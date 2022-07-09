Sandwich cá chiên phô mai - Bữa sáng đơn giản bé nào cũng mê

Sandwich đơn giản cho trẻ, không tốn nhiều thời gian

Sandwich cá giòn phô mai

Nguyên liệu:

Cá fillet + bột chiên giòn

Phô mai cheddar lát

Bánh mì

Máy nướng sandwich/ chảo nóng

Dưa leo, cà chua

Cách làm:

- Cá rửa sơ, để ráo, áo cùng lớp bột chiên giòn

- Chiên vàng với lửa vừa, sau đó cho ra đĩa để ráo dầu

- Cho bánh mì sandwich ra khay, xếp phô mai và cá lên, thêm rau và cà chua, dưa leo nếu thích, gập bánh mì lại

- Cho vào máy nướng và nướng khoảng 5 phút là được





Nguồn: Fb Heina Phuong

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