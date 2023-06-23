Những người sau đại kỵ với tỏi cần biết để không 'rước họa vào thân'

Dinh dưỡng 23/06/2023 16:32

Bài viết sau sẽ cung cấp những thông tin hữu ích về những người đại kỵ với tỏi, giúp các bạn tránh được những tác động tiêu cực đến sức khỏe của mình.

Tỏi không chỉ là loại gia vị thiết yếu trong nhà bếp, giúp làm tăng hương vị cho món ăn mà còn có nhiều tác dụng cho sức khỏe

Tỏi rất giàu chất dinh dưỡng. Theo nghiên cứu, trong 100g tỏi có chứa 6,36g protein, 33g carbohydrates, 150g calo và các dưỡng chất như vitamin nhóm B (B1, B2, B3, B6), sắt, canxi, kali, mangan, magie, photpho,...

Thành phần công hiệu chính trong tỏi là hợp chất hữu cơ sulfur và glycosides. Ngoài ra, trong tỏi còn có hàm lượng cao germanium và selen. Đặc biệt, hàm lượng germanium trong tỏi cao hơn so với các dược liệu như nhân sâm, trà xanh, trà đỏ,...

Tác dụng cơ bản của tỏi chủ yếu đến từ allicin. Trong tỏi tươi không có allicin tự do, chỉ có tiền chất của nó là alliin. Khi tỏi được băm nhuyễn, enzyme trong tỏi bị kích hoạt sẽ kích thích alliin hình thành allicin.

Những người sau đại kỵ với tỏi cần biết để không 'rước họa vào thân' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể sử dụng tỏi một cách an toàn và hiệu quả. Đặc biệt là với những người sau đại kỵ với tỏi, việc sử dụng loại gia vị này có thể gây ra những tác động không mong muốn cho sức khỏe. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe và tránh "rước họa vào thân", các bạn cần biết những ai cần lưu ý khi sử dụng tỏi. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn những thông tin hữu ích về những người nên tuyệt đối tránh ăn tỏi.

Tiền sử mắc các bệnh về gan

Nhiều người cho rằng tỏi có tác dụng chuẩn khuẩn, ăn nhiều có thể phòng bệnh viêm gan. Thậm chí, có người sau khi mắc bệnh gan vẫn kiên trì ăn tỏi hằng ngày. Nhưng đây là cách làm "lợi bất cập hại".

Người mắc bệnh gan (đặc biệt là các đối tượng bị nóng gan) ăn tỏi sẽ càng nóng hơn, gây kích thích mạnh, lâu ngày dẫn tới nhiều tổn thương đối với cơ quan này.

Thường xuyên bị tiêu chảy

Khi đang mắc tả hoặc đang tiêu chảy nhiều, việc ăn nhiều tỏi sẽ khiến chất allicin kích thích thành ruột, có thể dẫn tới tình trạng nghẽn mạch máu, phù nề, hậu quả là bệnh tình trở nặng hoặc xảy ra biến chứng.

Những người sau đại kỵ với tỏi cần biết để không 'rước họa vào thân' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người có vấn đề về axit không nên ăn tỏi

Đối với những người có vấn đề về axit, ăn tỏi có thể dẫn đến chứng ợ nóng. Vì vậy, họ nên tránh ăn tỏi. Đặc biệt, nếu ăn tỏi khi bụng đói, vấn đề sẽ còn nghiêm trọng hơn, theo Health Shots.

Khi dùng thuốc chống đông máu

Tỏi là thuốc chống đông tự nhiên, giúp máu lưu thông tốt, ngăn ngừa máu đông, đau tim và đột quỵ. Tuy nhiên, khi tỏi được tiêu thụ cùng với các loại thuốc chống đông máu khác sẽ khiến máu lưu thông quá nhanh.

Có các vấn đề về hơi thở hoặc mùi cơ thể

Những người có vấn đề về hơi thở và mùi cơ thể cũng không nên ăn tỏi để tránh hơi thở có mùi tỏi!

 

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