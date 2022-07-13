Thực đơn cơm trưa ngon miệng - đẹp mắt của cô nhân viên ngân hàng khéo tay "hết phần người khác"

Cùng chiêm ngưỡng những bữa ăn ngon lành đầy đủ dưỡng chất của cô nhân viên ngân hàng nhé.

"Mỗi sáng mình thức dậy lúc 6h30, để chuẩn bị bữa trưa, những món mặn như cá kho, thịt kho... mình đều nấu sẵn từ hôm trước, sáng dậy chỉ việc hâm nóng lại. Mình tự đặt thời gian nấu xong cho các món là 30p, để 30p tiếp theo mình có thời gian vệ sinh cá nhân, tác phong chỉn chu đến cơ quan.

Ai cũng mong muốn có 1 người nào đó sẽ chuẩn bị cho mình những bữa trưa sốt dẻo, nhưng nhìn lại những bữa trưa khi dùng cơm tự mình chuẩn bị, chúng ta sẽ thấy yêu bản thân hơn." Facebook Thùy Chung Phạm - chủ nhân của những hộp cơm trưa ngon miệng - đẹp mắt chia sẻ trong hội nhóm thích nấu ăn.

Cùng chiêm ngưỡng những bữa ăn ngon lành đầy đủ dưỡng chất của cô nhân viên ngân hàng nhé. Cơm gạo lức; Trứng cuộn; Canh mướp nấu tôm; Bò xào bông bí Cơm hạt sen; Canh khế; Gà kho; Khổ qua xào trứng Cơm khoai lang; Canh chua; Tôm rim; Bò xé Cơm khoai lang tím; Canh mực; Cá rim; Khổ qua trộn nấm Ức vịt; Trứng muối mè; Canh chua Cơm củ dền; Canh tôm rau cần; Trứng muối macca; Thịt bê Cơm khoai lang; Mực hấp; Canh rau ngót nấm; Cải xào bò Cơm matcha; Mực hấp; Canh tôm cải cúc; Thịt rim Cơm gạo men đỏ; Canh nấm tràm rau lang; Cá kho; Bò xào rau rớn. Nguồn: Facebook Thùy Chung Phạm

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