Đánh gục mọi tín đồ bánh mì với công thức nước sốt màu sắc bắt mắt, vị ngon bùng nổ

Món ngon mỗi ngày 08/03/2026 05:30

Một ổ bánh mì ngon không chỉ nằm ở lớp vỏ giòn hay nhân thịt đầy đặn, mà còn ở dòng nước sốt sánh mịn, đậm đà thấm đẫm trong từng thớ bánh. Đây chính là 'vũ khí bí mật' mà bất kỳ fan cuồng bánh mì nào cũng nhất định phải sở hữu để nâng tầm món ăn yêu thích của mình lên một đẳng cấp mới.

Bánh mì ngon hay không, hơn nhau ở bát nước sốt! Nếu đã lỡ 'phải lòng' hương vị bánh mì thập cẩm, bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ công thức sốt siêu cuốn này. Chỉ cần một chút biến tấu, ổ bánh mì nhà làm sẽ ngon chuẩn vị, thậm chí còn hấp dẫn hơn cả ngoài hàng.

Đánh gục mọi tín đồ bánh mì với công thức nước sốt màu sắc bắt mắt, vị ngon bùng nổ - Ảnh 1

Chuẩn bị:

- 1,5 lạng thịt xay 2 lần cả mỡ và nạc

- 2 trái cà chua nhỏ, cà chua to thì 1 trái. Xay nhuyễn lấy nước, lọc qua bỏ xác.

- 100gr hành củ thái mỏng

- Gia vị: tương ớt, tương cà, sốt mazone, nước mắm, xì dầu, dầu hào, bột ngọt, muối, đường, dầu hạt màu điều.

- 1 muỗng canh bột năng

- 400ml nước lọc

Lưu ý: muỗng canh là muỗng canh dài ý, chứ lấy muỗng canh ngắn to là bị quá lượng nha.

Nấu:

- Cho 5 muống canh dầu ăn vào chảo, phi với 100gr hành củ đã thái mỏng. Hành vàng vớt hết hành ra. Chắt dầu ra chén còn để lại 1 muỗng canh dầu trong chảo.

Tiếp tới cho thêm 2 thìa dầu màu điều vào chảo ( ko có dầu điều sẵn thì mình mua hạt màu điều về phi lấy dầu nha ). Sau đó bỏ thịt xay vào đảo đều, rồi cho nước cà chua đã lọc vào cùng. Đảo thịt với cà chua cho thấm, hỗn hợp sôi thì cho 400ml nước lọc đã chuẩn bị vô.

- Trong quá trình đợi hỗn hợp nước sôi thì mình nêm gia vị. 2 muỗng canh tương ớt, 2 muỗng canh tương cà, 2 muỗng canh xì dầu, 2 muỗng canh nướng mắm, 1 muỗng canh dầu hào, 2 muỗng canh sốt mazone, 1/3 thìa cf bột ngọt, vài hạt muối hột, 2 muỗng canh đường. ( vì theo vùng miền có nơi ăn ngọt và ít ngọt nên mình cho ít đường thôi sau đó nêm lại nha. Như e cho 2 muỗng đường là chồng e người Bắc vừa ăn luôn ko bị ngọt. Ai thích ăn ngọt mình thêm vào thêm ).

- Mình cho 1 muỗng canh bột năng vào chén, cho 2 muỗng nước vào khuấy đều rồi cho nước bột năng này vào nồi khi nước đã sôi lại. Khuấy đều hỗn hợp, nấu nhỏ lửa trong 5p. Nêm lại rồi tắt bếp.

- Mình ăn bao nhiêu thì múc ra bấy nhiêu, còn lại để nguội cho vào hộp cất tủ lạnh ăn dần được khoảng 4,5 ngày.

Đánh gục mọi tín đồ bánh mì với công thức nước sốt màu sắc bắt mắt, vị ngon bùng nổ - Ảnh 2

Thành phẩm là nước sốt như ảnh kia và nguyên liệu bánh mì ở dưới ảnh luôn. Lưu ý bột năng để đặc nước lại, khi mình chan vào bánh mì sẽ ngấm vào đồ ăn không bị chảy, hạn chế ngấm vào bánh mì để ko làm nát bánh mì. Ai ko thích thì ko cho bột năng cũng được.

Đánh gục mọi tín đồ bánh mì với công thức nước sốt màu sắc bắt mắt, vị ngon bùng nổ - Ảnh 3

Nguồn: FB Trang Võ.

Cách làm Pate kinh doanh siêu mịn, màu hồng đẹp: Bí kíp khử mùi tanh và tạo độ béo đỉnh cao

Cách làm Pate kinh doanh siêu mịn, màu hồng đẹp: Bí kíp khử mùi tanh và tạo độ béo đỉnh cao

Bạn nghĩ làm pate rất khó và tốn thời gian? Sự thật là bạn chỉ cần biết đến 3 bước 'thần thánh' này thôi! Tạm biệt nỗi lo pate khô cứng hay mùi tanh khó chịu, công thức này sẽ giúp bạn có ngay món pate thơm nồng, béo ngậy, ăn cùng bánh mì nóng hổi thì đúng là 'đỉnh của chóp'

Xem thêm
Từ khóa:   bánh mì nước sốt bánh mì món ngon mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 9/3/2026, khổ tận cam lai, hưởng trọn lộc Trời, 3 con giáp phúc khí vô biên, vận may phủ đầy, tiền tài nối kéo nhau chạy vào túi

Đúng ngày mai, thứ Hai 9/3/2026, khổ tận cam lai, hưởng trọn lộc Trời, 3 con giáp phúc khí vô biên, vận may phủ đầy, tiền tài nối kéo nhau chạy vào túi

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Tử vi thứ Hai 9/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất đổi vận phát tài, phúc khí dồi dào, Mão - Tỵ đối mặt với họa phá tài, uổng phí tiền của

Tử vi thứ Hai 9/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất đổi vận phát tài, phúc khí dồi dào, Mão - Tỵ đối mặt với họa phá tài, uổng phí tiền của

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 8/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, sống trong nhung lụa, đếm tiền mệt nghỉ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 8/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, sống trong nhung lụa, đếm tiền mệt nghỉ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 8/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'lót đường', quý nhân dẫn dắt, tài lộc hưng vượng, tiền bạc bùng nổ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 8/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'lót đường', quý nhân dẫn dắt, tài lộc hưng vượng, tiền bạc bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Ô tô bốc cháy trên xe cứu hộ ở TP.HCM, trơ khung chỉ sau 10 phút

Ô tô bốc cháy trên xe cứu hộ ở TP.HCM, trơ khung chỉ sau 10 phút

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Đánh gục mọi tín đồ bánh mì với công thức nước sốt màu sắc bắt mắt, vị ngon bùng nổ

Đánh gục mọi tín đồ bánh mì với công thức nước sốt màu sắc bắt mắt, vị ngon bùng nổ

Món ngon mỗi ngày 1 giờ 42 phút trước
Xe tải chở 3 người lao xuống vực sâu 200m, hơn 2 giờ mới đưa được thi thể nạn nhân lên

Xe tải chở 3 người lao xuống vực sâu 200m, hơn 2 giờ mới đưa được thi thể nạn nhân lên

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn thường xuyên ăn đậu bắp?

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn thường xuyên ăn đậu bắp?

Dinh dưỡng 2 giờ 12 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 8/3/2026, Thần Tài gõ cửa, quý nhân săn đón, 3 con giáp chạm ngõ giàu sang, công việc làm gì cũng phất lên, cuộc sống thăng tiến chóng mặt

Sau hôm nay, Chủ Nhật 8/3/2026, Thần Tài gõ cửa, quý nhân săn đón, 3 con giáp chạm ngõ giàu sang, công việc làm gì cũng phất lên, cuộc sống thăng tiến chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đêm tân hôn chồng đòi "trả hàng" vì thấy vợ quá bạo dạn, nghe xong sự thật anh lại quấn vợ không rời nửa bước

Đêm tân hôn chồng đòi "trả hàng" vì thấy vợ quá bạo dạn, nghe xong sự thật anh lại quấn vợ không rời nửa bước

Tâm sự 8 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 'ông trùm' sản xuất, buôn bán hơn 539 tỉ đồng thực phẩm chức năng giả

NÓNG: Danh tính 'ông trùm' sản xuất, buôn bán hơn 539 tỉ đồng thực phẩm chức năng giả

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, 3 con giáp giàu sang gấp bội, tiền chất đầy nhà, không thành tỷ phú cũng thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, 3 con giáp giàu sang gấp bội, tiền chất đầy nhà, không thành tỷ phú cũng thành đại gia

Tử vi tuần mới từ 9/3 đến 15/3, 3 con giáp xòe tay đếm tiền, giàu sang nghẹt thở, hầu bao rủng rỉnh, Phú Quý Phát Tài

Tử vi tuần mới từ 9/3 đến 15/3, 3 con giáp xòe tay đếm tiền, giàu sang nghẹt thở, hầu bao rủng rỉnh, Phú Quý Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết nấu chè chuối cốt dừa sánh mịn, thơm nức mũi, chuẩn vị tuổi thơ

Bí quyết nấu chè chuối cốt dừa sánh mịn, thơm nức mũi, chuẩn vị tuổi thơ

Sốt sình sịch món bánh khoai lang nhân phô mai tan chảy, ăn một miếng là "ghiền" luôn

Sốt sình sịch món bánh khoai lang nhân phô mai tan chảy, ăn một miếng là "ghiền" luôn

Cách làm Pate kinh doanh siêu mịn, màu hồng đẹp: Bí kíp khử mùi tanh và tạo độ béo đỉnh cao

Cách làm Pate kinh doanh siêu mịn, màu hồng đẹp: Bí kíp khử mùi tanh và tạo độ béo đỉnh cao

Bí kíp làm bánh bao gấc nguyên cám siêu đơn giản, thành công ngay cả với người mới

Bí kíp làm bánh bao gấc nguyên cám siêu đơn giản, thành công ngay cả với người mới

Bí quyết làm ruốc cá hồi "sạch" tại nhà: Bông xốp, thơm ngon, mẹ yên tâm cho bé yêu ăn dặm

Bí quyết làm ruốc cá hồi "sạch" tại nhà: Bông xốp, thơm ngon, mẹ yên tâm cho bé yêu ăn dặm

Thêm thứ này vào rau muống xào tỏi, đầu bếp nhà hàng tiết lộ bí kíp giúp món ăn giòn ngon gấp bội

Thêm thứ này vào rau muống xào tỏi, đầu bếp nhà hàng tiết lộ bí kíp giúp món ăn giòn ngon gấp bội