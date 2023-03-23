Bác sĩ tiết lộ 3 loại thực phẩm là "vua canxi", giàu dinh dưỡng gấp 7 lần sữa nhưng chị em nội trợ thường hiếm ai biết

Chọn thực phẩm 23/03/2023 05:55

Thực phẩm giàu canxi là nguồn dinh dưỡng hỗ trợ xương khớp phát triển khỏe mạnh. Ngoài sữa, phô mai, bạn còn biết những thực phẩm giàu canxi nào khác không?

Canxi là khoáng chất thiết yếu tham gia vào cấu trúc và sự phát triển của hệ xương. Cơ thể không được cung ứng đủ lượng canxi theo khuyến nghị sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy cho sức khỏe, đặc biệt là ở trẻ em và người tuổi cao. Trước 25 tuổi, cơ thể cần nhiều canxi cho sự phát triển toàn diện của hệ xương cũng như thể chất, nhất là chiều cao. Giai đoạn trung niên, cơ thể cần canxi để duy trì sự ổn định. Sau 35 tuổi, quá trình thoái hóa xương xảy ra, cơ thể bắt đầu thiếu hụt canxi.

Mặc dù có những thời điểm, các dấu hiệu của việc thiếu canxi không xuất hiện rõ ràng nhưng mọi người vẫn có thể lựa chọn cung cấp bổ sung từ bên ngoài thông qua khẩu phần ăn hằng ngày, thuốc hoặc thực phẩm chức năng.

Khi nhắc đến những thực phẩm giàu canxi, ai trong chúng ta cũng đều nghĩ đến sữa, trứng. Tuy nhiên, vẫn còn 3 loại thực phẩm rẻ và nhiều canxi hơn 2 loại kể trên mà ít người biết đến. 

1. Mè đen

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng cứ 104 gam sữa chứa khoảng 100 mg canxi trong khi hàm lượng canxi trong mè đen lên đến 780mg, cao gấp hơn 7 lần sữa.

Không chỉ là thực phẩm tốt để bổ sung canxi cho cơ thể, mè đen còn đem đến nhiều tác dụng khác đối với sức khỏe. Theo Y học cổ truyền Trung Quốc, mè có tính ôn, vị ngọt, hương vị tinh tế, mềm mượt, vị dịu, có thể dưỡng trung và khí, làm ẩm ngũ tạng, dưỡng khí phổi, có tác dụng phòng ngừa nhất định bệnh loãng xương. Người trung niên và người già thường xuyên ăn nó sẽ giúp xương chắc khỏe, tay chân chắc khỏe.

Ngoài ra, mè đen có tác dụng giảm cholesterol, có chất chống oxy hóa và lượng chất béo trung tính cao nên giảm nguy cơ mắc bệnh tim, bệnh tiểu đường, chống ung thư. Vì mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, mọi người nên thêm thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày của gia đình.

Bác sĩ tiết lộ 3 loại thực phẩm là 'vua canxi', giàu dinh dưỡng gấp 7 lần sữa nhưng chị em nội trợ thường hiếm ai biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Thủy, hải sản

Trên thực tế, các loại thủy sản thông thường mà ta hay bắt gặp như tôm, cá nhỏ, ốc, sò… rất giàu nguyên tố canxi. Chẳng hạn, theo tỷ lệ, về cơ bản khoảng 100 gam thủy sản có chứa từ 500 đến 1200 mg canxi. Hơn nữa con người cũng dễ hấp thụ canxi từ các loại thủy sản này hơn, vì vậy việc bổ sung canxi có hiệu quả rất rõ ràng.

Ngoài ra, hàm lượng chất béo trong các loại thủy sản này tương đối nhỏ trong khi hàm lượng các chất dinh dưỡng bao gồm protein và vitamin lại rất phong phú. Các chất dinh dưỡng trong thủy sản có thể thúc đẩy hiệu quả hoạt động bình thường của các cơ quan khác nhau trong cơ thể con người, đặc biệt nâng cao khả năng miễn dịch, vì vậy bổ sung canxi qua những thực phẩm này là một lựa chọn sáng suốt.

Bác sĩ tiết lộ 3 loại thực phẩm là 'vua canxi', giàu dinh dưỡng gấp 7 lần sữa nhưng chị em nội trợ thường hiếm ai biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Các loại đậu

Đậu có nhiều chất xơ, protein và vi chất dinh dưỡng, ngoài ra còn dồi dào sắt, kẽm, folate, magiê và kali. Một số giống đậu cũng có lượng canxi đáng kể.

  • Đậu rồng đứng đầu bảng xếp hạng thực phẩm giàu canxi, một cốc (172g) nấu chín có 244mg canxi, tương đương 24% nhu cầu hàng ngày;
  • Một cốc (179g) đậu trắng tây nấu chín cung cấp 13% nhu cầu canxi, cũng được xem là một nguồn bổ sung canxi tốt;
  • Các loại đậu khác có ít canxi hơn, dao động từ 4 - 6% nhu cầu hàng ngày trên mỗi cốc.

Đậu rất bổ dưỡng và luôn có mặt trong mọi chế độ ăn lành mạnh. Nghiên cứu cho thấy đậu có thể hạ mức cholesterol xấu LDL và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2.

Bác sĩ tiết lộ 3 loại thực phẩm là 'vua canxi', giàu dinh dưỡng gấp 7 lần sữa nhưng chị em nội trợ thường hiếm ai biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

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