Những đồ uống tự nhiên thanh lọc, ngăn ngừa gan nhiễm mỡ

Nước ép nho đã được nghiên cứu có tác dụng tốt đối với quá trình tái tạo tế bào, giảm cholesterol và quá trình giải độc cơ thể, không chỉ góp phần ngăn ngừa ung thư mà còn duy trì kiểm soát cân nặng hợp lý.

Nho là một trong những loại trái cây giàu chất chống oxy hóa và là một phần của thức uống làm sạch gan.

Theo Đông y, nước dừa có tính hàn, giải nhiệt, làm mát, chống mất nước vào những ngày nắng nóng. Nước dừa giúp giải khát, thanh lọc cơ thể hiệu quả. Ngoài bổ sung chất dinh dưỡng và các vitamin, nước dừa còn hỗ trợ tiêu hóa do có lượng chất xơ cao, tốt cho tiêu hóa.

Ngoài ra, nước ép nho còn chứa hàm lượng cao vitamin C, axit folic, sắt, kali và canxi cũng như các chất chống oxy hóa mà cơ thể chuyển đổi thành vitamin A. Nhờ đó, nước nho giúp giảm viêm và ngăn ngừa tổn thương gan.

Nước dừa chứa chất điện giải, giúp giữ nước và thư giãn cơ thể. Nước dừa có khả năng loại bỏ độc tố khỏi cơ thể.

3. Nước bí đao

Bí đao chứa thành phần chính là nước cùng nhiều loại vitamin và khoáng tố tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, nước ép bí đao còn được sử dụng để hỗ trợ điều trị bệnh gan nhiễm mỡ nhờ tác dụng thanh lọc, đào thải độc tố và làm mát gan. Nguồn dưỡng chất tự nhiên mà thức uống này cung cấp còn tham gia thúc đẩy quá trình tái tạo các tế bào mới để chữa lành tổn thương trong gan một cách tự nhiên, an toàn.

Bí đao chứa thành phần chính là nước cùng nhiều loại vitamin và khoáng tố tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

4. Trà xanh

Đây là một loại thức uống khá quen thuộc và được sử dùng nhiều vì những lợi ích mà nó mang đến cho sức khỏe. Trà xanh cũng là một trong những loại nước uống tốt cho người bị bệnh gan nhiễm mỡ. Các chuyên gia cũng đã thực hiện một nghiên cứu trên động vật (chuột) đang bị gan nhiễm mỡ, lượng chất béo trong gan quá cao. Sau khi cho chuột sử dụng trà xanh khoảng hơn 6 tuần liên tục theo liều lượng tương đương như một con người thì kết quả thu được đó chính là những tế bào đang tích tụ và lưu trú trong gan của chuột dần bị phá vỡ và mất đi.

5. Nước ép dưa hấu

Nước ép dưa hấu là một biện pháp hiệu quả có tác dụng tăng cường quá trình giải độc tự nhiên của cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Nước ép dưa hấu là một biện pháp hiệu quả có tác dụng tăng cường quá trình giải độc tự nhiên của cơ thể. Nước ép dưa hấu kích thích gan xử lý amoniac (chất thải từ quá trình phân hủy protein), đồng thời làm giảm tải cho thận nhờ tác dụng lợi tiểu.

Dưa hấu là một chất điện giải tự nhiên, có hàm lượng kali cao, giúp điều hòa hoạt động của các cơ và dây thần kinh trong cơ thể.