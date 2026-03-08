Cháy nhà xưởng ở Đồng Nai, cột khói bốc cao hàng chục mét, người dân hốt hoảng tháo chạy

Đời sống 08/03/2026 11:10

Sáng 8/3, hỏa hoạn bùng phát tại nhà xưởng gần khu dân cư ở phường Biên Hòa (Đồng Nai) khiến nhiều người dân hoảng hốt di dời tài sản.

Theo thông tin từ báo Lao Động, khoảng 6h ngày 8/3, lửa bùng phát tại khu vực chứa nệm mút bên trong nhà kho. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như mút xốp và các mặt hàng tạp hóa, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Chỉ trong khoảng 30 phút, đám cháy đã bao trùm toàn bộ nhà xưởng rộng khoảng 1.000 m².

Ngọn lửa bùng phát dữ dội tạo thành cột khói đen dày đặc bốc cao. Phần mái nhà xưởng bị đổ sập, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến người dân sống xung quanh hoảng sợ. Nhiều hộ gia đình nhanh chóng di chuyển đồ đạc ra bên ngoài, đồng thời rời khỏi khu vực để đảm bảo an toàn.

Cháy nhà xưởng ở Đồng Nai, cột khói bốc cao hàng chục mét, người dân hốt hoảng tháo chạy - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy nhà xưởng 

Theo thông tin từ VTC News, nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhanh chóng điều động 8 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Các mũi chữa cháy được bố trí xung quanh khu vực nhà xưởng để phun nước khống chế ngọn lửa, ngăn không cho cháy lan sang các khu nhà dân lân cận.

Do cấu trúc nhà xưởng rộng và chứa nhiều vật liệu dễ cháy, công tác tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng phải huy động thêm xe cẩu để tháo dỡ một số bức tường và cấu kiện bị hư hỏng, tạo lối cho lính cứu hỏa tiến sâu vào bên trong để phun nước dập lửa.

Cháy nhà xưởng ở Đồng Nai, cột khói bốc cao hàng chục mét, người dân hốt hoảng tháo chạy - Ảnh 2
Nhà kho cháy nằm gần khu dân cư ở phường Biên Hoà, Đồng Nai

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều nệm mút cùng lượng lớn hàng tạp hóa trong kho bị thiêu rụi.

Do diện tích cháy lớn và lửa cháy âm ỉ trong các vật liệu mút xốp, đến khoảng 8h30 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang triển khai các phương án để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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