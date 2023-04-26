Mùa mận hậu đã đến, liệu chị em đã biết cách phân biệt mận Việt Nam và mận Trung Quốc chưa?

Cây mận hậu là loại cây thân gỗ, tán rễ rộng, thích hợp ở sinh trưởng ở những nơi có khí hậu ẩm mát để phát triển bộ rễ của mình. Nhiệt độ phù hợp để cây mận hậu phát triển nằm trong khoảng 22 đến 24 độ C, nếu trên 35 độ C thì cây có thể khó phát triển và chết héo.

Mận hậu là một đặc sản và được trồng phổ biến núi rừng Tây Bắc, nổi tiếng nhất là mận hậu Sơn La. Quả mận hậu có, vỏ xanh, vị chua thanh mát và hơi chát xíu, da căng bóng, giòn chắc. Khi chín thì mận hậu sẽ chuyển sang màu đỏ như màu của quả cherry, bên ngoài sẽ phủ thêm lớp phấn trắng xóa mê người.

Mận Trung Quốc có màu vàng mờ hoặc tím đen (mận lai). Mận Việt Nam chín có màu đỏ sậm, loại mận Hậu có vỏ màu xanh, sờ mềm, ruột màu vàng, ăn chua. Một loại mận khác được thu hoạch tại huyện Bắc Hà thì có có màu tím nhạt, ruột đỏ, quả to bằng quả táo, vị chua.

Toàn bộ mận Việt Nam đều ra hoa vào dịp đầu năm, kết trái tầm tháng 4-6 và hết mùa vào khoảng cuối tháng 7. Vì vậy, những loại mận sau đó đều là mận Trung Quốc. Nhiều người cũng có kinh nghiệm không nên mua mận đầu mùa vì nhiều khả năng có chất kích thích cho mận nhanh lớn. Nên mua chính vụ hoặc gần cuối vụ cho yên tâm.

Mận Việt Nam thường có lớp phấn trắng bên ngoài, đặc biệt khi vừa hái, còn mận Trung Quốc ít khi có. Bạn nên lưu ý chi tiết này khi chọn mận về ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Hình dáng

Mận Việt Nam kích cỡ nhỏ, không đều, ngoại hình không đẹp còn mận Trung Quốc quả to, đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Hương vị

Mận Việt Nam thường có vị hơi chua, thanh, khi chín thì ruột ngọt nhưng phần vỏ vẫn hơi chua nhẹ.

Mận Trung Quốc ăn ngọt, ruột mềm, nhũn hơn, khi để tủ lạnh thường bị nẫu ruột, ăn nhạt và không ngon.

Ảnh minh họa: Internet

Bí quyết chọn mận ngon

Khi đã xác định loại mận chuẩn, thì bước chọn mận cũng rất quan trọng, nhưng lại vô cùng đơn giản. Chị em nên chọn quả mận tươi, ngon, đẹp mắt không bị bầm, dập, sâu thối. Những quả mận có vết đốt của côn trùng, hoặc vết bấm móng tay dễ bị vi khuẩn xâm nhập, cũng không nên mua.

Ngoài ra, lớp vỏ bên ngoài của mận ngon thường căng mọng, nhẵn bóng, cuống tươi, hoặc còn nguyên chùm, nắn không bị mềm.

Chị em không nên mua mận quá xanh hoặc quá chín, mà chọn loại xen cả màu xanh và đỏ, đều nhau, căng tròn, không bị méo mó và có lớp phấn trắng bao phủ thì đó là mận tươi, ngon.

Theo các nghiên cứu, mận là loại quả có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe: tốt cho xương khớp, cải thiện trí nhớ, kiểm soát lượng đường trong máu, hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ tim mạch, hỗ trợ giảm cân, ngăn ngừa ung thừa… Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều thì các axit có trong mận có thể dễ gây các bệnh liên quan đến dạ dày.