Với những khán giả yêu thích chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế?" chắc không còn xa lạ với nhóc tì Suti - con gái của Thúy Hạnh và Minh Khang. Khác với vẻ ngoài mũm mĩm, đáng yêu lúc trước thì nay Suti đã khiến nhiều người bất ngờ và trầm trồ vì vẻ ngoài xinh đẹp.

Bước vào độ tuổi dậy thì, con sẽ có những thay đổi đáng kể về ngoại hình. Trẻ phát triển chiều cao nhanh chóng, vóc dáng, gương mặt và thần thái cũng có nhiều khác biệt. Như trong trường hợp Suti - con gái của siêu mẫu Thúy Hạnh và nhạc sĩ Minh Khang, cô bé gần như "lột xác" ở tuổi 14 và đặc biệt ngày càng giống mẹ. Suti tên thật Lê Gia An, sinh năm 2008, là con gái thứ 2 của nhạc sĩ Minh Khang và cựu người mẫu Thúy Hạnh. Cô bé được công chúng biết đến khi tham gia chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế? trong 2 mùa (năm 2014 và 2015).

Thời điểm đó, hình ảnh bé Suti 5 tuổi hay mít ướt, nhõng nhẽo với cha và thường có những biểu cảm dễ thương, được nhiều khán giả yêu thích. Suti - nhân vật được nhiều khán giả yêu thích khi tham gia chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế? - Ảnh: Internet Ở hiện tại, Suti không còn là một nhóc tỳ mũm mĩm, hay khóc nhè mà "lột xác" thành một cô nàng cao lớn, xinh đẹp. Mới đây, trên trang cá nhân, siêu mẫu Thúy Hạnh vừa chia sẻ hình ảnh mới nhất của hai ái nữ. Dân mạng không khỏi bất ngờ khi Suti giờ vô cùng cao lớn, vượt trội hơn cả chị gái và bố Minh Khang. Cô bé được cho là có màn "dậy thì thành công", từ gương mặt cho đến vóc dáng đều "trổ mã" bất ngờ. Năm 2022, Thúy Hạnh từng hé lộ Suti cao 1,63m, hơn chị gái Suli (Gia Hân) 8cm.

Chiều cao vượt trội của Suti so với bố Minh Khang và chị gái Suli - Ảnh: FBNV Theo chia sẻ của bà mẹ siêu mẫu, cô và con gái út Suti giống nhau hơn cả chị em sinh đôi, có thể "đánh lừa" chức năng nhận diện gương mặt của điện thoại thông minh. Cùng với bài viết là hình ảnh 2 mẹ con selfie thân thiết. Quả thật, càng lớn Suti càng giống người mẹ siêu mẫu, nhất là đôi mắt to tròn và khuôn miệng rộng duyên dáng. Thậm chí sao nhí Bố ơi mình đi đâu thế? còn có phần thanh tú hơn mẹ. Cư dân mạng bình luận: "Con gái còn xinh hơn mẹ hồi trung học ấy", "Công chúa Suti xinh hơn nên anh Táo thích là mở luôn ", "2 mẹ con xinh quá",... Vẻ ngoài của hai mẹ con siêu mẫu Thúy Hạnh giống nhau đến mức "đánh lừa" được cả chức năng nhận diện khuôn mặt - Ảnh: FBNV Không phải Suti tự nhiên ngày càng xinh đẹp, tài năng và được nhiều người yêu mến. Theo dõi gia đình Thuý Hạnh mới thấy, cựu người mẫu quan tâm chu đáo đến sự phát triển thể chất và tinh thần của 2 cô con gái, luôn tạo mọi điều kiện để chị em Suli - Suti trải nghiệm nhiều điều mới mẻ và ngày càng hoàn thiện bản thân hơn. Những hoạt động giúp con ngày càng phát triển bản thân của gia đình siêu mẫu Thúy Hạnh - Ảnh: FBNV Những hoạt động giúp con ngày càng phát triển bản thân của gia đình siêu mẫu Thúy Hạnh - Ảnh: FBNV

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