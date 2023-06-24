Canh cua đồng tuy thơm ngon, bổ dưỡng nhưng lại là 'tử huyệt' của 5 người này, tuyệt đối phải tránh xa

Canh cua đồng tuy thơm ngon nhưng lại đại kỵ với 5 nhóm người này, mọi người cẩn trọng và tránh xa để tránh những tai nạn không đáng có.

Cua đồng, theo Đông y gọi là điền giải, đây là một loài thuộc nhóm cua nước ngọt, sinh trưởng ở vùng nước ngọt từ đồng bằng trung du, miền núi nước ta. Là động vật ưa sống trong nước sạch ở tầng đáy, đào hang để trú, thích nghi với bùn cát, bùn sét. Chúng sinh sản gần như quanh năm nếu môi trường thuận lợi, nhưng tập trung nhất là vào mùa xuân, mùa hè. Thịt cua đồng có vị mặn tanh, ngọt, có tính hàn, là một món ăn ngon, nhiều canxi, nhiều dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Theo nghiên cứu, cứ 100g thịt cua đồng chứa 430 mg% phốt pho, 3.3 % lipit, 5.040 mg% canxi và 12.3 % protit, … tuy nhiên trong đó cũng có đến 125 mg% cholesterol. Yếu tố dinh dưỡng nhiều canxi rất tốt cho sức khỏe mà món cua đồng đem lại khiến nó luôn được ưu ái lựa chọn cho mâm cơm gia đình, là một món ăn được rất nhiều người yêu thích trong những ngày hè nóng nực. Tuy nhiên ít ai biết rằng đây không phải là món ăn dành cho tất cả mọi người. Bài viết sau đây sẽ cho giúp bạn biết rõ hơn về 3 nhóm người tuyệt đối không được ăn món này.

Ảnh minh họa: Internet Người có tiền sử cao huyết áp và tim mạch Cua đồng càng béo ngậy hàm lượng chất béo trong cua càng cao. Việc ăn nhiều cua đồng sẽ khiến cholesterol trong máu tăng cao. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với những người có tiền sử về tim mạch và huyết áp. Dù không ảnh hưởng trực tiếp nhưng quá trình tích tụ cholesterol lâu dài sẽ khiến bệnh chuyển biến nặng.

Phụ nữ đang mang thai Đối với phụ nữ mang thai, đặc biệt trong 3 tháng đầu, không nên ăn canh cua đồng, bởi vì trong cua đồng có chứa tính độc không tốt cho sự phát triển của trẻ. Ngoài ra do thịt cua có tính hàn dễ gây đau bụng, đặc biệt là công năng phá thai cũng gần giống như một khối u trong cơ thể, nếu ăn cua đồng sẽ dễ bị sảy thai hoặc sinh non. Ảnh minh họa: Internet Người bị tiêu chảy, người bị hen Cua đồng có tính hàn, lạnh, do đó có thể khiến người đang bệnh lại bị nặng thêm. Những người đang bị ho hen, cảm cúm cũng không được ăn cua. Người bị cảm lạnh, tiêu chảy Người bị cảm lạnh, sốt, đau dạ dày hoặc những người bị tiêu chảy không nên ăn cua vì cua có tính hàn lạnh dễ khiến bệnh nặng hơn. Ngoài ra, trong gạch cua còn chứa hàm lượng cholesterol cao, không tốt cho những người mắc bệnh huyết áp cao, xơ cứng động mạch, bệnh mỡ trong máu. Người bị bệnh gout 2 lý do chính khiến người bị bệnh gout không được phép ăn cua đồng. Thứ nhất là do hàm lượng protein trong cua đồng rất cao, điều này khiến bệnh gout chuyển biến trầm trọng thêm. Thứ hai, tính hàn của cua đồng làm cho các chỗ sưng bị bệnh, dễ bị nhiễm lạnh, phát bệnh gây đau nhức, sưng tấy. Vì vậy cần lưu ý khi sử dụng.

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