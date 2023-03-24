Ngại ăn đường nhưng thích đồ ngọt: 8 loại chất làm ngọt tự nhiên dành cho tín đồ hảo ngọt

Có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy những người thực hiện chế độ ăn nhiều đường có nhiều khả năng mắc bệnh béo phì. Bởi đường có thể ảnh hưởng đến hormone trong cơ thể để điều chỉnh cơn đói và cảm giác no, dẫn đến tăng lượng calo và tăng cân. Bên cạnh đó, việc tiêu thụ quá nhiều đường cũng có thể gây hại cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể, điều này có thể dẫn đến tăng lượng insulin và tăng dự trữ chất béo.

Ngoài gây ra các vấn đề sức khỏe, đường còn là chất gây nghiện. Nó khiến dopamine được giải phóng trong trung tâm thưởng của não, đó là phản ứng tương tự được kích hoạt như các loại thuốc gây nghiện. Điều này sẽ dẫn đến cảm giác thèm ăn và có thể thúc đẩy bạn ăn quá nhiều, đặc biệt là ở những người bị căng thẳng.

Ăn đồ ngọt có lượng đường cao có liên quan đến sức khỏe răng miệng kém và làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh nguy hiểm như bệnh tim mạch, tiểu đường và ung thư.

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Vì vậy, bạn hãy xem xét các lựa chọn thay thế sau đây để đáp ứng nhu cầu về ăn đồ ngọt và bảo vệ sức khoẻ.

Xylitol

Xylitol là một loại rượu đường (sugar alcohol) có độ ngọt tương tự như đường. Chất này khai thác từ ngô hoặc gỗ bạch dương và được tìm thấy trong nhiều loại trái cây và rau quả.

Xylitol chứa 2,4 calo mỗi gram, ít hơn 40% lượng calo so với đường. Điều này làm cho xylitol trở thành một lựa chọn thay thế đầy hứa hẹn cho đường là do bản thân sản phẩm này thiếu fructose, đây là thành phần chính chịu trách nhiệm cho hầu hết các tác dụng gây hại của đường.

Không giống như đường, xylitol không làm tăng lượng đường trong máu hoặc insulin. Trên thực tế, xylitol có liên quan đến nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm cải thiện sức khỏe răng miệng và sức khỏe xương. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu xung quanh xylitol đang gây tranh cãi. Do đó, vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu được thực hiện trên con người để xác định chức năng đầy đủ của chất này. Khi được tiêu thụ ở mức độ vừa phải, xylitol thường được con người dung nạp tốt, nhưng xylitol có thể gây độc cho chó.

Đường chà là

Đường chà là được điều chế từ chà là khô, loại đường này có nhiều lợi ích dinh dưỡng và hương vị ngọt ngào hơn đường nâu. Tuy vậy, đường chà là không thích hợp dùng cho thức uống và các món nướng.

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Sirô gạo lứt

Loại sirô gluten này có rất nhiều lợi ích sức khỏe của gạo lứt và có thể sử dụng thay đường trong các món bánh và rau trộn.

Đường Stevia

Stevia là một chất làm ngọt tự nhiên được chiết xuất từ lá của một loại cây bụi ở Nam Mỹ có tên khoa học là Stevia rebaudiana. Chất làm ngọt có nguồn gốc từ thực vật này có thể được chiết xuất từ một trong hai hợp chất là stevioside và rebaudioside A. Mỗi loại chứa lượng calo bằng 0, có thể ngọt hơn 350 lần so với đường tự nhiên và có thể có vị hơi khác so với đường.

Lá của Stevia rebaudiana được đóng gói với các chất dinh dưỡng và chất phytochemical, do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi chất ngọt có liên quan đến một số lợi ích sức khỏe.

Stevioside là một hợp chất ngọt trong stevia, đã được chứng minh là làm giảm huyết áp, lượng đường trong máu và mức độ insulin. Mặc dù Stevia được xem là an toàn, nhưng cần có nhiều nghiên cứu hơn nữa để xác định xem chất làm ngọt tự nhiên này có mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe con người hay không.

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Đường dừa

Đường dừa được chiết xuất từ sáp cây cọ dừa (coconut palm). Nó chứa một vài chất dinh dưỡng, bao gồm sắt, kẽm, canxi và kali, cũng như các chất chống oxy hóa khác. Sản phẩm này có chỉ số đường huyết thấp hơn đường, một phần có thể là do hàm lượng inulin có trong sản phẩm này.

Insulin là một loại chất xơ hòa tan đã được chứng minh là làm chậm quá trình tiêu hóa, tăng sự số lượng và nuôi các vi khuẩn lành mạnh trong hệ tiêu hoá. Tuy nhiên, đường dừa vẫn có lượng calo rất cao, tương đương với đường thông thường. Do đường dừa rất giống với đường ăn thông thường, vì vậy bạn nên được sử dụng điều độ sản phẩm này.

Mật ong

Mật ong là thành phần tuyệt vời để thay thế đường bởi mật ong có vị ngọt đậm hơn, nên bạn sẽ tiêu thụ ít hơn và cũng ít gây hại hơn.

Chọn mật ong nguyên chất thay vì đã qua xử lý để tận dụng đầy đủ các chất dinh dưỡng cùng đặc tính kháng khuẩn của nó.

Mật mía

Tuy cũng làm từ cây mía nhưng mật mía giàu dinh dưỡng hơn các tinh thể đường. Mật mía không chỉ ngọt hơn đường mà còn chứa nhiều chất sắt và canxi, nên đó là sự thay thế hoàn hảo cho đường.