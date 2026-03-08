Ô tô bốc cháy trên xe cứu hộ ở TP.HCM, trơ khung chỉ sau 10 phút

Đời sống 08/03/2026 05:30

Tối 7/3, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Long Trường điều tra vụ cháy ô tô trên đường Võ Chí Công.

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 7/3, Công an TPHCM vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn vừa xảy ra trên địa bàn phường Long Trường.

Khoảng 20h cùng ngày, một nam tài xế lái xe cứu hộ, phía sau chở theo một xe tải van lưu thông trên đường Võ Chí Công (hướng từ vòng xoay Phú Hữu đi Khu Công nghệ cao).

Khi đến trước Khu dân cư Khang Điền, tài xế hoảng hốt phát hiện lửa và khói bốc lên nghi ngút từ ô tô tải van phía sau.

Ô tô bốc cháy trên xe cứu hộ ở TP.HCM, trơ khung chỉ sau 10 phút - Ảnh 1

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, trong tình huống nguy cấp, tài xế xe cứu hộ đã kịp thời xử lý bằng cách nhanh chóng tấp xe vào lề, tháo dây chằng và hạ bàn nâng để đưa chiếc xe đang bốc cháy xuống mặt đường. Hành động này nhằm ngăn chặn nguy cơ ngọn lửa lan sang xe cứu hộ, đảm bảo an toàn cho phương tiện và người xung quanh.

Tuy nhiên, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ phương tiện. Chỉ trong tích tắc, "biển lửa" đỏ rực một góc đường.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã huy động xe nước cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Đám cháy được dập tắt nhưng chiếc xe tải van đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ lại khung sắt.

May mắn vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, trích xuất camera để điều tra nguyên nhân cụ thể.

Danh tính tài xế ô tô mất lái, tông liên hoàn 8 xe ở Hà Nội khiến nhiều người bị thương

Danh tính tài xế ô tô mất lái, tông liên hoàn 8 xe ở Hà Nội khiến nhiều người bị thương

Đêm 6/3, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố đang khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên phố Nguyễn Chánh (phường Yên Hòa).

