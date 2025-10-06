Báo sư tử hoang dã lang thang trên phố khiến người dân sợ hãi

Đoạn clip ghi lại từ camera giám sát cho thấy con báo sư tử nâu lang thang quanh Boa Vista ở Roraima, Brazil, vào ngày 30/9. Con báo sư tử đang cố gắng xâm nhập vào khu dân cư, nhưng sau vài phút, nó cuối cùng đã bỏ đi. Người dân cho biết đã nhìn thấy con báo sư tử bơi qua sông trước khi lao vào một khu rừng gần đó.

Video 17 giờ 12 phút trước 17 giờ 12 phút trước Vân Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bao-su-tu-hoang-da-lang-thang-tren-pho-khien-nguoi-dan-so-hai-743521.html