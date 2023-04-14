Dàn sao đình đám của 'Người Bất Tử' sau 5 năm: Người từ bỏ hào quang, người thăng hạng vượt bậc trong showbiz

Sau hơn 3 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Quách Ngọc Ngoan đã đánh dấu sự trở lại với vai diễn chính trong phim. Sau thành công của bộ phim, anh nhận được nhiều sự yêu thương hơn từ khán giả. Công chúng còn nhắc đến anh nhiều hơn về những câu chuyện đời tư, cũng như mối quan hệ tình cảm với người vợ đại gia hơn 9 tuổi - Phượng Chanel.

Phim "Người bất tử" của đạo diễn Victor Vũ ngay từ khi ra mắt đã nhận về nhiều phản hồi tích cực vì nội dung mới lạ cùng góc quay đẹp. Dàn sao đình đám tham gia bộ phim cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

Năm 2020, chàng diễn viên 1986 này đã lui về làm trang trại ở biệt thự của mình tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, mới đây nhất, anh đã thông báo vỡ nợ và không còn khả năng chi trả các khoản vay. Anh đã chia sẻ thông tin trên nhầm xin các chủ nợ cho thêm thời gian và tạo điều kiện để anh có thể kiếm tiền trả nợ.

Sau hơn 5 năm kết hôn và có với nhau một đứa con gái, vợ chồng Quách Ngọc Ngoan bất ngờ quyết định "đường ai nấy đi". Hậu chia tay Phượng Chanel, Quách Ngọc Ngoan gần như kín tiếng trên mạng xã hội và chỉ chia sẻ hình ảnh con gái.

Quách Ngọc Ngoan bất ngờ thông báo vỡ nợ và hiện tại không có khả năng chi trả - Ảnh: Internet

Đinh Ngọc Diệp lui về làm hậu phương cho chồng

Dù là vợ của đạo diễn Victor Vũ nhưng Đinh Ngọc Diệp cũng phải trải qua vòng casting mới nhận được vai diễn trong phim Người Bất Tử. Đây được xem là vai diễn nặng ký cho cô sau một thời gian dài vắng bóng để tập trung cho gia đình nhỏ.



Vai diễn của Đinh Ngọc Diệp trong "Người bất tử" - Ảnh: Internet

Sau khi bộ phim kết thúc, vợ chồng Đinh Ngọc Diệp hạnh phúc đón con đầu lòng. Hai năm sau đó, họ lại đón thêm đứa thứ hai. Hiện tại, dù trải qua hai lần sinh nở nhưng vóc dáng và nhan sắc của Đinh Ngọc Diệp vẫn không khỏi làm cho người khác phải suýt xoa. Tuy nhiên, trong thời gian từ đó đến nay, Đinh Ngọc Diệp gần như cũng biến mất khỏi màn ảnh để lui về chăm sóc cho chồng cùng hai đứa con nhỏ.

Đinh Ngọc Diệp lui về hậu phương - Ảnh: Internet

Dù không còn những "hào quang" như trước nhưng bà xã Victor Vũ vẫn rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Đinh Ngọc Diệp từng chia sẻ: "Bây giờ vui hơn, hay hơn và hạnh phúc hơn vì bên cạnh làm nghệ thuật, tôi còn được làm mẹ, làm vợ. Điều đó cho tôi vốn sống, hạnh phúc đủ đầy từ bên trong. Dù thế nào, với tôi, gia đình vẫn là lẽ sống quan trọng nhất. Tôi sẵn lòng lui về phía sau để vun đắp một mái ấm hạnh phúc. Điều đó vẫn luôn là mục tiêu lý tưởng hàng đầu của tôi".

Jun Vũ vẫn chưa thoát mác "Bình hoa di động"

Vai diễn của Jun Vũ trong "Người bất tử" - Ảnh: Internet

Với vai diễn trong phim Người Bất Tử, Jun Vũ vẫn không khiến cho khán giả thất vọng về nhan sắc cực phẩm của mình. Tuy diễn xuất của cô trong bộ phim đã được đánh giá là có tiến bộ hơn trước rất nhiều nhưng đôi khi vẫn chưa thể làm hài lòng toàn bộ khán giả. Tái xuất trong bộ phim sau khi công khai nâng cấp vòng một, nhan sắc của Jun Vũ càng trở nên thăng hạng. Nhờ vào phong cách quyến rũ và ngày càng hiện đại hơn, Jun Vũ dần được nhiều nhãn hiệu săn đón và trở thành gương mặt thương hiệu của họ.

Nhan sắc Jun Vũ ngày càng thăng hạng - Ảnh: Internet

Dù cô đã cố gắng và nghiêm túc hơn trong từng vai diễn của mình nhưng Jun Vũ vẫn không thoát khỏi những lời đánh giá khắt khe của khán giả. Cái mác "Bình hoa di động" hay "Hot girl đóng phim" vẫn mãi không buông tha cho cô. Mặc dù khá chạnh lòng với những lời bình phẩm ác ý nhưng Jun Vũ vẫn quyết tâm ''muốn nghiêm túc với sự nghiệp của mình nên luôn cố gắng trau dồi và học hỏi thêm''.

Thanh Tú từ bỏ nghệ thuật

Vai diễn của Thanh Tú trong "Người bất tử" - Ảnh: Internet

Năm 2018 có thể nói là một năm rực rỡ của diễn viên Thanh Tú khi hàng loạt các vai diễn của cô qua các bộ phim đều được khán giả đánh giá vô cùng cao nhờ diễn xuất chuyên nghiệp của mình. Tuy chỉ đảm nhận vai phụ trong các bộ phim nhưng vai diễn của cô lại không hề mờ nhạt trong mắt khán giả. Sau hàng loạt bộ phim đình đám như Song Lang, Tháng năm rực rỡ hay nổi bật nhất là Người bất tử, Thanh Tú được khán giả kỳ vọng sẽ trở thành "Ngọc nữ" thế hệ mới của màn ảnh Việt.

Thanh Tú từ bỏ sự nghiệp diễn viên - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau đó cô đã bất ngờ "ở ẩn" vì lý do muốn hoàn thành chương trình đại học. Hiện, Thanh Tú đang tập trung kinh doanh quán cà phê của mình tại Sài Gòn và dường như không còn tham gia nghệ thuật. Rời xa Vbiz, cô lui về sống một cuộc sống bình dị, nhẹ nhàng khác xa với sự ồn ào, hào nhoáng trước đây.