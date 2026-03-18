Nhạc sĩ Minh Khang xin lỗi tài xế xe công nghệ, thừa nhận mất kiểm soát cảm xúc khi say

Hậu trường 18/03/2026 10:04

Sau nhiều ngày im lặng, nhạc sĩ Minh Khang vừa có bài viết trên trang cá nhân để phản hồi liên quan đến ồn ào với tài xế xe công nghệ, gây xôn xao mạng xã hội.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông được cho là Minh Khang - chồng của cựu siêu mẫu Thúy Hạnh có lời qua tiếng lại căng thẳng với tài xế taxi, kèm nhiều phát ngôn thiếu chuẩn mực.

Nhạc sĩ Minh Khang xin lỗi tài xế xe công nghệ, thừa nhận mất kiểm soát cảm xúc khi say - Ảnh 1
Hình ảnh được cắt ra từ đoạn clip nhạc sĩ Minh Khang và tài xế lan truyền trong thời gian vừa qua. 

Mới đây vào sáng 18/3, Minh Khang chính thức lên tiếng về vụ việc. Nhạc sĩ xác nhận, anh là vị hành khách đi xe công nghệ trong clip lan truyền vừa qua.

Cụ thể nội dung trong bài viết:

"Xin chào mọi người, đây là trang facebook cá nhân chính thức của tôi.

Mấy ngày vừa qua có một đoạn video từ camera hành trình trong xe Grab lan truyền trên mạng xã hội, trong đó có hình ảnh và lời nói của tôi. Tôi nghĩ mình nên lên tiếng một lần để mọi người hiểu rõ câu chuyện.

Trước hết, tôi xin nhận lỗi về phía mình. Tối hôm đó tôi đã uống nhiều rượu và không kiểm soát được lời nói, dẫn đến việc có những lời lẽ khiếm nhã và không đúng mực với tài xế. Dù trong hoàn cảnh nào, việc nói năng thiếu tôn trọng người khác là điều tôi không nên làm. Tôi chân thành xin lỗi với bạn tài xế về điều đó.

Đây vốn là câu chuyện riêng giữa tôi và bạn tài xế trong một chuyến đi. Nếu bạn cảm thấy bị xúc phạm bởi lời nói của tôi, bạn hoàn toàn có quyền báo cáo sự việc với ứng dụng và cung cấp video từ camera hành trình làm bằng chứng, các nền tảng đều có cơ chế để bảo vệ tài xế trong những tình huống như vậy.

Nhạc sĩ Minh Khang xin lỗi tài xế xe công nghệ, thừa nhận mất kiểm soát cảm xúc khi say - Ảnh 2
Bài viết trên trang cá nhân nhạc sĩ Minh Khang. 

Tuy nhiên, đoạn video từ camera hành trình đã được đăng công khai lên mạng xã hội với hình ảnh và âm thanh rõ ràng của tôi ngay trong đêm xảy ra sự việc. Điều này khiến sự việc lan truyền rất nhanh và kéo theo nhiều bình luận công kích cá nhân tôi và gia đình. Vì vậy tôi đã phản ánh sự việc với ứng dụng để bảo vệ quyền riêng tư và hình ảnh cá nhân của mình.

Tôi hiểu rằng trong câu chuyện này, mỗi người đều có những điều chưa đúng và đều phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Cá nhân tôi đã nhận ra sai sót của bản thân và xem đây là một bài học lớn của mình.

Qua sự việc này tôi rất buồn, tôi chuyển lời xin lỗi chân thành nhất đến bạn tài xế, gia đình bạn bè và những người quan tâm đến tôi cùng ứng dụng Grab. Mong bạn tài xế luôn vững tay lái trên mọi nẻo đường và có nhiều sức khỏe trong cuộc sống. Tôi cũng sẽ hạn chế rượu bia để không có những hành vi thiếu kiểm soát như vậy.

Tôi mong câu chuyện dừng lại tại đây để mỗi người tiếp tục công việc và cuộc sống của mình. Xin mọi người không tiếp tục công kích hay xúc phạm bất kỳ ai trong câu chuyện này. Một lần nữa, tôi xin lỗi vì hành vi lời nói thiếu kiểm soát của mình trong tối hôm đó. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe."

Nhạc sĩ Minh Khang xin lỗi tài xế xe công nghệ, thừa nhận mất kiểm soát cảm xúc khi say - Ảnh 3
Minh Khang có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên cựu siêu mẫu Thúy Hạnh.

Trước đó, khi clip lan truyền, từ khóa “nhạc sĩ Minh Khang” nhận lượt tìm kiếm lớn, tăng 300% trong ngày 11/3 theo số liệu của Google Trends. Nhiều khán giả bày tỏ sự bức xúc trước hành vi không phù hợp, ngôn từ dung tục của vị hành khách trong câu chuyện. Khán giả cũng bất ngờ khi danh tính hành khách được cho là nhạc sĩ Minh Khang, bởi hình ảnh nhạc sĩ lâu nay trong mắt công chúng khá hiền lành, điềm đạm.

Minh Khang hoạt động với vai trò nhạc sĩ, là tác giả của nhiều ca khúc như Cầu vồng khuyết, Đứa bé, Mưa sao băng… Trong sự nghiệp nghệ thuật, anh cũng từng gây chú ý khi góp mặt trong show thực tế Bố ơi mình đi đâu thế?, tạo nên cơn sốt vào thời điểm mới ra mắt.

Ngoài ra, Minh Khang còn được biết đến bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên cựu siêu mẫu Thúy Hạnh. Trong một lần gặp gỡ, nam nhạc sĩ trúng "tiếng sét ái tình" người mẫu đến từ Hà Nội. Họ quen biết nhau từ công việc rồi nên duyên vợ chồng sau chưa đầy 1 năm yêu. Trải qua quãng thời gian dài gắn bó, cặp đôi hiện tại có cuộc sống viên mãn bên 2 cô con gái. Họ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình trên mạng xã hội.

Nhạc sĩ Minh Khang phản ứng giữa ồn ào nghi văng tục với tài xế xe công nghệ

Nhạc sĩ Minh Khang phản ứng giữa ồn ào nghi văng tục với tài xế xe công nghệ

Mạng xã hội xôn xao đoạn clip được cho là nhạc sĩ Minh Khang (chồng người mẫu Thúy Hạnh) có lời qua tiếng lại khá căng thẳng với một nam tài xế taxi.

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