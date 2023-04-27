Đừng vội vứt 5 loại thực phẩm này nếu lỡ có mọc mầm, vì chúng chính là kho báu dinh dưỡng cực quý giá, là "thần dược" của sức khỏe

Các bạn đã bao giờ nghe đến những loại thực phẩm nào mà lúc chúng nảy mầm lại trở thành những “thần dược” cho sức khỏe chưa? Đọc ngay bài viết này để biết thêm nhé!

1. Tỏi Nhiều người nghi ngờ rằng liệu tỏi sau khi nảy mầm có thể ăn được không. Nếu tỏi nảy mầm, miễn là tỏi không thay đổi màu sắc hoặc bị nấm mốc, bạn có thể ăn. Các nghiên cứu đã phát hiện ra tỏi có nồng độ chất chống oxy hóa cao hơn tỏi tươi, thậm chí là chống ung thư, chống lão hóa. Các chuyên gia cũng cảnh báo dù tỏi mọc mầm hoàn toàn có thể ăn được, tuy nhiên với tỏi bị mốc thì không. Ăn tỏi bị mốc có thể khiến bạn và gia đình bị ngộ độc. Vì hai hiện tượng này thường đi cùng nhau nên người nội trợ cần đặc biệt cẩn thận.

Nếu quan sát thấy bên ngoài củ tỏi - nhất là tỏi đã mọc mầm, có những vết bụi bất thường, đồng thời ruột tỏi cũng chuyển sang màu xanh lục thì đây có thể là dấu hiệu cho thấy tỏi đã bị nấm mốc tấn công và bạn nên bỏ chúng đi. Ảnh minh họa: Internet 2. Mầm đậu nành

Đậu nành có giá trị dinh dưỡng cao. Sau khi nảy mầm, các chất dinh dưỡng lại càng nhiều hơn. Có thể thấy mầm đậu nành dễ ăn hơn có tác dụng tốt hơn, đặc biệt với người có chức năng tiêu hóa không tốt.

Mầm đậu nành có thể làm tăng nồng độ ferritin – đây là một loại protein có tác dụng dự trữ sắt trong cơ thể. Do đó, bổ sung loại thực phẩm này cũng là một cách góp phần phòng ngừa tình trạng thiếu máu do thiếu sắt. Bên cạnh đó, vitamin B, axit folic,… có trong đậu nành cũng là những dưỡng chất cần thiết và quan trọng để tổng hợp các tế bào hồng cầu. Ảnh minh họa: Internet 3. Mầm đậu Hà Lan Đậu hà lan chứa rất nhiều dưỡng chất và đặc biệt là lúc chúng nảy mầm. Đậu hà lan nảy mầm không chỉ làm giảm nguy cơ ung thư mà còn tăng cường sức khỏe tim mạch và tăng sức đề kháng. Theo nghiên cứu khoa học, Mầm đậu Hà Lan có chứa hàm lượng carotene lên tới 2700mg/ 100gr. Trong khi đó, những loại trái cây, rau dưa mà chúng ta thường ăn chỉ có lượng carotene là 100mg/100gr. Ảnh minh họa: Internet 4. Hạt tam giác mạch Ai cũng biết, hạt tam giác mạch có rất nhiều tác dụng như hạ huyết áp, hạ mỡ máu, hạ đường huyết,.. Thế nhưng, ngay cả hạt tam giác mạch nảy mầm cũng có công dụng riêng của nó. Theo một số nghiên cứu cho thấy, hạt tam giác mạch nảy mầm có khả năng giảm huyết áp và ức chế bệnh gan nhiễm mỡ hiệu quả. Ngoài ra, với hàm lượng chất xơ khá cao, loại hạt này còn giúp cơ thể tiêu hóa được tốt hơn. Ảnh minh họa: Internet 5. Gạo lứt Nhật bản là một trong những quốc gia hàng đầu yêu thích, ưa chuộng món gạo lứt. Mặc dù ai cũng biết gạo lứt là một nguồn cung cấp chất dinh dưỡng tuyệt vời, tuy nhiên không phải ai cũng biết đến sự hữu ích của mầm gạo lứt. Nhờ quá trình nảy mầm, gạo mầm được bổ sung thêm các vitamin E, PP, B1, B6, Magie… đặc biệt là chất GABA hỗ trợ chống độc cho thận. Ảnh minh họa: Internet

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