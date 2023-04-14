Hậu kêu 'mất oan' hơn 100 triệu tiền bảo hiểm, NSƯT Kim Tử Long cập nhật diễn biến mới đầy bất ngờ!

Theo thông tin từ gia đình NSƯT Kim Tử Long, công ty bảo hiểm liên lạc và đề nghị làm việc riêng để giải quyết việc bảo hiểm của anh bị gián đoạn.

Đến thời điểm hiện tại, cuộc gặp vẫn chưa diễn ra nên gia đình Kim Tử Long vẫn chưa có hướng giải quyết phù hợp. Con gái nghệ sĩ Kim Tử Long cho hay hiện tại nam nghệ sĩ vẫn chưa làm việc với bên bảo hiểm nên cũng chưa đưa ra được bất cứ phản hồi nào về sự việc. Gần đây, NSƯT Kim Tử Long lên tiếng chia sẻ thông tin sự cố khi mua bảo hiểm sau khi xem được clip Ngọc Lan khóc vì mất tiền khi tham gia bảo hiểm. NSƯT Kim Tử Long lên tiếng chia sẻ thông tin sự cố khi mua bảo hiểm sau khi xem được clip của diễn viên Ngọc Lan - Ảnh: Cắt từ clip NSƯT Kim Tử Long cho biết anh được nhân viên bảo hiểm nhân thọ chào mời mua sản phẩm từ lâu. Sau nhiều lần nghe tư vấn, anh bị cuốn vào sự năn nỉ và quyết định mua cho con trai bảo hiểm với mức khoảng 40 triệu đồng/năm.

Nam diễn viên chia sẻ rằng họ chỉ biết bán và ký hợp đồng. Người làm việc với mình chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ bán gói bảo hiểm. Năm đầu tiên, chuẩn bị qua năm thứ hai, họ săn đón và kêu gọi đóng bảo hiểm. Qua năm thứ ba, đến năm thứ tư, anh nhiều việc và không để ý. Đến năm thứ năm, anh mới nhớ ra có mua bảo hiểm. Nam nghệ sĩ được yêu cầu liên lạc với phía công ty. Khi liên lạc, anh mới biết thông tin hợp đồng bị hủy vì không đóng 2 năm - Ảnh: Internet NSƯT Kim Tử Long cho biết anh gọi điện cho người tư vấn nhưng người này đã nghỉ việc. Nam nghệ sĩ được yêu cầu liên lạc với phía công ty. Khi liên lạc, anh mới biết thông tin hợp đồng bị hủy vì không đóng 2 năm.

NSƯT Kim Tử Long bức xúc trước cách làm việc của công ty bảo hiểm - Ảnh: Cắt từ clip Khi nam nghệ sĩ gọi lên công ty bảo hiểm thì được phản hồi rằng hợp đồng của anh đã bị hủy do anh chậm đóng bảo hiểm trong 2 năm. NSƯT Kim Tử Long bức xúc rằng khi tư vấn viên không làm việc nữa, tại sao bên bảo hiểm không cử một người mới chăm sóc cho anh. Tại sao lúc kêu người ta đóng thì ngày nào cũng chào đón, nhưng cuối cùng bảo hiểm trả lời cho anh một cách vô trách nhiệm là anh đã bị hủy hợp đồng. Và thế là anh mất trắng hơn 100 triệu đồng trong 3 năm đóng bảo hiểm.

Nghệ sĩ Kim Tử Long có 3 đời vợ, thú nhận từng ngoại tình Kim Tử Long có chuyện tình trắc trở với 3 cuộc hôn nhân. Hiện tại, cuộc sống của nam nghệ sĩ gây tò mò với khán giả.

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