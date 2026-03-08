Đánh gục mọi tín đồ bánh mì với công thức nước sốt màu sắc bắt mắt, vị ngon bùng nổ

Món ngon mỗi ngày 08/03/2026 05:30

Một ổ bánh mì ngon không chỉ nằm ở lớp vỏ giòn hay nhân thịt đầy đặn, mà còn ở dòng nước sốt sánh mịn, đậm đà thấm đẫm trong từng thớ bánh. Đây chính là 'vũ khí bí mật' mà bất kỳ fan cuồng bánh mì nào cũng nhất định phải sở hữu để nâng tầm món ăn yêu thích của mình lên một đẳng cấp mới.

Bánh mì ngon hay không, hơn nhau ở bát nước sốt! Nếu đã lỡ 'phải lòng' hương vị bánh mì thập cẩm, bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ công thức sốt siêu cuốn này. Chỉ cần một chút biến tấu, ổ bánh mì nhà làm sẽ ngon chuẩn vị, thậm chí còn hấp dẫn hơn cả ngoài hàng.

Đánh gục mọi tín đồ bánh mì với công thức nước sốt màu sắc bắt mắt, vị ngon bùng nổ - Ảnh 1

Chuẩn bị:

- 1,5 lạng thịt xay 2 lần cả mỡ và nạc

- 2 trái cà chua nhỏ, cà chua to thì 1 trái. Xay nhuyễn lấy nước, lọc qua bỏ xác.

- 100gr hành củ thái mỏng

- Gia vị: tương ớt, tương cà, sốt mazone, nước mắm, xì dầu, dầu hào, bột ngọt, muối, đường, dầu hạt màu điều.

- 1 muỗng canh bột năng

- 400ml nước lọc

Lưu ý: muỗng canh là muỗng canh dài ý, chứ lấy muỗng canh ngắn to là bị quá lượng nha.

Nấu:

- Cho 5 muống canh dầu ăn vào chảo, phi với 100gr hành củ đã thái mỏng. Hành vàng vớt hết hành ra. Chắt dầu ra chén còn để lại 1 muỗng canh dầu trong chảo.

Tiếp tới cho thêm 2 thìa dầu màu điều vào chảo ( ko có dầu điều sẵn thì mình mua hạt màu điều về phi lấy dầu nha ). Sau đó bỏ thịt xay vào đảo đều, rồi cho nước cà chua đã lọc vào cùng. Đảo thịt với cà chua cho thấm, hỗn hợp sôi thì cho 400ml nước lọc đã chuẩn bị vô.

- Trong quá trình đợi hỗn hợp nước sôi thì mình nêm gia vị. 2 muỗng canh tương ớt, 2 muỗng canh tương cà, 2 muỗng canh xì dầu, 2 muỗng canh nướng mắm, 1 muỗng canh dầu hào, 2 muỗng canh sốt mazone, 1/3 thìa cf bột ngọt, vài hạt muối hột, 2 muỗng canh đường. ( vì theo vùng miền có nơi ăn ngọt và ít ngọt nên mình cho ít đường thôi sau đó nêm lại nha. Như e cho 2 muỗng đường là chồng e người Bắc vừa ăn luôn ko bị ngọt. Ai thích ăn ngọt mình thêm vào thêm ).

- Mình cho 1 muỗng canh bột năng vào chén, cho 2 muỗng nước vào khuấy đều rồi cho nước bột năng này vào nồi khi nước đã sôi lại. Khuấy đều hỗn hợp, nấu nhỏ lửa trong 5p. Nêm lại rồi tắt bếp.

- Mình ăn bao nhiêu thì múc ra bấy nhiêu, còn lại để nguội cho vào hộp cất tủ lạnh ăn dần được khoảng 4,5 ngày.

Đánh gục mọi tín đồ bánh mì với công thức nước sốt màu sắc bắt mắt, vị ngon bùng nổ - Ảnh 2

Thành phẩm là nước sốt như ảnh kia và nguyên liệu bánh mì ở dưới ảnh luôn. Lưu ý bột năng để đặc nước lại, khi mình chan vào bánh mì sẽ ngấm vào đồ ăn không bị chảy, hạn chế ngấm vào bánh mì để ko làm nát bánh mì. Ai ko thích thì ko cho bột năng cũng được.

Đánh gục mọi tín đồ bánh mì với công thức nước sốt màu sắc bắt mắt, vị ngon bùng nổ - Ảnh 3

Nguồn: FB Trang Võ.

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