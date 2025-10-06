Đang trình diễn trên sân khấu, thí sinh thi hoa hậu hoảng loạn bỏ chạy vì trận động đất mạnh 6,9 độ richter

Cuộc thi Hoa hậu Châu Á - Thái Bình Dương Quốc tế 2025 tại Cebu đã diễn ra trong sự hoảng loạn tột độ khi một trận động đất mạnh 6,9 độ richter làm rung chuyển hòn đảo Philippines vào đầu tuần này, buộc các thí sinh phải vội vã rời khỏi sân khấu.

Thúy Quỳnh

