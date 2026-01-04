Cổ Thiên Lạc nhập viện, phải bỏ lỡ một số hoạt động quảng bá bộ phim mới

Sao quốc tế 04/01/2026 14:45

Tính đến trưa 3/1, tức ngày thứ 4 kể từ khi công chiếu, tổng doanh thu phim tại Hong Kong và Macau cán mốc 31 triệu HKD. Tại thị trường Trung Quốc đại lục, phim đạt hơn 120 triệu NDT sau 3 ngày.

 Cổ Thiên Lạc phải nhập viện ngày 2/1 do tình trạng sức khỏe bất ổn. Việc này buộc anh phải vắng mặt tại một số hoạt động quảng bá phim mới Tầm Tần Ký (hay còn gọi là Bước vào quá khứ). Tuy nhiên, đến hôm nay 3/1, nam diễn viên đã xuất hiện ở hoạt động quảng bá phim tại Thâm Quyến với diện mạo tươi tắn hơn, tinh thần cũng khá thoải mái.

Xuất hiện trước khán giả, Cổ Thiên Lạc hài hước chia sẻ: “Hôm qua tôi có chút việc phải giải quyết ở thế giới cổ đại nên tạm thời quay về đó. Bây giờ mọi chuyện đã xong xuôi, tôi trở về rồi”. Chưa dừng lại, nam diễn viên còn trêu chọc bạn diễn: “Hôm nay đến lượt Lâm Phong có việc ở thế giới cổ đại và phải quay về quá khứ”.

 

Cổ Thiên Lạc nhập viện, phải bỏ lỡ một số hoạt động quảng bá bộ phim mới - Ảnh 1

Cùng ngày 3/1, đơn vị phát hành Huaying Entertainment thông báo Cổ Thiên Lạc (vai Thiếu Long) và Tuyên Huyên (vai Vũ Đình Phương) đến Đài Loan vào 8-9/1 để tham gia 4 sự kiện giao lưu, quảng bá phim tại rạp Vieshow Titan, Hội trường Songren, Đài Bắc. Đây cũng là lần đầu tiên Cổ Thiên Lạc trở lại Đài Loan quảng bá phim sau 12 năm, kể từ thời điểm anh tham gia giới thiệu Nghe lén 3 vào 2014.

Bộ phim Bước vào quá khứ dự kiến ra mắt tại thị trường Đài Loan vào 9/1. Đây là phần điện ảnh tiếp theo của tác phẩm kinh điển Tầm Tần Ký, do Cổ Thiên Lạc đảm nhận vai trò nhà sản xuất kiêm nam chính. Dự án quy tụ dàn diễn viên đình đám như Cổ Thiên Lạc, Lâm Phong, Tuyên Huyên, Quách Thiện Ni và Đằng Lệ Danh.

Về thành tích phòng vé, bộ phim đang ghi nhận kết quả ấn tượng. Tại Hong Kong, tác phẩm chính thức ra rạp từ 31/12/2025. Phim thu về 11,3 triệu HKD ngay trong ngày đầu công chiếu tại Hong Kong và Macau, qua đó lập kỷ lục doanh thu ngày mở màn cao nhất lịch sử điện ảnh Hong Kong.

Cổ Thiên Lạc nhập viện, phải bỏ lỡ một số hoạt động quảng bá bộ phim mới - Ảnh 2

Tính đến trưa 3/1, tức ngày thứ 4 kể từ khi công chiếu, tổng doanh thu phim tại Hong Kong và Macau cán mốc 31 triệu HKD. Tại thị trường Trung Quốc đại lục, phim đạt hơn 120 triệu NDT sau 3 ngày.

Vừa qua, nam tài tử và Hồng Kim Bảo tham gia Gala Điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) lần đầu tổ chức tại Việt Nam diễn ra ngày 6-8/11/2025 ở TP.HCM. Tại đây, Cổ Thiên Lạc tiết lộ món ăn ở Việt Nam mà anh nhớ nhất là bánh mì. Diễn viên cũng bất ngờ trước sự chào đón của đông đảo fan Việt khi anh xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất vào tối 5/11/2025.

Hai 'ông trùm Cbiz' tới TP.HCM: Cổ Thiên Lạc lộ nhan sắc thật, Hồng Kim Bảo phải ngồi xe lăn

Hai 'ông trùm Cbiz' tới TP.HCM: Cổ Thiên Lạc lộ nhan sắc thật, Hồng Kim Bảo phải ngồi xe lăn

Tài tử võ thuật Hong Kong Hồng Kim Bảo ngồi xe lăn, cùng diễn viên Cổ Thiên Lạc có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất, tối 5/11.

Xem thêm
Từ khóa:   Cổ Thiên Lạc sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Hai 'ông trùm Cbiz' tới TP.HCM: Cổ Thiên Lạc lộ nhan sắc thật, Hồng Kim Bảo phải ngồi xe lăn

Hai 'ông trùm Cbiz' tới TP.HCM: Cổ Thiên Lạc lộ nhan sắc thật, Hồng Kim Bảo phải ngồi xe lăn

Tài tử Hồng Kim Bảo, Cổ Thiên Lạc tới Việt Nam vào tháng 11/2025

Tài tử Hồng Kim Bảo, Cổ Thiên Lạc tới Việt Nam vào tháng 11/2025

Phim của Cổ Thiên Lạc khiến khán giả ngủ quên trong rạp vì lý do này

Phim của Cổ Thiên Lạc khiến khán giả ngủ quên trong rạp vì lý do này

Cổ Thiên Lạc từng bị tai nạn giao thông, bất tỉnh tại chỗ khi đang băng qua đường

Cổ Thiên Lạc từng bị tai nạn giao thông, bất tỉnh tại chỗ khi đang băng qua đường

Cổ Thiên Lạc gây sốc khi thẳng thắn tuyên bố: 'Tôi không ngại đóng khỏa thân'

Cổ Thiên Lạc gây sốc khi thẳng thắn tuyên bố: 'Tôi không ngại đóng khỏa thân'

Cổ Thiên Lạc bị thủng võng mạc ở mắt phải, đứng trước nguy cơ mù lòa

Cổ Thiên Lạc bị thủng võng mạc ở mắt phải, đứng trước nguy cơ mù lòa

TIN MỚI NHẤT

Bị 'giặc bên ngô' liên tục chê bai khinh miệt, chị dâu 'cao thủ' có màn phản đòn đẳng cấp khiến em chồng chỉ biết câm nín

Bị 'giặc bên ngô' liên tục chê bai khinh miệt, chị dâu 'cao thủ' có màn phản đòn đẳng cấp khiến em chồng chỉ biết câm nín

Tâm sự 51 phút trước
Đưa con đi xét nghiệm máu, chồng khóc nghẹn bảo 'tôi không phải bố thằng bé' khiến vợ và mẹ chồng ngất lịm tại chỗ

Đưa con đi xét nghiệm máu, chồng khóc nghẹn bảo 'tôi không phải bố thằng bé' khiến vợ và mẹ chồng ngất lịm tại chỗ

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Giường cưới sập ngay đêm tân hôn, tôi bưng mặt khóc khi biết nguồn gốc của chiếc giường

Giường cưới sập ngay đêm tân hôn, tôi bưng mặt khóc khi biết nguồn gốc của chiếc giường

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Nửa đầu năm 2026, 3 con giáp chạm tay ngay kho vàng, tắm trong biển bạc, Tài Lộc ồ ạt như suối, may mắn rợp trời, sống đời an nhàn

Nửa đầu năm 2026, 3 con giáp chạm tay ngay kho vàng, tắm trong biển bạc, Tài Lộc ồ ạt như suối, may mắn rợp trời, sống đời an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Cứ ngỡ cả đời cô độc sau khi chồng mất, 10 năm sau tôi run rẩy nhận 'món quà' chấn động từ bố mẹ chồng

Cứ ngỡ cả đời cô độc sau khi chồng mất, 10 năm sau tôi run rẩy nhận 'món quà' chấn động từ bố mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Cổ Thiên Lạc nhập viện, phải bỏ lỡ một số hoạt động quảng bá bộ phim mới

Cổ Thiên Lạc nhập viện, phải bỏ lỡ một số hoạt động quảng bá bộ phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 49 phút trước
Trong 3 ngày đầu tháng tuần mới (5,6,7 tháng 1), 3 con giáp sa chân chĩnh vàng, làm giàu khó đỡ, tiền bạc ùn ùn kéo về, cuộc đời hanh thông

Trong 3 ngày đầu tháng tuần mới (5,6,7 tháng 1), 3 con giáp sa chân chĩnh vàng, làm giàu khó đỡ, tiền bạc ùn ùn kéo về, cuộc đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đừng để sự bao dung giết chết hạnh phúc, bài học đắt giá từ người phụ nữ 10 năm gánh vác thay chồng bất tài

Đừng để sự bao dung giết chết hạnh phúc, bài học đắt giá từ người phụ nữ 10 năm gánh vác thay chồng bất tài

Tâm sự 3 giờ 27 phút trước
Đang định đuổi vợ khỏi nhà vì tội lừa dối, tôi bàng hoàng khi mẹ tiết lộ sự thật đằng sau cuộc hôn nhân đầu của cô ấy

Đang định đuổi vợ khỏi nhà vì tội lừa dối, tôi bàng hoàng khi mẹ tiết lộ sự thật đằng sau cuộc hôn nhân đầu của cô ấy

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Thần Phật chiếu cố 3 con giáp hết mình trong tuần mới (5 đến 11/1/2026), hầu bao rủng rỉnh, Phú Quý Phát Tài, tương lai vụt sáng

Thần Phật chiếu cố 3 con giáp hết mình trong tuần mới (5 đến 11/1/2026), hầu bao rủng rỉnh, Phú Quý Phát Tài, tương lai vụt sáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 4/1/2026: Người mua vàng nhẫn lỗ hơn 10 triệu đồng sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 4/1/2026: Người mua vàng nhẫn lỗ hơn 10 triệu đồng sau một tuần

Tử vi thứ Hai 5/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tiền tài đại phát, vạn sự hanh thông, Mão - Thân vận trình ảm đạm, thất thoát tiền của

Tử vi thứ Hai 5/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tiền tài đại phát, vạn sự hanh thông, Mão - Thân vận trình ảm đạm, thất thoát tiền của

Tử vi tuần mới (5/1 - 11/1/2026), 3 con giáp này khổ tận cam lai, Đắc Tài Đắc Lộc, tin vui tới tấp, tình duyên đỏ rực, giàu sang không ai sánh bằng

Tử vi tuần mới (5/1 - 11/1/2026), 3 con giáp này khổ tận cam lai, Đắc Tài Đắc Lộc, tin vui tới tấp, tình duyên đỏ rực, giàu sang không ai sánh bằng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thành Long tiết lộ đã chuẩn bị sẵn một ca khúc vào ngày ông qua đời

Thành Long tiết lộ đã chuẩn bị sẵn một ca khúc vào ngày ông qua đời

Vóc dáng vạn người mê của Trương Vũ Kỳ ở tuổi 39: Duy trì chế độ ăn uống và tập luyện nghiêm ngặt

Vóc dáng vạn người mê của Trương Vũ Kỳ ở tuổi 39: Duy trì chế độ ăn uống và tập luyện nghiêm ngặt

Vì sao Triệu Lệ Dĩnh khiến nữ chính "Sở Kiều truyện" 2 gây tranh cãi, bị phản đối?

Vì sao Triệu Lệ Dĩnh khiến nữ chính "Sở Kiều truyện" 2 gây tranh cãi, bị phản đối?

Vương Nhất Bác khiến cổ phiếu công ty giảm hơn 20% trong vòng 6 tháng

Vương Nhất Bác khiến cổ phiếu công ty giảm hơn 20% trong vòng 6 tháng

Châu Nhuận Phát đưa vợ đến nhà hàng, bất ngờ gây lo lắng vì điều này

Châu Nhuận Phát đưa vợ đến nhà hàng, bất ngờ gây lo lắng vì điều này

3 phút của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Tiêu Dao' khiến Đàm Tùng Vận bị lấn át hoàn toàn

3 phút của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Tiêu Dao' khiến Đàm Tùng Vận bị lấn át hoàn toàn