Hậu kêu 'mất oan' hơn 100 triệu tiền bảo hiểm, NSƯT Kim Tử Long cập nhật diễn biến mới đầy bất ngờ!

Hậu trường 14/04/2023 11:49

Theo thông tin từ gia đình NSƯT Kim Tử Long, công ty bảo hiểm liên lạc và đề nghị làm việc riêng để giải quyết việc bảo hiểm của anh bị gián đoạn.

Đến thời điểm hiện tại, cuộc gặp vẫn chưa diễn ra nên gia đình Kim Tử Long vẫn chưa có hướng giải quyết phù hợp. Con gái nghệ sĩ Kim Tử Long cho hay hiện tại nam nghệ sĩ vẫn chưa làm việc với bên bảo hiểm nên cũng chưa đưa ra được bất cứ phản hồi nào về sự việc. Gần đây, NSƯT Kim Tử Long lên tiếng chia sẻ thông tin sự cố khi mua bảo hiểm sau khi xem được clip Ngọc Lan khóc vì mất tiền khi tham gia bảo hiểm.

Hậu kêu 'mất oan' hơn 100 triệu tiền bảo hiểm, NSƯT Kim Tử Long cập nhật diễn biến mới đầy bất ngờ! - Ảnh 1
NSƯT Kim Tử Long lên tiếng chia sẻ thông tin sự cố khi mua bảo hiểm sau khi xem được clip của diễn viên Ngọc Lan - Ảnh: Cắt từ clip

NSƯT Kim Tử Long cho biết anh được nhân viên bảo hiểm nhân thọ chào mời mua sản phẩm từ lâu. Sau nhiều lần nghe tư vấn, anh bị cuốn vào sự năn nỉ và quyết định mua cho con trai bảo hiểm với mức khoảng 40 triệu đồng/năm.

Nam diễn viên chia sẻ rằng họ chỉ biết bán và ký hợp đồng. Người làm việc với mình chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ bán gói bảo hiểm. Năm đầu tiên, chuẩn bị qua năm thứ hai, họ săn đón và kêu gọi đóng bảo hiểm. Qua năm thứ ba, đến năm thứ tư, anh nhiều việc và không để ý. Đến năm thứ năm, anh mới nhớ ra có mua bảo hiểm.

Hậu kêu 'mất oan' hơn 100 triệu tiền bảo hiểm, NSƯT Kim Tử Long cập nhật diễn biến mới đầy bất ngờ! - Ảnh 2
Nam nghệ sĩ được yêu cầu liên lạc với phía công ty. Khi liên lạc, anh mới biết thông tin hợp đồng bị hủy vì không đóng 2 năm - Ảnh: Internet

NSƯT Kim Tử Long cho biết anh gọi điện cho người tư vấn nhưng người này đã nghỉ việc. Nam nghệ sĩ được yêu cầu liên lạc với phía công ty. Khi liên lạc, anh mới biết thông tin hợp đồng bị hủy vì không đóng 2 năm.

Hậu kêu 'mất oan' hơn 100 triệu tiền bảo hiểm, NSƯT Kim Tử Long cập nhật diễn biến mới đầy bất ngờ! - Ảnh 3
NSƯT Kim Tử Long bức xúc trước cách làm việc của công ty bảo hiểm - Ảnh: Cắt từ clip

Khi nam nghệ sĩ gọi lên công ty bảo hiểm thì được phản hồi rằng hợp đồng của anh đã bị hủy do anh chậm đóng bảo hiểm trong 2 năm. NSƯT Kim Tử Long bức xúc rằng khi tư vấn viên không làm việc nữa, tại sao bên bảo hiểm không cử một người mới chăm sóc cho anh. Tại sao lúc kêu người ta đóng thì ngày nào cũng chào đón, nhưng cuối cùng bảo hiểm trả lời cho anh một cách vô trách nhiệm là anh đã bị hủy hợp đồng. Và thế là anh mất trắng hơn 100 triệu đồng trong 3 năm đóng bảo hiểm.

Nghệ sĩ Kim Tử Long có 3 đời vợ, thú nhận từng ngoại tình

Nghệ sĩ Kim Tử Long có 3 đời vợ, thú nhận từng ngoại tình

Kim Tử Long có chuyện tình trắc trở với 3 cuộc hôn nhân. Hiện tại, cuộc sống của nam nghệ sĩ gây tò mò với khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   Kim Tử Long bị lừa bảo hiểm nghệ sĩ Kim Tử Long Cuộc sống các sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 21 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 3 giờ 21 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'