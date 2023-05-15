5 loại rau giàu collagen bậc nhất, được ví như "thần dược làm đẹp" ngừa lão hóa hiệu quả

Dinh dưỡng 15/05/2023 09:27

Dưới đây là 5 loại rau giàu collagen bậc nhất, ngừa lão hóa siêu hiệu quả, chị em nên bổ sung thường xuyên trong chế độ ăn uống.

Collagen có nhiều vai trò quan trọng khác nhau, bao gồm cung cấp cấu trúc cho da và giúp đông máu. Nó thường có trong thành phần trong dầu gội và kem dưỡng da. Tuy nhiên, bạn có thể tự hỏi collagen là gì, cũng như nó có tác dụng gì.

1. Collagen là gì?

Collagen là một trong thành tố quan trọng giúp xây dựng các khối xương, da, cơ, gân và dây chằng trong cơ thể. Ngoài ra, Collagen cũng được tìm thấy trong nhiều bộ phận khác của cơ thể như mạch máu, giác mạc và răng. Chúng ta có thể coi nó như là chất kết dính giữ tất cả những thứ này lại với nhau. Có ít nhất 16 loại collagen với bốn loại chính là loại I, II, III và IV. Chúng bao gồm:

Collagen loại 1. Loại này chiếm đại đa số collagen trong cơ thể và được tạo thành từ các sợi dày đặc. Có tác dụng cung cấp cấu trúc cho da, xương, gân, sụn sợi, mô liên kết và răng.

Collagen loại 2. Loại này được tìm thấy trong sụn đàn hồi, có tác dụng đệm cho khớp.

Collagen loại 3. Có vai trò trong việc hỗ trợ cấu trúc của cơ, cơ quan và động mạch.

Collagen loại 4. Loại này có nhiều trong các lớp da.

Khi già đi, cơ thể sản xuất collagen ít hơn và chất lượng thấp hơn. Một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy là làn da trở nên kém săn chắc và mềm mại. Sụn ​​cũng yếu dần theo tuổi tác.

2. Những loại hoa quả và rau củ chứa nhiều collagen

2.1. Cải xoăn (cải kale)

Cải kale, đây cũng là loại rau giúp ngừa lão hóa hiệu quả mà các chị em không thể bỏ qua. Cải kale hay còn gọi là cải xoăn có đặc điểm là lá xoăn ở phần rìa, vị hơi đắng và ngăm nhẹ. Trong cải kale có chứa nhiều chất chống oxy hóa, hàm lượng sắt cao, đặc biệt rất giàu vitamin C nên sẽ giúp ngừa lão hóa, kích thích sản sinh collagen, duy trì làn da trẻ đẹp hiệu quả.

Cải kale có hàm lượng calo thấp, trong 100g cải kale chỉ có chứa khoảng 33 calo, 3,4g protein, 1,4g carbohydrate, 2g chất xơ. Vì vậy khi ăn cải kale sẽ tạo cảm giác no lâu, tốt cho hệ tiêu hóa và hỗ trợ giữ dáng khỏe đẹp.

5 loại rau giàu collagen bậc nhất, được ví như 'thần dược làm đẹp' ngừa lão hóa hiệu quả - Ảnh 1
Cải kale, đây cũng là loại rau giúp ngừa lão hóa hiệu quả mà các chị em không thể bỏ qua - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, cũng vì trong cải kale có chứa hàm lượng vitamin K, vitamin C, kali cao nên những người bị máu loãng, thừa kali trong máu, thiếu hụt iot, phụ nữ trong giai đoạn thai kỳ nên cẩn trọng khi ăn cải kale, tránh ăn quá nhiều có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

2.2 Quả bơ

Bơ là thực phẩm giàu collagen và được chị em phụ nữ coi như "thần dược để làm đẹp". Trong quả bơ chứa nhiều khoáng chất, vitamin giúp chống oxy hóa và tiêu diệt các gốc tự do trong cơ thể.

Bơ là thực phẩm giàu collagen được nhiều người yêu thích.

Lượng Omega cao trong quả bơ có thể kích thích quá trình tái tạo collagen nên bổ sung thực phẩm nhiều collagen như quả bơ rất tốt và lành.

5 loại rau giàu collagen bậc nhất, được ví như 'thần dược làm đẹp' ngừa lão hóa hiệu quả - Ảnh 2
Bơ là thực phẩm giàu collagen và được chị em phụ nữ coi như "thần dược để làm đẹp" Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo, bạn chỉ nên dùng từ 1/2 - 1 quả bơ mỗi ngày để bổ sung lượng collagen vừa đủ cho cơ thể nhé.

2.3. Các loại đậu

Các loại đậu như đậu đen, đậu đỏ, đậu hà lan, đậu nành… chứa rất nhiều amino acid. Đây là thành phần quan trọng giúp cấu tạo nên các loại protein, trong đó có collagen cho cơ thể.

Đặc biệt, đậu nành và các chế phẩm của đậu nành như sữa, đậu hũ, natto… còn chứa hàm lượng lớn hoạt chất genistein, giúp kích thích sản xuất collagen tự nhiên, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả.

5 loại rau giàu collagen bậc nhất, được ví như 'thần dược làm đẹp' ngừa lão hóa hiệu quả - Ảnh 3
Các loại đậu như đậu đen, đậu đỏ, đậu hà lan, đậu nành… chứa rất nhiều amino acid  - Ảnh minh họa: Internet

2.4. Đu đủ

Đu đủ là nguồn cung cấp collagen tối ưu cho da bạn.

Một loại trái cây là nguồn cung cấp collagen tối ưu cho da khác là đu đủ. Đây là loại quả chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất,...

Ngoài ra, đu đủ còn rất giàu vitamin A, E, canxi và rất nhiều enzyme (papain) - một loại dưỡng chất giúp chị em chống lại quá trình lão hóa da rất hiệu quả.

5 loại rau giàu collagen bậc nhất, được ví như 'thần dược làm đẹp' ngừa lão hóa hiệu quả - Ảnh 4
Đu đủ là nguồn cung cấp collagen tối ưu cho da bạn. - Ảnh minh họa: Internet

2.5. Quả ổi

Bên trong quả ổi có chứa rất nhiều chất xơ, vitamin A, C,... các chất này giúp cơ thể bạn tăng cường hệ miễn dịch và chống lão hóa.

Đặc biệt trong ổi có chứa các nguyên tố như kẽm, đồng, góp phần rất lớn trong quá trình chuyển hóa collagen trong cơ thể.

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