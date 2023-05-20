Những thực phẩm rẻ tiền nhưng có tác dụng làm đẹp bất ngờ hơn hẳn mỹ phẩm tiền triệu

Dinh dưỡng 20/05/2023 21:30

Không cần phải có hoá mỹ phẩm, một chế độ ăn uống khoa học với nhiều rau xanh, trái cây góp phần giúp bạn có một làn da khỏe mạnh, đều màu, tươi tắn, trẻ trung.

 

Cà chua

Cà chua là một nguồn cung cấp dồi dào các chất chống oxy hóa. Hàm lượng chất xơ có trong nước ép cà chua rất có lợi cho hệ tiêu hóa, ngăn ngừa cơ thể tránh khỏi chứng táo bón và các bệnh liên quan đến đường ruột khác như tiêu chảy, nhiễm trùng ruột…

Bên cạnh việc bảo vệ sức khỏe tim mạch, các chất chống oxy hóa có trong nước ép cà chua, điển hình là carotenoid lycopene, một loại carotenoid provitamin A, còn giúp ngăn ngừa bệnh ung thư.

Một trong những ưu điểm nổi trội của nước ép cà chua là công dụng làm đẹp da cực kỳ tốt. Các loại vitamin, chất chống oxy hóa có trong loại nước ép này giúp làn da sáng khỏe, hồng hào, ngăn ngừa tổn thương tế bào da. Uống nước cà chua thường xuyên sẽ thu nhỏ lỗ chân lông, hạn chế sự tiết bã nhờn gây ra mụn trứng cá.

Những thực phẩm rẻ tiền nhưng có tác dụng làm đẹp bất ngờ hơn hẳn mỹ phẩm tiền triệu - Ảnh 1
Cà chua là một nguồn cung cấp dồi dào các chất chống oxy hóa - Ảnh minh họa: Internet

Bí đao

Đông y cho rằng Bí đao còn được gọi là quả đông qua. Loại củ này chứa lượng dầu thực vật cao, không bão hòa với chất béo, rất có lợi cho da và tóc. Bí đao giúp làm căng da, mịn da, trắng hồng, trị và ngừa mụn do giúp đẩy nhân mụn ẩn dưới da lên bề mặt, làm mờ nám, tàn nhang, làm hồng môi, giảm viêm da, giảm viêm nang lông.

Cách chế biến: cao bí đao, nước ép bí đao. Tuy nhiên, bác sĩ Thuỷ cho rằng bạn không nên ăn hoặc uống thường xuyên nước ép bí đao chưa qua chế biến. Bí đao sống có tính xà phòng cao, người xưa dùng nước ép bí đao sống để tẩy quần áo vì thế việc uống nước ép bí đao sống liên tục không tốt cho cơ thể, vì lâu dần sẽ khiến hệ tiêu hóa nhiễm bệnh, hoạt động kém đi, làm mất cân bằng độ pH.

Những thực phẩm rẻ tiền nhưng có tác dụng làm đẹp bất ngờ hơn hẳn mỹ phẩm tiền triệu - Ảnh 2
Loại củ này chứa lượng dầu thực vật cao, không bão hòa với chất béo, rất có lợi cho da và tóc - Ảnh minh họa: Internet

Cần tây

Trong nước cần tây chứa rất nhiều vitamin A, B, C, K; giàu khoáng chất cùng lượng lớn các kích thích tố, tinh dầu có lợi. Loại nước ép này có tác dụng đặc biệt trong việc làm đẹp da, giữ dáng, detox giải độc cơ thể và chống lão hóa hiệu quả. Bởi trong cần tây có chất alkalizing có thể giúp lợi tiểu, làm sạch cơ thể. Đặc biệt, nước ép cần tây không có nhiều calorie, không cholesterol và chất béo bão hòa nên luôn giữ cho cơ thể cân đối, khỏe mạnh. Sử dụng nước ép cần tây mỗi ngày sẽ giúp làn da thêm đàn hồi, hồng hào, tươi trẻ, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả và cơ thể luôn luôn năng động.

Những thực phẩm rẻ tiền nhưng có tác dụng làm đẹp bất ngờ hơn hẳn mỹ phẩm tiền triệu - Ảnh 3
Trong nước cần tây chứa rất nhiều vitamin A, B, C, K; giàu khoáng chất cùng lượng lớn các kích thích tố, tinh dầu có lợi - Ảnh minh họa: Internet

Kỷ tử

Kỷ tử là một vị thuốc đông y thường dùng. Trong ẩm thực, nguyên liệu này thường được dùng để hầm chung với gà ác, tim heo có tác dụng bồ bổ cơ thể.

Sách Bản thảo cương mục ghi “vị thuốc này có thể bổ sung những tinh khí còn thiếu, làm cho da mặt trở nên trắng trẻo, mắt sáng, an thần, khiến người ta trường thọ”. Kỷ tử rửa sạch, ngâm trong rượu trắng, sau nửa tháng có thể dùng. Tuy nhiên, chúng ta không nên uống quá nhiều rượu kỷ tử.

Những thực phẩm rẻ tiền nhưng có tác dụng làm đẹp bất ngờ hơn hẳn mỹ phẩm tiền triệu - Ảnh 4
Kỷ tử là một vị thuốc đông y thường dùng - Ảnh minh họa: Internet

Củ cải trắng

Củ cải trắng là loại củ tốt giúp làm sáng màu da mặc dù không phải là một loại củ dễ ăn do có vị the cay. Chứa hàm lượng lớn vitamin C, củ cải trắng giúp chống oxy hóa, hạn chế hình thành melanin, làm mờ vết sạm da, làm mờ đốm nâu và vết nám, ngăn chặn hình thành sắc tố làm tối da, chữa lành sẹo lõm hoặc tái tạo da sau quá trình bị mụn, hỗ trợ tăng cường collagen, tạo độ đàn hồi và săn chắc cho da, ức chế tăng tiết nhờn, se nhỏ lỗ chân lông giúp làn da sạch sẽ mịn màng. Vitamin B2 trong củ cải trắng giúp hỗ trợ sự phát triển và vận hành hoạt động của các tế bào, có tác dụng dưỡng ẩm da đồng thời bảo vệ da khỏi các gốc tự do gây hại. Vi khoáng canxi có tác dụng cấu trúc lên các lớp tế bào da và điều trị da khô.

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Từ khóa:   thực phẩm mỹ phẩm làm đẹp

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