Bất ngờ loại rau bị nhiều người 'chê' không thèm ăn, lại là 'viên thuốc đại bổ' trị trăm loại bệnh

Dinh dưỡng 23/06/2023 18:01

Loại rau cực rẻ bị nhiều người 'chê', nhưng không ngờ lại chứa đựng nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe, chữa bách bệnh.

Rau dền có nguồn gốc từ Mexico và Trung Mỹ. Nó là một nhóm gồm hơn 60 loài ngũ cốc khác nhau và đã được trồng phổ biến trong khoảng 8000 năm ở nhiều nền văn minh trên thế giới, chẳng hạn như Maya, Inca và Aztec.

Rau dền được các nhà nghiên cứu phân loại là nhóm giả ngũ cốc (pseudocereal), nói một cách chính xác, đây không phải là một loại hạt ngũ cốc giống như yến mạch hoặc lúa mì, nhưng nó có chung một bộ chất dinh dưỡng và được sử dụng theo những cách tương tự.

Bất ngờ loại rau bị nhiều người 'chê' không thèm ăn, lại là 'viên thuốc đại bổ' trị trăm loại bệnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào mùa hè, rau dền trổ những bông hoa màu đỏ thẫm cực kỳ rực rỡ, tuy nhiên, hoa không phải là điểm thu hút chính của loài thực vật này, mà đó là hạt. Sau khi thu hoạch, hạt rau dền sẽ được sử dụng giống như các loại ngũ cốc khác, ví dụ như yến mạch và gạo. Loại hạt tự nhiên này có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu đối với sức khỏe, bao gồm protein, chất xơ, chất chống oxy hóa và một số vi chất khác.

Rau dền thường có vị thơm ngọt dễ chịu và có thể được sử dụng linh hoạt để chế biến thành nhiều món ăn bổ dưỡng khác nhau. Đây cũng là lý do vì sao loài rau này lại trở nên ngày càng phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, ít ai biết đến những lợi ích của rau dền cho sức khỏe. Vì vậy, trong bài báo này, chúng ta sẽ cùng khám phá những lợi ích 'kỳ diệu' xung quanh loại rau này.

Tốt cho xương

Chính sự dồi dào của canxi chứa trong rau dền làm cho nó trở thành một loại siêu thực phẩm tăng cường sức mạnh của xương và ngăn ngừa chứng loãng xương.

Đối với trẻ nhỏ, canxi đóng vai trò xây dựng cấu trúc của xương, giúp trẻ cao lớn. Đối với người trưởng thành thì canxi giúp duy trì độ bền chắc của xương và tránh được bệnh loãng xương ở người trung niên.

Vì vậy, rau dền đáp ứng được nhu cầu canxi hàng ngày của cơ thể một cách dễ dàng và không mất nhiều tiền.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Rau dền chứa hàm lượng chất xơ cao (gấp 3 lần so với lúa mì). Do đó, nó có thể giúp bạn cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Đây còn là loại rau rất tốt cho trẻ em và người lớn tuổi. Nước nấu từ lá cây dền tươi còn hỗ trợ điều trị tiêu chảy, xuất huyết và mất nước.

Ngoài ra, cùng với nước ép cà rốt, các tính năng tẩy sạch của nước ép củ dền rất hiệu quả trong việc chữa các bệnh liên quan đến túi mật và thận.

Bất ngờ loại rau bị nhiều người 'chê' không thèm ăn, lại là 'viên thuốc đại bổ' trị trăm loại bệnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giúp đôi mắt sáng, khỏe

Nhờ chứa hàm lượng vitamin E dồi dào mà rau dền được xem là thực phẩm rất tốt để cải thiện và duy trì thị lực. Hãy bổ sung loại rau này vào chế độ ăn hàng ngày để có đôi mắt sáng, khỏe mạnh.

Rau dền là thực phẩm quen thuộc, có giá bình dân ở Việt Nam nhưng lại chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe. Bạn có thể chế biến loại rau này thành món luộc, xào hoặc nấu canh,... để thay đổi hương vị món ăn mà vẫn đảm bảo hấp thu dưỡng chất.

Hỗ trợ giảm cân

Rau dền chứa nhiều protein và chất xơ, có tác dụng hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Trong một nghiên cứu nhỏ, một bữa sáng giàu protein được phát hiện có thể làm giảm mức độ ghrelin, hormone kích thích cơn đói. Một khảo sát khác được thực hiện trên 19 người cho thấy, chế độ ăn giàu protein có liên quan đến việc giảm sự thèm ăn và lượng calo.

Trong khi đó, chất xơ dồi dào trong rau dền giúp tăng cảm giác no, hạn chế cơn thèm ăn, rất hữu ích với những người có ý định giảm cân. Hãy bổ sung rau dền vào chế độ ăn hàng ngày để kiểm soát cân nặng, lấy lại vóc dáng cân đối. 

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Mặc dù có giá cả vô cùng rẻ, nhưng loại quả to tròn này lại mang rất nhiều lợi ích cho sức khỏe chúng ta.

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