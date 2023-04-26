"Ăn gì bổ nấy": Quan niệm hoàn toàn sai lầm khi ăn nội tạng động vật

Ngày nay, hầu hết các loài động vật được sinh ra và nuôi lớn để cho các mô cơ. Nội tạng thường bị bỏ qua, hầu hết thịt thường được tiêu thụ như thịt bò, đùi hoặc nghiền thành thịt băm.

Nội tạng là các bộ phận của động vật được con người chế biến và làm thực phẩm. Nội tạng được tiêu thụ nhiều nhất là từ bò, heo, cừu, dê, gà và vịt.

Nội tạng là một bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống của bạn. Chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng, chẳng hạn như vitamin B12 và folate, và chúng cũng là một nguồn chất sắt và protein tuyệt vời.

Tuy nhiên, những người săn bắn hái lượm không chỉ ăn thịt cơ bắp. Họ còn ăn các bộ phận như não, ruột và tinh hoàn. Trong thực tế, các nội tạng được đánh giá cao về dinh dưỡng .

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Nội tạng của động vật phổ biến nhất là bò, lợn, cừu, dê, gà và vịt. Các loại nội tạng phổ biến nhất bao gồm:

Gan: là cơ quan giải độc. Nó cũng là “cường quốc” dinh dưỡng của các loại nội tạng và được gọi là “vitamin tổng hợp tự nhiên”.

là cơ quan giải độc. Nó cũng là “cường quốc” dinh dưỡng của các loại nội tạng và được gọi là “vitamin tổng hợp tự nhiên”. Lưỡi: thực sự là một cơ bắp. Đó là loại thịt mềm và ngon do có hàm lượng chất béo cao.

thực sự là một cơ bắp. Đó là loại thịt mềm và ngon do có hàm lượng chất béo cao. Tim: Vai trò của tim là bơm máu xung quanh cơ thể. Trông có vẻ không ăn được, nhưng nó là thịt nạc và rất ngon.

Vai trò của tim là bơm máu xung quanh cơ thể. Trông có vẻ không ăn được, nhưng nó là thịt nạc và rất ngon. Thận: Giống như con người, động vật có vú có hai quả thận. Vai trò của nó là lọc chất thải và chất độc ra khỏi máu.

Giống như con người, động vật có vú có hai quả thận. Vai trò của nó là lọc chất thải và chất độc ra khỏi máu. Óc: Não được coi là một món ngon trong nhiều nền văn hóa, và nó là một nguồn giàu axit béo omega-3.

Não được coi là một món ngon trong nhiều nền văn hóa, và nó là một nguồn giàu axit béo omega-3. Sweetbread : là tên ẩm thực cho tuyến ức hoặc tuyến tụy, đặc biệt là bê và thịt cừu, và ít phổ biến hơn là thịt bò và thịt lợn.

: là tên ẩm thực cho tuyến ức hoặc tuyến tụy, đặc biệt là bê và thịt cừu, và ít phổ biến hơn là thịt bò và thịt lợn. Dạ dày: Hầu hết dạ dày từ gia súc đều có kết cấu rất dai.

Ảnh minh họa: Internet

Cấu trúc dinh dưỡng của nội tạng thay đổi đôi chút, tùy thuộc vào nguồn động vật và loại nội tạng, nhưng hầu hết đều vô cùng bổ dưỡng. Trong thực tế, hầu hết là dinh dưỡng cao hơn thịt cơ bắp.

Chúng đặc biệt giàu vitamin B, như vitamin B12 và folate. Và cũng giàu khoáng chất, bao gồm sắt, magiê, selen và kẽm, và quan trọng vitamin tan trong chất béo như vitamin A, D, E và K.

Hơn nữa, nội tạng là một nguồn chất đạm tuyệt vời. Hơn nữa, protein động vật cung cấp tất cả 9 axit amin thiết yếu mà cơ thể bạn cần để hoạt động hiệu quả.

100 gram gan bò nấu chín cung cấp:

Calo: 175

175 Chất đạm: 27 gram

27 gram Vitamin B12: 1,386% của RDI

1,386% của RDI Đồng: 730% RDI

730% RDI Vitamin A: 522% của RDI

522% của RDI Riboflavin: 201% của RDI

201% của RDI Niacin: 87% của RDI

87% của RDI Vitamin B6: 51% của RDI

51% của RDI Selenium: 47% của RDI

47% của RDI Kẽm: 35% của RDI

35% của RDI Sắt:34% của RDI

Không thể phủ nhận được một sự thật là nội tạng động vật có hàm lượng dinh dưỡng rất cao. Như trong tim, gan chứa nhiều vitamin A và chất sắt, rất có lợi với những người thiếu máu, trẻ em cũng như phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, vì chứa nhiều cholesterol nên người cao tuổi không nên ăn quá nhiều.

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Thạc sĩ Lê Thị Hải, hiện đang công tác tại Viện dinh dưỡng Quốc gia cho biết: “Nhiều người có quan niệm “ăn gì bổ nấy”, vì thế thường xuyên mua óc về cho con ăn để con thông minh. Thực chất thì không phải vậy, vì so với thịt, cá thì hàm lượng chất đạm trong óc lợn chưa bằng một nửa. Đồng thời cholesterol lại quá cao, cho nên nếu trẻ em ăn nhiều thì dễ dẫn đến tình trạng thừa cân, béo phì”.

Hay như một số người bị các bệnh về thận, tim cũng cho rằng “ăn gì bổ nấy” nên thường xuyên mua tim, thận về ăn với mong muốn nhanh chóng khỏi bệnh. Theo nghiên cứu, các bệnh về tim, mạch rất dễ dẫn đến tình trạng tăng huyết áp, xơ vữa động mạch nếu sử dụng thực phẩm chứa nhiều chất béo. Quan niệm “ăn gì bổ nấy” là hoàn toàn sai lầm và thiếu khoa học.

Lưu ý khi ăn nội tạng động vật

Phải chế biến chín kỹ, không ăn tái sống (chưa chín hẳn)

Nội tạng động vật rất tốt nhưng lại có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng và các chất độc dư thừa tích tụ lâu ngày. Hãy chắc chắn rằng bạn phải chế biến món ăn kỹ lưỡng trước khi ăn. Tuyệt đối không được ăn nội tạng chưa nấu chín.

Chức năng chính của gan là để loại bỏ độc tố, nhưng chính vì chức năng này mà gan cũng là bộ phận phải chứa được một số lượng lớn các chất độc tích tụ, nếu không nấu chín hoàn toàn, bạn có thể sẽ ăn phải rất nhiều độc tố, làm tăng nguy cơ phát triển các căn bệnh nguy hiểm sau khi ăn.Ngoài ra, bạn cũng không nên quá chiều chuộng khẩu vị của mình, thèm ăn là ăn mà không biết kiểm soát cẩn thận có thể sẽ gây hại rất lớn. Đó cũng là điều khiến nhiều ý kiến trái chiều về nội tạng.

Hãy luôn nhớ chế biến các món nội tạng chín kỹ, ăn nóng ấm là tốt nhất.

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Mỗi người có thể ăn một mức khác nhau, không ai giống ai

Không phải tất cả mọi người đều thích hợp để ăn nội tạng động vật, bởi trong gan và thận động vật chứa rất nhiều cholesterol, vì vậy mà những người có bệnh về lipid máu cao cố gắng ăn ít hoặc không ăn, nếu không bệnh của bạn sẽ tồi tệ hơn.

Bệnh nhân Gout cũng nên ăn nội tạng động vật ít hơn những người bình thường, bởi vì nó có chứa purin, nên sau khi ăn, bệnh gout của bạn cũng sẽ trở nên trầm trọng hơn.

Mặc dù giá trị dinh dưỡng của các bộ phận nội tạng động vật đều rất phong phú, nhưng bạn cần nhớ một điều, phải kiểm soát số lượng, chất lượng ăn vào để đảm bảo rằng sẽ không gây ra bất kỳ tác hại nào.

Tùy vào thể trạng và sức khỏe của bạn để quyết định việc có nên ăn nội tạng động vật hay không. Nếu bạn có bệnh, hãy tham khảo kỹ trước khi ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát số lần ăn nội tạng

Người khỏe mạnh nếu ăn nội tạng động vật với một lượng phù hợp sẽ rất có lợi ích cho cơ thể, nhưng phải kiểm soát số lượng.

Bạn có thể ăn 1 hoặc 2 lần/tuần.

Gan động vật có thể làm giảm thiếu máu do thiếu sắt, đồng thời ngăn ngừa chứng quáng gà (mù vào ban đêm) và hội chứng khô mắt. Gan gà hoặc gan vịt có thể được làm thành các món cháo, luộc hoặc xào.

Gan lợn cũng có thể xào, nấu cháo, làm pate hoặc các món khác. Gan cũng có thể là món ăn thích hợp cho trẻ nhỏ với số lượng ít.