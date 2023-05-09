Đổ xăng đừng hô 50 nghìn hay đầy bình: Có một cách đổ xăng thông minh, tiết kiệm, chẳng sợ bị gian lận

Trường hợp đổ xăng theo số tiền chẵn 20.000, 30.000, 50.000 đồng... có thể tiện cho việc trả tiền nhưng cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các hành vi gian lận bởi các chương trình ăn cấp trên máy bơm xăng có thể được lập trình theo số tiền. Tất nhiên, không phải cây xăng nào cũng xảy ra tình trạng gian lận nhưng để bảo vệ quyền lợi của mình thì bạn cũng nên chú ý tới điều này.

Theo thói quen, nhiều người đi đổ xăng thường chọn đổ 50 nghìn hay đổ đầy bình cho tiện. Tuy nhiên, bạn nên tránh đổ xăng theo kiểu này.

Cách an toàn là nên đổ theo thể tích và đổ vừa phải. Bạn có thể chọn đổ 1 lít, 2 lít hoặc hơn tùy theo dung tích bình xăng và nhu cầu. Khi bình xăng gần cạn, kim chỉ về vạch màu đỏ, bạn có thể đề nghị bơm xăng theo số lít chẵn, thấp hơn dung tích bình xăng của mình để xăng không tràn ra ngoài.

Trong khi đó, "cò" bơm xăng có cơ chế hút xăng ngược trở lại khi xăng đầy lên chạm tới méo vòi bơm, tức là ngưỡng an toàn để tránh cho xăng trào ra ngoài thì cột bơm sẽ tự động điều khiển ngắt cò bơm. Điều này vô tình sẽ khiến đồng hồ bơm xăng vẫn chạy nhưng lượng xăng đổ vào bình sẽ ít hơn mức hiện thị.

Ngoài ra, bạn cũng nên đổ lượng xăng vừa phải, tránh để xăng bị quá đầy và dễ tràn ra ngoài.

2. Thời điểm “vàng” để đổ xăng

Nếu bạn đi đổ xăng vào sáng hoặc tối, thì cùng một thể tích như thế có thể có được một lượng nhiều hơn, nếu tích lũy trong thời gian dài thì số tiền chúng ta tiết kiệm được cũng sẽ không ít. Thời gian thích hợp nhất để đi đổ xăng là vào khoảng 5-8h sáng, khi đó nhiệt độ ở trong bồn chứa là thấp nhất.

3. Những cách tiết kiệm xăng xe dưới đây cũng giúp người sử dụng tiết kiệm chi phí đổ xăng.

* Hạn chế xe chở nặng

Bất kỳ hãng xe máy nào cũng khuyên chỉ nên chở tối đa 2 người. Thậm chí, một số dòng xe còn quy định cả tải trọng tối đa. Bởi lẽ, việc xe chở nặng hay nhẹ cũng ảnh hưởng đến việc xe tiêu hao nhiên liệu.

Khi xe tải nặng, đồng nghĩa với việc động cơ phải tăng công suất hoạt động, “làm việc” nhiều hơn. Tức là xe phải sử dụng nhiều xăng hơn cho quá trình đốt cháy nhiên liệu. Điều này dẫn đến hao xăng hơn.

Cách tiết kiệm xăng đầu tiên là cần đảm bảo tải trọng xe ở mức vừa phải, hạn chế chở trên 2 người và tránh chở vật nặng, cồng kềnh.

Cách tiết kiệm xăng đầu tiên là cần đảm bảo tải trọng xe ở mức vừa phải - Ảnh minh họa: Internet

* Tắt máy khi dừng xe/đèn đỏ quá 30 giây

Gợi ý cách tiết kiệm xăng xe máy tiếp theo đến từ một hành động được khuyến khích là góp phần bảo vệ môi trường - tắt động cơ khi dừng xe/chờ đèn đỏ quá 30 giây.

Theo thống kê, khi xe nổ máy gần 1 phút, nhiên liệu xe tiêu hao tương đương với 1km vận hành. Chính vì thế, nếu dừng, đỗ xe quá lâu, tốt nhất bạn nên tắt máy xe để tiết kiệm xăng.

* Yêu cầu nhân viên chuyển đồng hồ về 0

Thao tác tuy đơn giản này nhưng lại bị nhiều người tiêu dùng bỏ qua do vướng lý do khách quan và chủ quan.

Việc không chuyển đồng hồ đo điện tử về mức 0 sẽ khiến việc gian lận xăng được thực hiện theo cách dễ dàng và nhanh chóng. Lượng xăng thất thoát theo cách này cũng nhiều hơn khiến bạn phải chịu tổn thất không hề nhỏ.