Giảm cân bằng hạnh nhân được ví như 'nữ hoàng của các loại hạt'

Dinh dưỡng 13/05/2023 13:52

Hạnh nhân là một trong những loại hạt phổ biến trên thế giới. Thành phần dinh dưỡng của hạnh nhân giàu chất béo lành mạnh, chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất. Dưới đây là những giá trị về dinh dưỡng mà hạnh nhân mang lại.

 

1. Hạnh nhân cung cấp một lượng lớn chất dinh dưỡng

Hạnh nhân có nguồn gốc từ Trung Đông. Hạnh nhân được bán sống hoặc rang. Chúng cũng được sử dụng để sản xuất sữa hạnh nhân, dầu, bơ, bột hoặc bột nhão. Trong 28 gram hạnh nhân có chứa hàm lượng chất dinh dưỡng như sau:

Chất xơ: 3,5 gram

Protein: 6 gram

Chất béo: 14 gram

Vitamin E: 37% RDI

Mangan: 32% RDI

Magiê: 20% RDI

Hạnh nhân cũng chứa một lượng đồng, vitamin B2 (riboflavin) và phốt pho. Bên cạnh đó, hạnh nhân cũng có nhiều axit phytic, một chất liên kết các khoáng chất nhất định và ngăn chặn chúng được hấp thụ. Mặc dù axit phytic thường được coi là một chất chống oxy hóa lành mạnh, nhưng nó cũng làm giảm một chút lượng sắt, kẽm và canxi bạn có được từ hạnh nhân.

Giảm cân bằng hạnh nhân được ví như 'nữ hoàng của các loại hạt' - Ảnh 1
Thành phần dinh dưỡng của hạnh nhân giàu chất béo lành mạnh, chất chống oxy hóa, vitamin - Ảnh minh họa: Internet

2. Hạnh nhân được nạp chất chống oxy hóa

Hạnh nhân là một nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tuyệt vời. Chất chống oxy hóa giúp bảo vệ chống lại stress, có thể làm hỏng các phân tử trong tế bào và góp phần gây viêm, lão hóa và các bệnh như ung thư. Các chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong hạnh nhân chủ yếu tập trung ở lớp màu nâu của da. Một thử nghiệm lâm sàng trên 60 người hút thuốc nam cho thấy, tiêu thụ khoảng 84 gram hạnh nhân mỗi ngày làm giảm 23 dấu ấn sinh học do stress oxy hóa. Ăn hạnh nhân trong các bữa ăn chính giúp giảm một số dấu hiệu tổn thương oxy hóa.

3. Hạnh nhân có nhiều vitamin E

Vitamin E có mối liên quan với chất chống oxy hóa hòa tan trong chất béo. Những chất chống oxy hóa này có xu hướng tích tụ trong màng tế bào trong cơ thể, bảo vệ các tế bào khỏi bị tổn thương oxy hóa.

Hạnh nhân là một trong những nguồn vitamin E tốt. Một số nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc tiêu thụ vitamin E làm cho tỷ lệ mắc bệnh tim, ung thư và bệnh Alzheimer thấp hơn

Giảm cân bằng hạnh nhân được ví như 'nữ hoàng của các loại hạt' - Ảnh 2
Hạnh nhân là một trong những nguồn vitamin E tố - Ảnh minh họa: Internet

4. Ăn hạnh nhân có giảm béo?

Theo thông tin VietNamNet, bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Tấn Vũ, Giảng viên Khoa Y học cổ truyền, trường Đại học Y Dược TP.HCM, tư vấn:

Hạt hạnh nhân được xem là "nữ hoàng của các loại hạt". So với hạt điều, hạt bí, hạt hạnh nhân chứa nguồn dinh dưỡng vô cùng quý, tốt cho sức khỏe con người.

Các nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy trong hạt hạnh nhân chứa nhiều chất xơ, protein, chất béo, vitamin E, B2, mangan, magie, đồng, phốt pho, flavonoids... Những thành phần này có tác dụng trong phòng các bệnh tim mạch, đái tháo đường, ung thư, chống oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa, tốt cho cả da và tóc.

Hạt hạnh nhân chứa nhiều chất béo nhưng lại không làm tăng cân cho người ăn. Người ta đã có nghiên cứu nếu bạn ăn hạt nhân kéo dài suốt 4 tuần, với hàm lượng khoảng 43g một ngày bạn sẽ giảm cân đáng kể do hạt hạnh nhân làm giảm cảm giác đói, thèm ăn.

Vì vậy, đây là loại hạt được nhiều tín đồ giảm cân lựa chọn. Ngay kể cả người tập luyện thể thao cũng lựa chọn hạnh nhân là thực phẩm đầu tay.

Giảm cân bằng hạnh nhân được ví như 'nữ hoàng của các loại hạt' - Ảnh 3
Hạt hạnh nhân được xem là "nữ hoàng của các loại hạt"- Ảnh minh họa: Internet

5. Ăn bao nhiêu là đủ

Theo các nhà khoa học, ăn 4 hạt hạnh nhân mỗi ngày, tức 25 gram sẽ là lượng vừa đủ để cơ thể hấp thu dinh dưỡng và phát triển. Đây là khẩu phần hạnh nhân mà các nhà nghiên cứu khuyến nghị chúng ta dùng.

Một khẩu phần 25 g hạnh nhân đã bóc vỏ cung cấp 42% lượng vitamin E khuyến nghị, 18% lượng phốt pho được khuyến nghị hằng ngày cho cơ thể người. 

 

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Từ khóa:   Hạnh nhân giảm béo ngũ cốc giảm béo

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