

Ăn đủ chất xơ cũng giúp phòng chống táo bón, khó tiêu. Chất xơ hoạt động như loại thuốc nhuận tràng tự nhiên, tuy nhiên ăn quá nhiều thực phẩm có chất xơ có thể dẫn tới tiêu chảy. Do đó, mọi người chỉ nên ăn ở mức độ vừa phải.

Giàu chất chống oxy hóa

Mận là loại quả giàu chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương bởi gốc tự do. Chúng đặc biệt chứa nhiều polyphenol, tác động tích cực đến sức khỏe xương khớp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường.

Mận là loại quả giàu chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương bởi gốc tự do - Ảnh minh họa: Internet

Mận giúp trái tim khỏe mạnh

Ăn mận có thể làm giảm mức cholesterol cũng như nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm về tim. Do có hàm lượng chất xơ và chất chống oxy hóa cao, mận là loại quả có lợi cho sức khỏe tim mạch, giúp phòng ngừa các loại bệnh tim.

Không chỉ giúp giảm cholesterol, mận còn giúp giảm huyết áp. Thêm mận vào chế độ ăn hàng ngày là cách giúp cho trái tim mạnh khỏe hơn.

Tăng cường sự hấp thụ chất sắt

Vitamin C khá cao trong mận là cơ sở để loại quả này giúp hấp thu chất sắt rất hiệu quả, đồng thời, tăng khả năng chống chọi lại bệnh tật và nhiễm trùng của cơ thể.

Mận khô thúc đẩy sức khỏe xương khớp. Một số nghiên cứu cho thấy, loại quả này giảm tình trạng loãng xương.

Giúp làn da sáng khỏe

Mận là một loại quả giúp làn da luôn khỏe mạnh, tươi sáng hơn. Với hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào, quả mận giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và ngăn ngừa tổn thương da.

Hàm lượng vitamin A trong quả mận giúp ngăn ngừa mụn trứng cá và làm mờ vết sẹo trên da.

Mận cũng cực kỳ giàu vitamin C, giúp cải thiện làn da, đồng thời loại bỏ các vết thâm, sẹo trên mặt.

Mận là một loại quả giúp làn da luôn khỏe mạnh, tươi sáng hơn - Ảnh minh họa: Internet

4. Những điều lưu ý khi ăn mận

Quả mận tuy mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng theo các chuyên gia dinh dưỡng, dù yêu thích quả mận đến đâu, bạn cũng chỉ nên ăn tối đa 10 quả một ngày để tránh những hậu quả cho sức khỏe nói trên.

Trước khi ăn mận nên ngâm trong nước muối pha loãng để an toàn hơn.

Bà bầu thân nhiệt nóng hơn bình thường không nên ăn nhiều mận vì có thể sinh phát ban, gây hại cho sức khỏe của mẹ và thai nhi.

Người bị bệnh tiểu đường không nên ăn mận đã chín vì chất đường trong mận có thể ảnh hưởng xấu đến tình trạng bệnh.