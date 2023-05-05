Thúy Hạnh bất ngờ tiết lộ lý do 'về chung nhà' với Minh Khang trong lúc chồng vẫn còn hai bàn tay trắng

Hậu trường 05/05/2023 16:51

Thúy Hạnh chia sẻ khi đến với nhạc sĩ Minh Khang, anh chưa có gì trong tay, thậm chí còn là số âm, nhưng cô tin tưởng người đàn ông giàu tình cảm này sẽ đem đến cho mình một gia đình hạnh phúc.

Sau ánh hào quang của Thúy Hạnh trên sân khấu là hình ảnh một người vợ, người mẹ giản dị trong gia đình cùng chồng - nhạc sĩ Minh Khang và hai cô con gái xinh xắn Suli và Suti. Hiện gia đình Thúy Hạnh sống trong căn biệt thự 3 tầng, 2 mặt tiền, rộng 200 m2 tại quận 9, TP HCM. Thúy Hạnh kể trước đây, vợ chồng Thúy Hạnh từng có khoảng thời gian khó khăn. Thậm chí cả hai phải đi vay tiền làm đám cưới, rất khổ cực trong những ngày mang bầu và chăm con.

Thúy Hạnh bất ngờ tiết lộ lý do 'về chung nhà' với Minh Khang trong lúc chồng vẫn còn hai bàn tay trắng - Ảnh 1
Sau ánh đèn sân khấu, Thúy Hạnh chỉ là một người vợ, người mẹ như bao người - Ảnh: FBNV

Người ta vẫn coi chuyện tình của Thúy Hạnh và Minh Khang đẹp như cổ tích. Bởi vì khi đang ở trên đỉnh cao của danh tiếng, Thúy Hạnh chấp nhận rời bỏ tất cả, từ Hà Nội chuyển vào TP.HCM sống với Minh Khang và xây dựng cuộc sống từ 2 bàn tay trắng. Tuy nhiên, cựu siêu mẫu không hề hối hận về bất cứ quyết định của mình trong cuộc sống. 'Tôi chưa nghĩ ra mình sẽ hối hận điều gì' - Thúy Hạnh chia sẻ thẳng thắn.

Thúy Hạnh bất ngờ tiết lộ lý do 'về chung nhà' với Minh Khang trong lúc chồng vẫn còn hai bàn tay trắng - Ảnh 2
Thúy Hạnh chấp nhận rời bỏ tất cả, từ Hà Nội chuyển vào TP.HCM sống với Minh Khang và xây dựng cuộc sống từ 2 bàn tay trắng - Ảnh: Internet

Trong cuộc sống vợ chồng, Thuý Hạnh luôn nhìn theo hướng tích cực và cho rằng chồng có rất nhiều ưu điểm nhưng có một điều mà cô luôn muốn nhắc đến chính là giàu tình cảm. Cô chia sẻ Minh Khang có ưu điểm lớn nhất là luôn dành tất cả tình cảm yêu thương cho gia đình vợ con, nhược điểm lớn nhất của anh là sự nóng tính, đôi khi cũng làm ảnh hưởng ít nhiều đến chính sức khoẻ của anh, đến cuộc sống gia đình và cả những giao tiếp ngoài xã hội.  

Thúy Hạnh bất ngờ tiết lộ lý do 'về chung nhà' với Minh Khang trong lúc chồng vẫn còn hai bàn tay trắng - Ảnh 3
Minh Khanh trong mắt Thúy Hạnh là người rất giàu tình cảm - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng hôn nhân của nghệ sĩ thường không bền, nhưng cuộc sống của Thúy Hạnh và Minh Khang lại được nhiều người ngưỡng mộ. Về điều này, Thúy Hạnh cho rằng hôn nhân của nghệ sĩ hay người thường phụ thuộc vào quan điểm sống của người phụ nữ như thế nào. Ví dụ như quan điểm sống của cô, ai nhìn vào cũng nghĩ là một người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính, hiện đại nhưng song song đó quan điểm sống của Thúy Hạnh là người phụ nữ Á Đông. Cô vẫn phải làm tốt trách nhiệm của một người vợ, người mẹ. Khi đã có quan điểm, mong muốn như thế thì sẽ sống theo như thế.

Thúy Hạnh bất ngờ tiết lộ lý do 'về chung nhà' với Minh Khang trong lúc chồng vẫn còn hai bàn tay trắng - Ảnh 4
 Thúy Hạnh cho rằng hôn nhân của nghệ sĩ hay người thường phụ thuộc vào quan điểm sống của người phụ nữ như thế nào - Ảnh: Internet

Cựu siêu mẫu chia sẻ, cô và Minh Khang đều giống nhau, mỗi khi có mâu thuẫn đều biết nhường nhịn nhau. Ở đây là nhường nhịn, chứ không phải nhịn nhục. Ví dụ Minh Khang nóng lên thì cô sẽ im. Sau này, Thúy Hạnh sẽ lựa những lúc chồng bình tĩnh lại, khi hai vợ chồng vui vẻ thì sẽ nói chuyện lại. Hoặc lúc cô cáu thì nam nhạc sĩ sẽ bỏ đi chỗ khác, đi chơi một lúc rồi về, hoặc vào phòng trốn để hôm sau cô bình tĩnh lại sẽ làm lành. Lúc hai vợ chồng nổi nóng thì không ai đổ dầu vào lửa mà mỗi người tự biết tìm cách để lửa ấy giảm đi.

Thúy Hạnh bất ngờ tiết lộ lý do 'về chung nhà' với Minh Khang trong lúc chồng vẫn còn hai bàn tay trắng - Ảnh 5
Thúy Hạnh và chồng đều là người biết nhường nhịn nhau - Ảnh: FBNV

Thúy Hạnh nói rằng mối tình giữa cô và nhạc sĩ Minh Khanh là duyên phận. Cô còn nói tính mình không thích dùng tiền của người khác, không thích nương nhờ người khác. Thúy Hạnh nghĩ rằng mình là người khỏe mạnh, có tay có chân, lao động được và tự kiếm tiền được. Cô cần một người đàn ông của gia đình, biết yêu thương, dành thời gian cho gia đình và Minh Khang là người như thế. Khi gặp Minh Khang, cô cảm nhận được sự ấm áp của anh ấy. Minh Khang mồ côi, mất cả cha mẹ từ khi còn nhỏ, nên khi có được hạnh phúc thì anh luôn dành tình cảm hết cho cô và cho gia đình.

Thúy Hạnh bất ngờ tiết lộ lý do 'về chung nhà' với Minh Khang trong lúc chồng vẫn còn hai bàn tay trắng - Ảnh 6
Tài sản lớn nhất của hai người chính là hai con gái - Ảnh: FBNV

Cựu siêu mẫu chân thành bộc bạch rằng tình cảm của Minh Khang là tình cảm thực sự của người chồng, người cha chứ không phải là tình cảm chung của một ai đó. Cô trân trọng anh ở điều ấy. Tiền bạc là vật ngoài thân, dù giàu thì chết cũng không mang theo được. Cả cô và Minh Khang đều không có quan niệm thích giàu. Tài sản lớn nhất của hai người chính là hai con gái.

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