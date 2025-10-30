Đà Nẵng: Thót tim giây phút giải cứu bé trai trôi giữa dòng nước xiết sông Hàn trong đêm

Bé trai được người dân phát hiện trôi giữa dòng nước lũ sông Hàn, thành phố Đà Nẵng, được cứu sống kịp thời tối 29/10.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, khoảng 21 giờ 30 ngày 29/10, người dân đi bộ ven sông Hàn, TP Đà Nẵng đoạn bờ tây cầu Rồng đã kịp thời cứu sống một bé trai bị trôi giữa dòng nước lũ chảy xiết.

Thời điểm này, nước sông Hàn dâng cao gần mép vỉa hè do mưa lớn. Một thanh niên đang phát trực tiếp trên Facebook tại khu vực phố đi bộ đường Bạch Đằng thì phát hiện bé trai lẫn trong đám rác trôi trên sông, liền hô hoán cầu cứu.

Anh Trần Trọng Tuấn, một trong những người trực tiếp cứu cháu bé, cho hay cháu bé được phát hiện gần đuôi cầu Rồng, đoạn phía trước Bảo tàng Điêu khắc Chăm.

“Khi nghe tiếng hô, tôi cùng một thanh niên khác trèo qua lan can, bám tay vào mép sắt, nhoài người ra nắm lấy tay cháu bé đang cố gắng giơ lên. Sau vài giây vật lộn, thêm một người nữa hỗ trợ, cả ba chúng tôi kéo được bé trai lên vỉa hè”- anh Tuấn kể.

Theo thông tin báo VietNamNet, theo clip ghi lại, khi được đưa lên bờ, bé trai hoảng loạn, không nói được. Người dân nhanh chóng sơ cứu và đăng thông tin tìm người thân lên mạng xã hội.

Bé trai được người dân cứu kịp thời. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Khoảng 15 phút sau, gia đình cháu (trú phường An Hải, bên kia sông Hàn) đã đến nhận và đưa bé đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Anh Tuấn cho biết, chưa rõ nguyên nhân vì sao cháu bé bị rơi xuống sông Hàn. Tuy nhiên, theo lời một người thân của cháu, bé bị nước cuốn trôi cách khoảng 1km trước khi được người dân phát hiện và cứu kịp thời.

“Lúc đó, tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy cháu đang chới với nên cố hết sức cứu, may mà kịp lúc”, anh Tuấn chia sẻ.

