Nối gót Ngọc Lan, một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng bất ngờ tiết lộ 'mất trắng' tiền bảo hiểm: 'Ba năm trời đóng một trăm mấy chục triệu'

Hậu trường 13/04/2023 11:59

NSƯT Kim Tử Long cho biết mua một bảo hiểm của công ty P. cho con, chi phí một năm khoảng hơn 40 triệu đồng.

Cách đây vài ngày, cõi mạng rầm rộ đoạn livestream của diễn viên Ngọc Lan tố việc bị lừa tiền tỷ bảo hiểm. Sự việc ngay khi chia sẻ đã nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Mới đây nhất, nối gót Ngọc Lan, thêm một nam nghệ sĩ cải lương gạo cội là NSƯT Kim Tử Long cũng bất ngờ tiết lộ chuyện bị mất trắng hơn 100 triệu đồng liên quan đến bảo hiểm.

Nối gót Ngọc Lan, một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng bất ngờ tiết lộ 'mất trắng' tiền bảo hiểm: 'Ba năm trời đóng một trăm mấy chục triệu' - Ảnh 1
Cõi mạng rầm rộ đoạn livestream của diễn viên Ngọc Lan tố việc bị lừa tiền tỷ bảo hiểm - Ảnh: Internet

Cụ thể, mở đầu video, NSƯT Kim Tử Long chia sẻ: "Thật ra khi nghe về câu chuyện bảo hiểm thì Long thấy rất nhiều bức xúc. Có những công ty bảo hiểm làm ăn, chăm sóc khách hàng rất tốt nhưng cũng có những công ty khác không được như vậy...".

NSƯT Kim Tử Long cho biết mua một bảo hiểm của công ty P. cho con, chi phí một năm khoảng hơn 40 triệu đồng. NSƯT Kim Tử Long chia sẻ: "Khi họ mời thì nói rất nhiều, xem như vua chúa, ngày nào cũng săn đón, gọi và năn nỉ để mua bảo hiểm. Sau một thời gian thì Long bị cuốn vào sự kêu gọi đó là Long đồng ý mua. Long nghĩ một năm bỏ ra 40 triệu cho con cũng tốt. 

Nối gót Ngọc Lan, một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng bất ngờ tiết lộ 'mất trắng' tiền bảo hiểm: 'Ba năm trời đóng một trăm mấy chục triệu' - Ảnh 2
 Đoạn video của NSƯT Kim Tử Long đang thu hút sự chú ý từ netizen - Ảnh: Cắt từ clip

Long đóng được năm đầu tiên, chuẩn bị qua năm thứ hai thì họ cũng nói chuyện rất ngọt ngào, chưa kịp đóng nữa thì gọi rồi, đến năm thứ ba cũng vậy. Đến năm thứ tư Long nhiều công việc quá nên không để ý đến, thời gian trôi qua mãi đến năm thứ năm thì tôi mới chợt nhớ ra. Long mới gọi điện thoại cho người tư vấn và bán cho mình, hỏi tại sao không ai nhắc mình đóng thì nhận được câu trả lời thì người đó nghỉ rồi, không bán bảo hiểm nữa. Tôi nhận được câu trả lời là cứ gọi điện thoại lên công ty sẽ được giải quyết" - NSƯT Kim Tử Long kể câu chuyện mà bản thân gặp phải. 

Sau khi liên hệ với công ty bảo hiểm, NSƯT Kim Tử Long nhận được câu trả lời rằng hợp đồng đã bị hủy vì hai năm không đóng. Nam nghệ sĩ bức xúc cho biết: "Tại sao lúc kêu gọi người ta đóng thì ngọt ngào, đến khi chuyển giao thì lại như vậy. Thế là tôi mất trắng, ba năm trời đóng một trăm mấy chục triệu".

Nối gót Ngọc Lan, một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng bất ngờ tiết lộ 'mất trắng' tiền bảo hiểm: 'Ba năm trời đóng một trăm mấy chục triệu' - Ảnh 3
NSƯT Kim Tử Long nhắn nhủ đến diễn viên Ngọc Lan và các khách hàng nên cân nhắc kĩ trước khi tham gia bảo hiểm - Ảnh: Internet

Qua trường hợp mình từng gặp phải, NSƯT Kim Tử Long nhắn nhủ đến diễn viên Ngọc Lan và các khách hàng nên cân nhắc kĩ trước khi tham gia bảo hiểm. Hiện, đoạn video của NSƯT Kim Tử Long vẫn đang thu hút sự chú ý từ netizen, trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn mạng xã hội.

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