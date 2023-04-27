Những người đại kỵ với mật ong, tuyệt đối không ăn vì cực độc

Chọn thực phẩm 27/04/2023 15:02

Mật ong đã được coi là một trong những thực phẩm có uy tín nhất cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai sử dụng cũng tốt, thậm chí với một số người, mật ong còn thế gây nguy hại, cực kỳ độc cho cơ thể.

 

Mật ong là tặng phẩm thiên nhiên chứa nhiều công dụng và dinh dưỡng và là bài thuốc dân gian lưu truyền từ xa xưa. Mật ong cung cấp cho cơ thể người hơn 60 loại glucose, vô cơ và hữu cơ, fructose, các enzyme giá trị, protein, và 18 loại axit amin.Tuy nhiên, lưu ý những đối tượng sau không phù hợp để sử dụng mật ong:

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Mật ong chứa hỗn hợp các loại đường và các thành phần dinh dưỡng khácẢnh minh họa: Internet

Những người tuyệt đối không nên dùng mật ong

- Trẻ em dưới 1 tuổi: Chức năng tiêu hóa của trẻ sơ sinh yếu, chức năng giải độc gan cũng chưa hoàn chỉnh, botulinum có thể bị nhiễm trong mật ong dễ dàng xâm nhập vào thành ruột, kết hợp với một số chất, gây ngộ độc.

- Người rối loạn chức năng đường ruột: Mật ong có thể làm cho đường ruột co thắt mạnh, gây ra các chứng như đi ngoài, táo bón...

- Người bệnh tiểu đường: Trong mật ong có chứa lượng lớn glucose và fructose. Đó là đường đơn, sau khi vào ruột không cần tiêu hóa, có thể hấp thu trực tiếp vào máu, khiến cho đường huyết tăng cao.

Những người đại kỵ với mật ong, tuyệt đối không ăn vì cực độc - Ảnh 2
Mật ong được ví như 'tiên dược' nhưng không phải ai cũng dùng được - Ảnh minh họa: Internet

- Người bị tiểu đường

Như chúng ta đã biết, về cơ bản bệnh tiểu đường (đái tháo đường) thuộc nhóm bệnh rối loạn chuyển hóa cabohydrat, protein, mỡ khiến cho lượng đường trong máu luôn ở mức cao gây phá hủy mạch máu nuôi dưỡng cơ quan trong cơ thể như: tim mạch, thận, mắt, dây thần kinh dẫn tới biến chứng như suy thận, mù lòa, hoại tử chi,… Bởi thế, nên hạn chế nạp vào cơ thể những thực phẩm chứa chỉ số đường huyết thực phẩm cao. Mật ong lại nằm trong số đó.

- Không nên dùng mật ong trong trường hợp tiêu chảy.

- Người đang đầy bụng, người giãn tĩnh mạch cũng không nên dùng mật ong để tránh ảnh hưởng tiêu cực cho sức khoẻ.

Những người đại kỵ với mật ong, tuyệt đối không ăn vì cực độc - Ảnh 3
Bạn hãy lưu ý lựa chọn hộp đựng mật ong thật cẩn thận. Nếu bạn sử dụng các vật dụng làm bằng kim loại, chất lượng của sản phẩm sẽ gảm đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Theo kinh nghiệm dân gian mật ong kỵ với các gia vị, món ăn như hành, thì là, cua. Do vậy, không kết hợp mật ong với các thực phẩm này.

Trong mật ong có thể có các các nội bào tử của vi khuẩn botulinum, trẻ dưới một tuổi không nên uống mật ong. Còn với trẻ lớn hơn hoặc người lớn hệ tiêu hoá phát triển hoàn thiện hơn sẽ phá hủy các bào tử này, không ảnh hưởng gì tới sức khoẻ.

 Mật ong có thể gây dị ứng với người có cơ địa nhạy cảm. Người bị dị ứng mật ong sẽ có những triệu chứng từ nhẹ tới nặng như mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn, ngứa ngáy. Thậm chí, nếu tình trạng nghiêm trọng hơn, bạn có thể khó thở, ngất, suy tim và tử vong nếu không được xử lý kịp thời.

 

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