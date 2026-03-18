Nhạc sĩ Minh Khang xin lỗi tài xế xe công nghệ, thừa nhận mất kiểm soát cảm xúc khi say

Hậu trường 18/03/2026 10:04

Sau nhiều ngày im lặng, nhạc sĩ Minh Khang vừa có bài viết trên trang cá nhân để phản hồi liên quan đến ồn ào với tài xế xe công nghệ, gây xôn xao mạng xã hội.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông được cho là Minh Khang - chồng của cựu siêu mẫu Thúy Hạnh có lời qua tiếng lại căng thẳng với tài xế taxi, kèm nhiều phát ngôn thiếu chuẩn mực.

Hình ảnh được cắt ra từ đoạn clip nhạc sĩ Minh Khang và tài xế lan truyền trong thời gian vừa qua. 

Mới đây vào sáng 18/3, Minh Khang chính thức lên tiếng về vụ việc. Nhạc sĩ xác nhận, anh là vị hành khách đi xe công nghệ trong clip lan truyền vừa qua.

Cụ thể nội dung trong bài viết:

"Xin chào mọi người, đây là trang facebook cá nhân chính thức của tôi.

Mấy ngày vừa qua có một đoạn video từ camera hành trình trong xe Grab lan truyền trên mạng xã hội, trong đó có hình ảnh và lời nói của tôi. Tôi nghĩ mình nên lên tiếng một lần để mọi người hiểu rõ câu chuyện.

Trước hết, tôi xin nhận lỗi về phía mình. Tối hôm đó tôi đã uống nhiều rượu và không kiểm soát được lời nói, dẫn đến việc có những lời lẽ khiếm nhã và không đúng mực với tài xế. Dù trong hoàn cảnh nào, việc nói năng thiếu tôn trọng người khác là điều tôi không nên làm. Tôi chân thành xin lỗi với bạn tài xế về điều đó.

Đây vốn là câu chuyện riêng giữa tôi và bạn tài xế trong một chuyến đi. Nếu bạn cảm thấy bị xúc phạm bởi lời nói của tôi, bạn hoàn toàn có quyền báo cáo sự việc với ứng dụng và cung cấp video từ camera hành trình làm bằng chứng, các nền tảng đều có cơ chế để bảo vệ tài xế trong những tình huống như vậy.

Bài viết trên trang cá nhân nhạc sĩ Minh Khang. 

Tuy nhiên, đoạn video từ camera hành trình đã được đăng công khai lên mạng xã hội với hình ảnh và âm thanh rõ ràng của tôi ngay trong đêm xảy ra sự việc. Điều này khiến sự việc lan truyền rất nhanh và kéo theo nhiều bình luận công kích cá nhân tôi và gia đình. Vì vậy tôi đã phản ánh sự việc với ứng dụng để bảo vệ quyền riêng tư và hình ảnh cá nhân của mình.

Tôi hiểu rằng trong câu chuyện này, mỗi người đều có những điều chưa đúng và đều phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Cá nhân tôi đã nhận ra sai sót của bản thân và xem đây là một bài học lớn của mình.

Qua sự việc này tôi rất buồn, tôi chuyển lời xin lỗi chân thành nhất đến bạn tài xế, gia đình bạn bè và những người quan tâm đến tôi cùng ứng dụng Grab. Mong bạn tài xế luôn vững tay lái trên mọi nẻo đường và có nhiều sức khỏe trong cuộc sống. Tôi cũng sẽ hạn chế rượu bia để không có những hành vi thiếu kiểm soát như vậy.

Tôi mong câu chuyện dừng lại tại đây để mỗi người tiếp tục công việc và cuộc sống của mình. Xin mọi người không tiếp tục công kích hay xúc phạm bất kỳ ai trong câu chuyện này. Một lần nữa, tôi xin lỗi vì hành vi lời nói thiếu kiểm soát của mình trong tối hôm đó. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe."

Minh Khang có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên cựu siêu mẫu Thúy Hạnh.

Trước đó, khi clip lan truyền, từ khóa “nhạc sĩ Minh Khang” nhận lượt tìm kiếm lớn, tăng 300% trong ngày 11/3 theo số liệu của Google Trends. Nhiều khán giả bày tỏ sự bức xúc trước hành vi không phù hợp, ngôn từ dung tục của vị hành khách trong câu chuyện. Khán giả cũng bất ngờ khi danh tính hành khách được cho là nhạc sĩ Minh Khang, bởi hình ảnh nhạc sĩ lâu nay trong mắt công chúng khá hiền lành, điềm đạm.

Minh Khang hoạt động với vai trò nhạc sĩ, là tác giả của nhiều ca khúc như Cầu vồng khuyết, Đứa bé, Mưa sao băng… Trong sự nghiệp nghệ thuật, anh cũng từng gây chú ý khi góp mặt trong show thực tế Bố ơi mình đi đâu thế?, tạo nên cơn sốt vào thời điểm mới ra mắt.

Ngoài ra, Minh Khang còn được biết đến bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên cựu siêu mẫu Thúy Hạnh. Trong một lần gặp gỡ, nam nhạc sĩ trúng "tiếng sét ái tình" người mẫu đến từ Hà Nội. Họ quen biết nhau từ công việc rồi nên duyên vợ chồng sau chưa đầy 1 năm yêu. Trải qua quãng thời gian dài gắn bó, cặp đôi hiện tại có cuộc sống viên mãn bên 2 cô con gái. Họ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình trên mạng xã hội.

Nhạc sĩ Minh Khang phản ứng giữa ồn ào nghi văng tục với tài xế xe công nghệ

'Bạch Nhật Đề Đăng' chuẩn bị lên sóng, Địch Lệ Nhiệt Ba đột ngột biến mất

'Bạch Nhật Đề Đăng' chuẩn bị lên sóng, Địch Lệ Nhiệt Ba đột ngột biến mất

Sao quốc tế 9 phút trước
Nam diễn viên bị trợ lý trộm gần 400 triệu đồng, 2 năm sau chạm mặt còn xảy ra cảnh trớ trêu hơn

Nam diễn viên bị trợ lý trộm gần 400 triệu đồng, 2 năm sau chạm mặt còn xảy ra cảnh trớ trêu hơn

Hậu trường 22 phút trước
Đình Bắc xây nhà báo hiếu bố mẹ, tiết lộ thu nhập sau thời gian thi đấu

Đình Bắc xây nhà báo hiếu bố mẹ, tiết lộ thu nhập sau thời gian thi đấu

Tin tức giải trí 26 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh trở thành 'ngôi sao duy nhất', thất bại với công ty quản lý 16 nghệ sĩ

Huỳnh Hiểu Minh trở thành 'ngôi sao duy nhất', thất bại với công ty quản lý 16 nghệ sĩ

Sao quốc tế 42 phút trước
Xe buýt tông trúng xe tải khiến 5 người thiệt mạng, nhiều người bị thương

Xe buýt tông trúng xe tải khiến 5 người thiệt mạng, nhiều người bị thương

Video 54 phút trước
Bé gái 4 tuổi đi lạc, sợ hãi giữa rừng lạnh cách nhà hơn 6km

Bé gái 4 tuổi đi lạc, sợ hãi giữa rừng lạnh cách nhà hơn 6km

Đời sống 58 phút trước
Bước qua tháng 2 âm lịch, 3 con giáp đại hỷ đại tài, Thần Tài trao cơ hội đổi đời giàu sang Phú Quý, cuộc sống tràn ngập niềm vui

Bước qua tháng 2 âm lịch, 3 con giáp đại hỷ đại tài, Thần Tài trao cơ hội đổi đời giàu sang Phú Quý, cuộc sống tràn ngập niềm vui

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Chân dung nam diễn viên phim 'Trục ngọc' suốt 8 năm chỉ đóng vai phụ

Chân dung nam diễn viên phim 'Trục ngọc' suốt 8 năm chỉ đóng vai phụ

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 9h sáng ngày mai (19/3/2026), Thần Tài chiêu tài lộc, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Trúng số độc đắc đúng 9h sáng ngày mai (19/3/2026), Thần Tài chiêu tài lộc, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Muốn nước ép cần tây phát huy tối đa công dụng? Đừng bỏ lỡ 3 lưu ý "sống còn" này

Muốn nước ép cần tây phát huy tối đa công dụng? Đừng bỏ lỡ 3 lưu ý "sống còn" này

Dinh dưỡng 1 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 18/3/2026: Tiếp tục lao xuống, người mua vẫn lỗ vì chênh lệch giá mua bán

Giá vàng hôm nay, ngày 18/3/2026: Tiếp tục lao xuống, người mua vẫn lỗ vì chênh lệch giá mua bán

NÓNG: 742 thực phẩm chức năng vừa bị thu hồi trên toàn quốc, trong đó có nhiều sản phẩm dành cho trẻ em

NÓNG: 742 thực phẩm chức năng vừa bị thu hồi trên toàn quốc, trong đó có nhiều sản phẩm dành cho trẻ em

TPHCM: Bắt chủ cơ sở không phép lừa chữa bệnh tóc của hơn 50 người, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

TPHCM: Bắt chủ cơ sở không phép lừa chữa bệnh tóc của hơn 50 người, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Nam diễn viên bị trợ lý trộm gần 400 triệu đồng, 2 năm sau chạm mặt còn xảy ra cảnh trớ trêu hơn

Nam diễn viên bị trợ lý trộm gần 400 triệu đồng, 2 năm sau chạm mặt còn xảy ra cảnh trớ trêu hơn

Hứa Vĩ Văn bất ngờ lên tiếng hình ảnh nhập viện cấp cứu trên mạng

Hứa Vĩ Văn bất ngờ lên tiếng hình ảnh nhập viện cấp cứu trên mạng

Tăng Thanh Hà mang thai lần 4?

Tăng Thanh Hà mang thai lần 4?

Chồng diễn viên phim Mai qua đời do đột quỵ, Trấn Thành gửi lời chia buồn

Chồng diễn viên phim Mai qua đời do đột quỵ, Trấn Thành gửi lời chia buồn

Mẹ Kasim Hoàng Vũ khóc ngất trước linh cữu con, nắp quan tài khép kín vì một lý do

Mẹ Kasim Hoàng Vũ khóc ngất trước linh cữu con, nắp quan tài khép kín vì một lý do

Nhạc sĩ Minh Khang phản ứng giữa ồn ào nghi văng tục với tài xế xe công nghệ

Nhạc sĩ Minh Khang phản ứng giữa ồn ào nghi văng tục với tài xế xe công nghệ