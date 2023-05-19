Dưa, cà muối là thực phẩm lên men nhờ vi khuẩn probiotic. Tuy nhiên, khi ăn dưa và cà muối xổi tức là muối và sử dụng luôn trong ngày sẽ gây hại cho sức khỏe do lượng vi khuẩn chưa đủ để lên men. Ngoài ra, dưa, cà khi trồng có sử dụng nhiều phân đạm, khi muối chưa kỹ sẽ chuyển thành nitrit. Hàm lượng nitrit cao kết hợp với các axit amin tạo thành nitrosamin, là chất gây ung thư.

Đôi khi vì thiếu hiểu biết hoặc không hiểu được tính chất nghiêm trọng của việc dùng những sản phẩm này mà chúng ta vô tình đưa những độc tố này vào cơ thể. Sau đây là những thực phẩm hằng ngày được mệnh danh là “sát thủ” âm thầm hủy hoại sức khỏe của bạn và gia đình.

Khi muối dưa, nên ngâm chìm trong nước muối từ 3 đến 10 ngày, tùy thời tiết. Nếu muối nước ấm thời gian lên men nhanh hơn. Không nên ăn quá nhiều, đặc biệt không ăn khi đói. Mỗi người trong một tuần chỉ nên ăn khoảng 50g.

Cà muối còn xanh còn chứa chất độc solanin có thể gây ngộ độc. Còn dưa muối đã để lâu bị khú, đóng màng trắng, vàng, nấm đen thường là do bị nhiễm nấm, không có lợi cho hệ tiêu hóa.

2. Trứng sống

Trứng sống cũng chứa nhiều lutein và zeaxanthin. Những chất chống oxy hóa quan trọng này bảo vệ mắt, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt do tuổi tác.

Tuy nhiên, nếu ăn trứng gà sống sẽ có thể gặp phải những nguy cơ không tốt.

Ăn trứng gà chưa chín hoặc trứng chần qua nước sôi có thể bị nhiễm khuẩn. Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) của Mỹ ước tính rằng khoảng 79.000 người mắc bệnh do thực phẩm và 30 người chết mỗi năm do ăn phải trứng sống bị nhiễm vi khuẩn Salmonella. Trứng gà sống và trứng gà chần chưa nấu chín có thể chứa Salmonella.

Ảnh minh họa: Internet

Vi khuẩn Salmonella là một loại vi khuẩn có hại tồn tại cả ở trên vỏ trứng và bên trong quả trứng. Vi khuẩn Salmonella tồn tại ở trứng gà do: chế độ ăn của gà, vấn đề vệ sinh chuồng trại, tiêm chủng cho gà. Vì vậy, ăn trứng sống có thể bị ngộ độc thực phẩm.

3. Cà chua xanh

Cà chua xanh rất độc hại vì có nó chứa chất độc Solanine. Nếu ăn phải, khoang miệng có cảm giác đắng chát; sau khi ăn có thể xuất hiện các triệu chứng ngộ độc như chóng mặt, buồn nôn, nôn mửa. Thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng.

Ảnh minh họa: Internet

4. Mộc nhĩ tươi

Mộc nhĩ cần được chế biến và xử lý đúng cách trước khi sử dụng để cho hiệu quả như mong muốn và tránh các độc tính mà nó có thể gây ra. Sau khi thu hái về, mộc nhĩ tươi chưa dùng được ngay, cần phơi hoặc sấy khô. Mộc nhĩ tươi có chứa porphyrin nhạy cảm với ánh sáng, ăn phải có thể khiến bị viêm da, ngứa da, phù thũng, phù nề thanh quản, gây đau nhức.

Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, chỉ nên dùng dạng mộc nhĩ khô (ngâm bằng nước lạnh, để ráo trước khi chế biến các món ăn). Khi ăn mộc nhĩ đúng cách, những hoạt chất trong thực phẩm này sẽ giúp làm giảm giảm cholesterol trong máu, giảm cân hiệu quả. Bên cạnh đó, mộc nhĩ rất giàu protein và vitamin E và các chất chống oxy hóa giúp cho làn da luôn tươi sáng, mịn màng và khỏe đẹp từ sâu bên trong.