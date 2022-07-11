Mát trời mẹ làm món khoai lang chiên giòn phủ mè thơm nức mũi - Ngọt ngọt, béo béo, ăn vui miệng!

Khoai lang ruột vàng dẻo dẻo, nhào nặn chiên giòn, ăn thích mê.

BÁNH KHOAI LANG CHIÊN

Nguyên liệu:

1kg khoai lang ruột vàng

1 quả trứng gà

1 chén bột mì

1/2 muỗng cafe muối

1,5 muỗng canh đường

10gr mè đen

1 bịch sữa tươi không đường

Cách làm:



- Khoai lang rửa sạch đất, gọt vỏ ngâm vao thau nước muối cho bớt thâm, sau đó vớt ra rửa lại cho sạch rồi cho khoai vào xửng hấp với lửa lớn.

- Hấp chín khoai tầm 10 phút, sau đó cho ra thau, dầm nhuyễn

- Từ từ cho bột vào đảo đều cùng khoai, nêm thêm muối và đường. Sau đó khoét lỗ ở giữa và cho trứng gà, sữa tươi và mang bao tay vào nhồi bột. Vừa nhào vừa miết cho khoai được mịn và hoà quyện với bột mì cùng các nguyên liệu khác

- Khi bột đã mịn, chia các phần bột sao cho bằng nhau, vê tròn lại cho mè lên trên và đè bánh hơi dẹp dẹp xuống, làm lần lượt cho đến hết

- Làm nóng chảo cùng 2 muỗng dầu ăn, cho bánh vào chiên vàng đều

- Bánh chín vớt ra để ráo, xếp bánh ra dĩa và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công



Nguồn: Fb Hoàng Thùy

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mat-troi-me-lam-mon-khoai-lang-chien-gion-phu-me-thom-nuc-mui-ngot-ngot-beo-beo-an-vui-mieng-471451.html