Sandwich cá chiên phô mai - Bữa sáng đơn giản bé nào cũng mê

Sandwich đơn giản cho trẻ, không tốn nhiều thời gian
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Sandwich cá giòn phô mai
Nguyên liệu:
- Cá fillet + bột chiên giòn
- Phô mai cheddar lát
- Bánh mì
- Máy nướng sandwich/ chảo nóng
- Dưa leo, cà chua
Cách làm:
- Cá rửa sơ, để ráo, áo cùng lớp bột chiên giòn
- Chiên vàng với lửa vừa, sau đó cho ra đĩa để ráo dầu
- Cho bánh mì sandwich ra khay, xếp phô mai và cá lên, thêm rau và cà chua, dưa leo nếu thích, gập bánh mì lại
- Cho vào máy nướng và nướng khoảng 5 phút là được
Nguồn: Fb Heina Phuong