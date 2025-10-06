Vừa bước vào thang máy để đi làm, người phụ nữ bị mắc kẹt rồi tử vong khi thang rơi từ tầng 7 xuống đất

Đoạn clip từ camera giám sát trong tòa nhà chung cư của cô cho thấy khoảnh khắc thang máy bị kẹt trước khi rơi từ 7 tầng xuống đất. Pelin đã gọi điện cho chồng mình là Gokhan Kiyga khi thang máy bị kẹt.
Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

