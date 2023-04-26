Mùa thanh trà đã đến: Bạn đã biết những công dụng "thần kỳ" của loại trái giải nhiệt ngày hè này chưa?

Chọn thực phẩm 26/04/2023 07:08

Thanh trà, hay còn gọi là chanh trà hoặc sơn trà, là một loại quả đặc sản vùng Vĩnh Long chín rộ vào khoảng tháng ba, tháng tư hàng năm. Ngoài công dụng chế biến thành nhiều món ngon thanh trà còn được biết đến với nhiều công dụng chữa bệnh hữu hiệu.

Thanh trà là trái gì?

Thanh trà còn được gọi sơn trà, chanh trà. Đây là loại quả dại mọc ven đường được người dân đem về trồng và thuần dưỡng, do vậy mà thanh trà dần dần trở thành quả đặc sản mang hương vị miền Tây Nam bộ.

Khi chín, thanh trà có vỏ màu cam bóng láng, cơm mềm, vị chua ngọt rất hấp dẫn. Tép của nó không to, có màu trắng ngà, dù có bổ đứt ra nhưng tép nước vẫn không tứa ra nước.

Mùa thanh trà đã đến: Bạn đã biết những công dụng 'thần kỳ' của loại trái giải nhiệt ngày hè này chưa? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thanh trà sau khi thu hoạch có thể để trên một tháng nhưng chất lượng vẫn không thay đổi. Nhờ có đặc điểm ít nước mà Thanh trà để dài ngày ít bị hư hỏng, phân hủy hơn các loại quả bưởi có nhiều nước. Với ưu thế màu sắc, mùi vị, nhiều người cho rằng, kể cả chưa nhìn thấy, chưa thưởng thức được trái thanh trà thì chỉ “nghe thôi đã thấy lòng mình dịu mát”.

Thanh trà có 2 loại:

  • Thanh trà ngọt: Trái thon, hơi dài, vỏ dày, cứng, có lớp phấn trắng phủ bên ngoài.
  • Thanh trà chua: Trái tròn, vỏ mỏng, khi chín sẽ có màu vàng sậm ngả về cam.
Mùa thanh trà đã đến: Bạn đã biết những công dụng 'thần kỳ' của loại trái giải nhiệt ngày hè này chưa? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thanh trà có tác dụng gì?

Cung cấp nhiều chất dinh dưỡng

Thanh trà chứa rất ít calo và có nhiều vitamin cùng các chất như chất xơ, protein, vitamin A, vitamin B6… tốt cho cơ thể.

Mùa thanh trà đã đến: Bạn đã biết những công dụng 'thần kỳ' của loại trái giải nhiệt ngày hè này chưa? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Trái thanh trà có chứa chất chống oxy hóa và khoáng chất giúp cho tim mạch được điều tiết tốt. Ngoài ra, nó còn có chứa magie và kali có tác dụng điều hoà huyết áp, tránh huyết áp cao hoặc huyết áp thấp. 

Hỗ trợ tiêu hóa và trị cảm cúm

Về tác dụng đối với sức khỏe, đông y cho rằng mỗi bộ phận của quả Thanh trà đều có tác dụng riêng. Cơm Thanh trà có vị ngọt, tính mát, không độc, có tác dụng kiện tỳ, trị ho, giải rượu. Vỏ ngoài chứa tinh dầu, vị cay, đắng, ngọt, tính ấm, có tác dụng hóa đàm, trị ho, lý khí, giảm đau.

Chúng có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa và trị cảm cúm, có tác dụng bảo vệ thành mao mạch, giảm tính thấm, giúp cho mao mạch đàn hồi và bền vững hơn. Từ đó giúp ngăn ngừa những tai biến do vỡ các mao mạch, gián tiếp giúp hạ huyết áp.

Mùa thanh trà đã đến: Bạn đã biết những công dụng 'thần kỳ' của loại trái giải nhiệt ngày hè này chưa? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ cải thiện thị lực 

Ở trái thanh trà có chứa vitamin A có tác dụng giúp mắt sáng, khỏe và tránh bị tăng độ đối với những ai cận thị.

Giảm cân và phòng chống tiểu đường

Theo y học hiện đại, nước của trái cây Thanh trà có chứa thành phần tựa như insulin giúp hạ đường huyết, có tác dụng hỗ trợ đối với bệnh nhân tiểu đường, cao huyết áp. Kiểm chứng thực tế cho thấy ăn Thanh trà đều đặn sẽ giúp giảm cân và phòng chống được tiểu đường.

Thanh trà cũng có công dụng làm giảm insulin làm cho cơ thể không cảm thấy đói vì lượng insulin cao sẽ kích thích vùng não gây cảm giác đói. Riêng những bệnh nhân đang trong quá trình uống thuốc hạ huyết áp hay thuốc giảm đau, nếu ăn Thanh trà sẽ giúp làm tăng công dụng trị bệnh của thuốc.

Mùa thanh trà đã đến: Bạn đã biết những công dụng 'thần kỳ' của loại trái giải nhiệt ngày hè này chưa? - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Các món ngon làm từ thanh trà

Canh sườn chua nấu thanh trà

  • Làm sạch thịt sườn bằng cách luộc sơ qua với nước sôi rồi đổ bỏ phần nước đi.
  • Tiếp đến, cho sườn vào xào đến khi thịt gần chín thì cho thanh trà vào xào chung.
  • Đổ nước vào nồi, đun thêm khoảng 10 phút cho thịt chín mềm.
  • Cuối cùng, rắc thêm một ít hành lá vào sẽ rất thơm.

Mứt thanh trà

Để làm mứt thì sẽ cần dùng những quả thanh trà vừa chín tới:

  • Rửa sạch thanh trà bằng nước muối loãng rồi gọt lớp vỏ ngoài đi.
  • Tiếp đến, cắt thanh trà thành từng miếng kích thước vừa, để vào tô và cho đường vào chung. Để khoảng 2 tiếng cho đường ngấm đều.
  • Sau 2 tiếng, cho thanh trà vào chảo và sên đến khi thấy hỗn hợp đặc lại là xong.

Nước sốt thanh trà chấm với các món nướng

  • Bạn cần chuẩn bị muối, đường, nước lọc, bột bắp và nghiền nát tầm 5 – 6 trái thanh trà chín.
  • Sau khi đã nghiền nát thanh trà thì cho đường, muối, nước và bột bắp đã vào chung. 
  • Đổ hỗn hợp vào nồi, cho lên bếp đảo đều đến khi hỗn hợp sệt lại. 

Thanh trà dầm đá

Món này cực dễ làm chỉ với nguyên liệu là đường trắng:

  • Dầm thanh trà cùng đường đến khi nát hết và bỏ thêm nước lọc vào.
  • Sau cùng, cho đá viên là đã có một ly thanh trà mát lạnh giải nhiệt. 
Mùa thanh trà đã đến: Bạn đã biết những công dụng 'thần kỳ' của loại trái giải nhiệt ngày hè này chưa? - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet
Ngại ăn đường nhưng thích đồ ngọt: 8 loại chất làm ngọt tự nhiên dành cho tín đồ hảo ngọt

Ngại ăn đường nhưng thích đồ ngọt: 8 loại chất làm ngọt tự nhiên dành cho tín đồ hảo ngọt

Việc tiêu thụ một lượng đường lớn có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm như béo phì, bệnh tim, tiểu đường và ung thư.

Xem thêm
Từ khóa:   thanh trà chọn thực phẩm trái cây giải nhiệt

TIN MỚI NHẤT

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Tâm sự 14 phút trước
Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Tâm sự 15 phút trước
Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tâm sự 23 phút trước
Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Tâm sự 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Tâm sự 48 phút trước
Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tâm sự 51 phút trước
Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tâm sự 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề