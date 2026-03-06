'Nữ thần cổ trang TVB' Diệp Tuyền tiết lộ sẵn sàng đóng phim ngắn 900 tiếng

Trong cuộc phỏng vấn ngày 4.3, Diệp Tuyền đã chia sẻ về lý do thử sức với phim ngắn, sự tự tin trong diễn xuất và suy nghĩ về tương lai của ngành phim ngắn. Nữ diễn viên 46 tuổi không hề che giấu sự hào hứng của mình về trải nghiệm đóng phim ngắn lần này. Cô dùng giọng Đông Bắc để cảm thán rằng quá trình quay phim “cực kỳ thú vị”.

Bộ phim ngắn “Thiếu phu nhân đến từ Đông Bắc” ggax gặt hái thành tích ấn tượng trên nền tảng Hongguo, với cả lượt xem và độ thảo luận đều vượt mốc 100 triệu. Trong phim, Diệp Tuyền vào vai phu nhân hào môn, từ một người dịu dàng trở nên quyết đoán.

Trạng thái làm việc hiệu quả, tập trung, tất cả mọi người cùng đồng lòng ấy khiến cô thẳng thắn nói: “Nếu kịch bản tốt, quay 900 tiếng tôi cũng sẵn sàng”.

Đã 2 năm kể từ lần cuối Diệp Tuyền xuất hiện trên màn ảnh. Khi trở lại phim trường, cô bất ngờ tìm lại cảm giác quen thuộc. Nữ diễn viên chia sẻ: “Tổng cộng quay 8 ngày. Nhưng tinh thần mà mỗi thành viên trong đoàn thể hiện khiến tôi cảm giác như trở lại thời TVB”.

Tuy nhiên, việc những diễn viên nổi tiếng tham gia đóng phim ngắn khó tránh khỏi tranh cãi. Nhiều người cho rằng, Diệp Tuyền chấp nhận đóng phim ngắn là “giảm cấp”, cho thấy sự suy giảm địa vị, ảnh hưởng danh tiếng.

Thậm chí, một số bình luận so sánh cô với Xa Thi Mạn, chỉ ra con đường phát triển của hai người ngày càng khác biệt, dù từng nổi tiếng ngang hàng ở đài TVB.

Gần đây, Xa Thi Mạn có màn tái xuất ngoạn mục với phim truyền hình “Nữ hoàng tin tức 2”, trở thành nữ diễn viên đầu tiên trong lịch sử TVB 4 lần đoạt danh hiệu Thị hậu.

Ngược lại, bộ phận khác giả khác ủng hộ việc Diệp Tuyền thử nghiệm nền tảng mới, và nhận xét nữ diễn viên đảm nhận vai mẹ ở giai đoạn hiện tại là phù hợp với độ tuổi.

Trước những ý kiến trái chiều, Diệp Tuyền thẳng thắn bày tỏ quan điểm, tác phẩm không phân biệt dài hay ngắn, chỉ cần được làm bằng sự nghiêm túc và có thể thu hút khán giả thì đó vẫn là một sản phẩm tốt.

Khi nói về xu hướng phim ngắn AI đang rất nóng hiện nay, Diệp Tuyền cho rằng sự đổi mới công nghệ là điều không thể đảo ngược, và diễn viên nên bắt kịp thời đại, chủ động đón nhận công nghệ.

Cô nói: “Thực ra AI sẽ khiến những diễn viên giỏi càng trở nên có giá trị hơn”. Theo cô, ưu thế của AI là có thể nhanh chóng tổng hợp và xử lý dữ liệu, nhưng khả năng sáng tạo nguyên bản lại có hạn.

Những thứ thuộc về linh hồn con người, AI hiện vẫn không thể nắm bắt được, bởi đó là trải nghiệm thật của con người, cảm nhận về cuộc sống, thậm chí có thể nói là một loại khí chất và cảm giác riêng. Khi nói về tương lai, Diệp Tuyền cho biết, độ tuổi trung niên, cô chủ động giảm bớt việc tham gia sản xuất hậu trường với cường độ cao, thay vào đó tận hưởng sự thuần túy và niềm vui của nghề diễn viên. Chỉ cần kịch bản tốt và đội ngũ chuyên nghiệp, dù là phim ngắn, phim dài tập hay điện ảnh, cô đều sẵn sàng thử sức.