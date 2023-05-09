Dùng chảo inox không bao giờ lo dính khi rán, bí quyết hay và dễ dàng, bà nội trợ nào cũng nên bỏ túi

Mẹo vặt trong bếp 09/05/2023 05:39

Việc dùng chảo inox thời gian gần đây được nhiều bà nội trợ ưa chuộng, đặc biệt với các cách nấu không bao giờ lo dính chảo!

Mới đây, một bà nội trợ đã chia sẻ cách thức nấu ăn bằng chảo chống dính. Với kinh nghiệm của mình, chị không bao giờ lo chiên/rán đồ ăn dính chảo. Các món ăn cơ bản nhất thường thấy như: trứng, đậu hũ, cá...

Bài chia sẻ được nhiều chị em khác ủng hộ, nhiều bình luận nói về việc sử dụng. Các mẹ có thể tham khảo cách hướng dẫn như sau nhé:

Dùng chảo inox không bao giờ lo dính khi rán, bí quyết hay và dễ dàng, bà nội trợ nào cũng nên bỏ túi - Ảnh 1
Làm nóng chảo trên bếp

Theo chia sẻ, người phụ nữ đã sử dụng chảo inox từ lâu 'Nhà mình không dùng chảo chống dính vì lớp chống dính không bền, theo thời gian sẽ bị phá hủy, nấu ăn ảnh hưởng đến sức khỏe. Để đảm bảo an toàn bạn nên thay chảo chống dính 2 năm một lần. Tốn kém ạ.' 

Nhà mình dùng chảo inox, và không bao giờ gặp vấn đề về dính chảo kể cả rán đậu và rán trứng.

Mình xin gửi bí kíp dùng chảo/nồi inox của mình (qua làm việc về thép nhiều mà có ạ).

1- Đun nồi chảo từ nhiệt độ thấp rồi cao dần từ 1-3 phút.

Dùng chảo inox không bao giờ lo dính khi rán, bí quyết hay và dễ dàng, bà nội trợ nào cũng nên bỏ túi - Ảnh 2
Chảo đã được làm nóng bằng cách vẩy một xíu nước vào chảo, hạt nước lăn tròn trên bề mặt chảo.

2- Kiểm tra xem nồi chảo đã đủ độ nóng chưa, bạn nhỏ vào giọt nước vào. Nếu OK nước sẽ tạo hạt lăn cũng quanh chảo.

3- Nếu giọt nước kêu lèo xèo, chưa lăn, bạn phải đợi thêm ít nhất 30s nữa.

Dùng chảo inox không bao giờ lo dính khi rán, bí quyết hay và dễ dàng, bà nội trợ nào cũng nên bỏ túi - Ảnh 3
Đun nóng chảo với dầu ăn.

4- Thêm dầu ăn vào chảo/nồi rồi đun trong 1 phút. Ngay tại thời điểm này, bề mặt thép không gỉ sẽ lý tưởng để làm chín thức ăn mà không bị dính. Đây là hiệu ứng Leidenfrost, dẫn đến việc làm nóng bề mặt inox đến mức các thức ăn cho vào chảo nồi bị “lơ lửng”, không tiếp xúc trực tiếp với chảo ngay bởi lớp khí/hơi thoát ra từ thức ăn khi tiếp xúc với chảo nóng.

Dùng chảo inox không bao giờ lo dính khi rán, bí quyết hay và dễ dàng, bà nội trợ nào cũng nên bỏ túi - Ảnh 4
 

 

Dùng chảo inox không bao giờ lo dính khi rán, bí quyết hay và dễ dàng, bà nội trợ nào cũng nên bỏ túi - Ảnh 5
Chiên rán các món ăn. 

5- Chiên rán gì thì mời bạn cho vào, đợi nó chín vàng 1 mặt thì đảo.

Dùng chảo inox không bao giờ lo dính khi rán, bí quyết hay và dễ dàng, bà nội trợ nào cũng nên bỏ túi - Ảnh 6
 

 

Dùng chảo inox không bao giờ lo dính khi rán, bí quyết hay và dễ dàng, bà nội trợ nào cũng nên bỏ túi - Ảnh 7
Chiên rán không lo dính chảo.

Theo chia sẻ, khi làm trong ngành thép, nhờ hiệu ứng Leidenfrost mà chị đã tạo được nhiều loại thép có cấu trúc khác nhau nhờ việc làm lạnh thép nung trong lò bằng nước trực tiếp.

Cách thức vô cùng hữu ích khi sử dụng chảo inox không có lớp chống dính này. Các mẹ thử như chị ấy xem nhé.

Nguồn: T.V

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