Tiểu thương bán cá tiết lộ "dân sành ăn" luôn lùng sục mua 6 loại cá biển này vì một nguyên nhân cực kì đơn giản nhưng chẳng ai ngờ tới

Chọn thực phẩm 27/04/2023 07:11

Người sành ăn thường chọn “6 loại cá biển” sau đây vì không nuôi nhân tạo được.

Cá biển là một trong những loại hải sản đa dạng, có giá trị dinh dưỡng cao và thường xuyên được sử dụng trong bữa ăn hàng ngày của người dân Việt Nam. Mỗi loài cá lại có hương vị đặc trưng và giá trị dinh dưỡng riêng vì thế bạn cần tìm hiểu chi tiết trước khi lựa chọn.

Khi mua cá, người sành ăn chọn “6 loại cá biển”, không nuôi nhân tạo được, thịt nguyên chất, mềm, tươi ngon tự nhiên.

1. Cá Nục

Loại cá biển có giá thành bình dân nhưng chất lượng thịt khá tốt phải kể đến đầu tiên đó chính là cá nục. Cá nục có xương nhỏ, thịt nhiều và mềm. Thịt cá chứa nhiều Folate, choline, vitamin E, Vitamin D. Đây là những chất tốt cho sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch, giúp máu lưu thông tốt đồng thời phòng chống bệnh ung thư hiệu quả.

Tiểu thương bán cá tiết lộ 'dân sành ăn' luôn lùng sục mua 6 loại cá biển này vì một nguyên nhân cực kì đơn giản nhưng chẳng ai ngờ tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Cá hố

Đuôi hố còn được gọi là cá thu đao, bạch tuộc,... Là loài cá di cư, cực kỳ khó sống trong ao nhỏ hoặc vùng biển nhỏ, cá hố không thể sinh sản thuận lợi nếu không di cư, cho đến nay vẫn chưa có cá hố sinh sản nhân tạo.

Giá trị dinh dưỡng của cá hố biển sâu hoang dã thuần khiết cũng rất cao, cứ 100 gam thịt cá hố có chứa 19 gam protein, 7,4 gam chất béo, ngoài ra còn chứa nhiều loại axit béo không no, chất xơ và các chất dinh dưỡng khác; món ăn cũng rất đa dạng và dù dùng theo phương pháp nào thì đều rất hấp dẫn nên đặc biệt đối với trẻ nhỏ ở nhà thì ăn cá đuôi gai cũng là một lựa chọn rất tốt!

Tiểu thương bán cá tiết lộ 'dân sành ăn' luôn lùng sục mua 6 loại cá biển này vì một nguyên nhân cực kì đơn giản nhưng chẳng ai ngờ tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Cá thu

Cá thu là một trong các loại cá biển có thịt thơm ngon, dồi dào nguồn đạm và chất béo… bởi vậy dân gian đã có câu “chim, thu, nhụ, đé” để nói đến 4 thứ cá biển ngon nổi tiếng. Thịt cá thu chứa ít Natri, giàu Phosphorus, Protein, Vitamin D, Niacin, Vitamin B12 và Selenium tốt cho tim mạch có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt chứa nhiều chất béo Omega tốt cho tim mạch có lợi cho sức khỏe, sản phẩm có nhiều năng lượng đến từ chất béo nên bạn cũng cần lưu ý khi sử dụng, sản phẩm này cũng chứa nhiều Cholesterol.

Tiểu thương bán cá tiết lộ 'dân sành ăn' luôn lùng sục mua 6 loại cá biển này vì một nguyên nhân cực kì đơn giản nhưng chẳng ai ngờ tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4. Cá Hường

Cá hường có màu hồng nhạt, thân dẹt. Thịt cá hường trắng, mềm và ít có vị tanh.  Cá được chế biến thành nhiều món ngon thu hút thực khách như: chả cá hường, cá chiên sả, nấu canh… Các chất dinh dưỡng có trong cá hường rất tốt cho hệ thần kinh, có thể chữa trị chứng mất ngủ, tăng cường sự tập trung…

Tiểu thương bán cá tiết lộ 'dân sành ăn' luôn lùng sục mua 6 loại cá biển này vì một nguyên nhân cực kì đơn giản nhưng chẳng ai ngờ tới - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

5. Cá mòi

Cá mòi là loài cá nước ấm ở vùng nước ven biển và thường không được tìm thấy ở biển và đại dương. Chúng bơi nhanh và thường sống ở tầng giữa và tầng trên, nhưng vào mùa thu và mùa đông khi nhiệt độ bề mặt nước thấp, chúng sống ở vùng biển sâu hơn.

Cá mòi tiêu thụ hàng ngày phổ biến nhất là cá mòi đóng hộp; thịt tươi và mềm, và chất béo tương đối cao. Ngoài ra, cá mòi còn có thể chiết xuất dầu cá, cũng có thể làm bột cá làm mồi nhử,... đây cũng là những thứ phổ biến nhất trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Cá mòi có thân dẹp, vẩy bạc sinh sống ở hầu hết các khu vực biển Việt Nam. Cá tuy nhiều xương nhưng thịt có vị ngọt đậm, và thành phần dinh dưỡng phong phú. Thịt cá chứa hàm lượng cao vitamin B12, Photpho, omega… Khi sử dụng cá mòi thường xuyên sẽ có tác dụng giảm viêm, ngăn ngừa đông máu, cải thiện trí não và thị lực.

Tiểu thương bán cá tiết lộ 'dân sành ăn' luôn lùng sục mua 6 loại cá biển này vì một nguyên nhân cực kì đơn giản nhưng chẳng ai ngờ tới - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

 

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