Những đồ uống tự nhiên thanh lọc, ngăn ngừa gan nhiễm mỡ

Dinh dưỡng 15/05/2023 14:00

Thói quen ăn uống nhiều chất béo có thể khiến cơ thể bạn quá tải và dưới đây là 5 loại nước uống tự nhiên giúp thanh lọc cơ thể hiệu quả nhất.

 

1. Nước ép nho hỗ trợ ngăn ngừa gan nhiễm mỡ

Nho là một trong những loại trái cây giàu chất chống oxy hóa và là một phần của thức uống làm sạch gan.

Nước ép nho đã được nghiên cứu có tác dụng tốt đối với quá trình tái tạo tế bào, giảm cholesterol và quá trình giải độc cơ thể, không chỉ góp phần ngăn ngừa ung thư mà còn duy trì kiểm soát cân nặng hợp lý.

Ngoài ra, nước ép nho còn chứa hàm lượng cao vitamin C, axit folic, sắt, kali và canxi cũng như các chất chống oxy hóa mà cơ thể chuyển đổi thành vitamin A. Nhờ đó, nước nho giúp giảm viêm và ngăn ngừa tổn thương gan.

Những đồ uống tự nhiên thanh lọc, ngăn ngừa gan nhiễm mỡ - Ảnh 1
Nho là một trong những loại trái cây giàu chất chống oxy hóa và là một phần của thức uống làm sạch gan. - Ảnh minh họa: Internet

2. Uống nước dừa

Theo Đông y, nước dừa có tính hàn, giải nhiệt, làm mát, chống mất nước vào những ngày nắng nóng. Nước dừa giúp giải khát, thanh lọc cơ thể hiệu quả. Ngoài bổ sung chất dinh dưỡng và các vitamin, nước dừa còn hỗ trợ tiêu hóa do có lượng chất xơ cao, tốt cho tiêu hóa.

Nước dừa chứa chất điện giải, giúp giữ nước và thư giãn cơ thể. Nước dừa có khả năng loại bỏ độc tố khỏi cơ thể.

3. Nước bí đao

Bí đao chứa thành phần chính là nước cùng nhiều loại vitamin và khoáng tố tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, nước ép bí đao còn được sử dụng để hỗ trợ điều trị bệnh gan nhiễm mỡ nhờ tác dụng thanh lọc, đào thải độc tố và làm mát gan. Nguồn dưỡng chất tự nhiên mà thức uống này cung cấp còn tham gia thúc đẩy quá trình tái tạo các tế bào mới để chữa lành tổn thương trong gan một cách tự nhiên, an toàn.

Những đồ uống tự nhiên thanh lọc, ngăn ngừa gan nhiễm mỡ - Ảnh 2
Bí đao chứa thành phần chính là nước cùng nhiều loại vitamin và khoáng tố tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

4. Trà xanh

Đây là một loại thức uống khá quen thuộc và được sử dùng nhiều vì những lợi ích mà nó mang đến cho sức khỏe. Trà xanh cũng là một trong những loại nước uống tốt cho người bị bệnh gan nhiễm mỡ. Các chuyên gia cũng đã thực hiện một nghiên cứu trên động vật (chuột) đang bị gan nhiễm mỡ, lượng chất béo trong gan quá cao. Sau khi cho chuột sử dụng trà xanh khoảng hơn 6 tuần liên tục theo liều lượng tương đương như một con người thì kết quả thu được đó chính là những tế bào đang tích tụ và lưu trú trong gan của chuột dần bị phá vỡ và mất đi.

5. Nước ép dưa hấu

Những đồ uống tự nhiên thanh lọc, ngăn ngừa gan nhiễm mỡ - Ảnh 3
Nước ép dưa hấu là một biện pháp hiệu quả có tác dụng tăng cường quá trình giải độc tự nhiên của cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Nước ép dưa hấu là một biện pháp hiệu quả có tác dụng tăng cường quá trình giải độc tự nhiên của cơ thể. Nước ép dưa hấu kích thích gan xử lý amoniac (chất thải từ quá trình phân hủy protein), đồng thời làm giảm tải cho thận nhờ tác dụng lợi tiểu.

Dưa hấu là một chất điện giải tự nhiên, có hàm lượng kali cao, giúp điều hòa hoạt động của các cơ và dây thần kinh trong cơ thể.

 

 

5 loại rau giàu collagen bậc nhất, được ví như "thần dược làm đẹp" ngừa lão hóa hiệu quả

5 loại rau giàu collagen bậc nhất, được ví như "thần dược làm đẹp" ngừa lão hóa hiệu quả

Dưới đây là 5 loại rau giàu collagen bậc nhất, ngừa lão hóa siêu hiệu quả, chị em nên bổ sung thường xuyên trong chế độ ăn uống.

Xem thêm
Từ khóa:   nước ép gan nhiễm mỡ giải độc gan

TIN MỚI NHẤT

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 40 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân