Cổ Thiên Lạc nhập viện, phải bỏ lỡ một số hoạt động quảng bá bộ phim mới

Xuất hiện trước khán giả, Cổ Thiên Lạc hài hước chia sẻ: “Hôm qua tôi có chút việc phải giải quyết ở thế giới cổ đại nên tạm thời quay về đó. Bây giờ mọi chuyện đã xong xuôi, tôi trở về rồi”. Chưa dừng lại, nam diễn viên còn trêu chọc bạn diễn: “Hôm nay đến lượt Lâm Phong có việc ở thế giới cổ đại và phải quay về quá khứ”.

Cổ Thiên Lạc phải nhập viện ngày 2/1 do tình trạng sức khỏe bất ổn. Việc này buộc anh phải vắng mặt tại một số hoạt động quảng bá phim mới Tầm Tần Ký (hay còn gọi là Bước vào quá khứ). Tuy nhiên, đến hôm nay 3/1, nam diễn viên đã xuất hiện ở hoạt động quảng bá phim tại Thâm Quyến với diện mạo tươi tắn hơn, tinh thần cũng khá thoải mái.

Cùng ngày 3/1, đơn vị phát hành Huaying Entertainment thông báo Cổ Thiên Lạc (vai Thiếu Long) và Tuyên Huyên (vai Vũ Đình Phương) đến Đài Loan vào 8-9/1 để tham gia 4 sự kiện giao lưu, quảng bá phim tại rạp Vieshow Titan, Hội trường Songren, Đài Bắc. Đây cũng là lần đầu tiên Cổ Thiên Lạc trở lại Đài Loan quảng bá phim sau 12 năm, kể từ thời điểm anh tham gia giới thiệu Nghe lén 3 vào 2014.

Bộ phim Bước vào quá khứ dự kiến ra mắt tại thị trường Đài Loan vào 9/1. Đây là phần điện ảnh tiếp theo của tác phẩm kinh điển Tầm Tần Ký, do Cổ Thiên Lạc đảm nhận vai trò nhà sản xuất kiêm nam chính. Dự án quy tụ dàn diễn viên đình đám như Cổ Thiên Lạc, Lâm Phong, Tuyên Huyên, Quách Thiện Ni và Đằng Lệ Danh.

Về thành tích phòng vé, bộ phim đang ghi nhận kết quả ấn tượng. Tại Hong Kong, tác phẩm chính thức ra rạp từ 31/12/2025. Phim thu về 11,3 triệu HKD ngay trong ngày đầu công chiếu tại Hong Kong và Macau, qua đó lập kỷ lục doanh thu ngày mở màn cao nhất lịch sử điện ảnh Hong Kong.

Tính đến trưa 3/1, tức ngày thứ 4 kể từ khi công chiếu, tổng doanh thu phim tại Hong Kong và Macau cán mốc 31 triệu HKD. Tại thị trường Trung Quốc đại lục, phim đạt hơn 120 triệu NDT sau 3 ngày.

Vừa qua, nam tài tử và Hồng Kim Bảo tham gia Gala Điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) lần đầu tổ chức tại Việt Nam diễn ra ngày 6-8/11/2025 ở TP.HCM. Tại đây, Cổ Thiên Lạc tiết lộ món ăn ở Việt Nam mà anh nhớ nhất là bánh mì. Diễn viên cũng bất ngờ trước sự chào đón của đông đảo fan Việt khi anh xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất vào tối 5/11/2025.