La phông nhà kho trong khu công nghiệp đổ sập, 4 thợ máy lạnh thương vong

Đời sống 08/03/2026 14:45

Hôm nay (8/3), Công an phường Dĩ An, TPHCM đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động xảy ra trong khu công nghiệp làm nhiều người thương vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 8/3, Công an TPHCM đang phối hợp cùng Viện KSND Khu vực 16, Liên đoàn Lao động TPHCM điều tra nguyên nhân vụ sập la phông nhà kho của Công ty Schenker làm một người tử vong, 3 nạn nhân khác bị thương. 

Cùng ngày, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức xác nhận, có 2 nạn nhân trong vụ sập la phông được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Trường hợp đầu tiên là anh T.Đ.T.Q. (22 tuổi, quê Ninh Bình), nhập viện với chẩn đoán đa chấn thương do tai nạn lao động. Bệnh nhân được hội chẩn các chuyên khoa ngoại thần kinh, tổng quát, lồng ngực, tiết niệu. Qua đó, bước đầu ghi nhận tình trạng ổn định. Dự kiến, bệnh nhân được phẫu thuật và chuyển đến Khoa Chấn thương chỉnh hình điều trị tiếp.

La phông nhà kho trong khu công nghiệp đổ sập, 4 thợ máy lạnh thương vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn lao động làm một người tử vong

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân T.N.H. (29 tuổi, quê Hải Phòng), được tổ chức hội chẩn ngay tại phòng chụp CT khi vào viện. Qua đó, các bác sĩ kết luận bệnh nhân ổn định về mặt ngoại khoa. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến phòng mổ để các bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt cầm máu, chuyên khoa chấn thương chỉnh hình nẹp bột. Hậu can thiệp, bệnh nhân được đưa vào Khoa Hồi sức tích cực - chống độc để tiếp tục chăm sóc, theo dõi.

Ngoài 2 bệnh nhân nêu trên, còn một trường hợp khác trong vụ việc được chuyển đến Bệnh viện Quân y 4 cấp cứu là anh T.T.P. (24 tuổi, quê Tây Ninh) cũng trong tình trạng đa chấn thương.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại hiện trường vào tối 7/3, có 2 tấm la phông bị sập và rơi xuống đất. Trong đó mỗi tấm dài khoảng 2m, rộng 1m, cấu tạo bằng lõi mút xốp, hai mặt ốp kim loại mỏng. Dưới nền nhà kho ngổn ngang mảnh vỡ, giày và nón bảo hộ. 

La phông nhà kho trong khu công nghiệp đổ sập, 4 thợ máy lạnh thương vong - Ảnh 2
Hai tấm la phông bị sập và rơi xuống đất 

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 16h30 ngày 7/3, các nhân viên đang làm việc tại nhà kho của Công ty Schenker trên đường số 8, khu công nghiệp Sóng Thần (phường Dĩ An) nghe tiếng động lớn. Khi chạy đến kiểm tra, họ phát hiện 4 người đàn ông nằm bất động dưới nền nhà kho.

Nhân viên y tế cùng xe cứu thương nhanh chóng có mặt để kiểm tra, tuy nhiên, một nạn nhân đã tử vong, 3 người còn lại được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Qua xác minh ban đầu, các nạn nhân được thuê đến thi công hệ thống máy lạnh tại đây. Trong lúc đứng làm việc, phần la phông bất ngờ bị sập khiến cả 4 người rơi xuống đất từ độ cao hơn 10m.

Nạn nhân tử vong là anh N.T.Q.T. (31 tuổi, ngụ TPHCM).

tai nạn lao động tử vong

