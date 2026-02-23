Rợn người trước cảnh tượng cá vàng không đầu vẫn bơi tung tăng trong bể gây chú ý

Một người đàn ông Trung Quốc đã đăng tải đoạn clip về con cá vàng của mình lên mạng xã hội. Con cá bị mất đầu và sống sót được hai tuần. Nhiều người đặt câu hỏi làm thế nào con cá vàng vẫn có thể bơi lội như một con cá bình thường và sống sót được.
Theo Phụ nữ sức khỏe

