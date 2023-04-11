Giữa ồn ào vỡ nợ, lời nhắn nhủ của vợ cũ Lê Phương khuyên Quách Ngọc Ngoan 'đừng sống bạc' bất ngờ gây xôn xao cõi mạng

Hậu trường 11/04/2023 15:34

Không chỉ "bóc trần" sự thật nam diễn viên từng nhiều lần mượn tiền, sống bạc bẽo Lê Phương còn dành nhiều dòng trong tâm thư nhắc đến người tình doanh nhân của Quách Ngọc Ngoan.

Tối ngày 10/4, showbiz Việt náo loạn trước tuyên bố vỡ nợ của diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Mới đây, chia sẻ từ tình cũ của nam diễn viên là Phượng Chanel lý do khiến anh vỡ nợ có thể là do nuôi chồn hương, bị đọng vốn gần 20 tỷ đồng ảnh hưởng từ thời gian dịch bệnh đến hiện tại.

Giữa ồn ào vỡ nợ, lời nhắn nhủ của vợ cũ Lê Phương khuyên Quách Ngọc Ngoan 'đừng sống bạc' bất ngờ gây xôn xao cõi mạng - Ảnh 1
Phượng Chanel cho biết lý do khiến anh vỡ nợ có thể là do nuôi chồn hương, bị đọng vốn gần 20 tỷ đồng - Ảnh: Internet

Giữa lúc dân tình vẫn còn bàn tán xôn xao về sự việc, những phát ngôn của Lê Phương (vợ cũ Quách Ngọc Ngoan) bất ngờ bị đào lại và gây nhiều sự chú ý. Cụ thể, hậu ly hôn, cặp đôi liên tục đấu tố nhau trên mạng xã hội.

Giữa ồn ào vỡ nợ, lời nhắn nhủ của vợ cũ Lê Phương khuyên Quách Ngọc Ngoan 'đừng sống bạc' bất ngờ gây xôn xao cõi mạng - Ảnh 2
Giữa lúc dân tình vẫn còn bàn tán xôn xao về sự việc, những phát ngôn của Lê Phương (vợ cũ Quách Ngọc Ngoan) bất ngờ bị đào lại - Ảnh: Internet

Trong số đó, đáng nói nhất là năm 2015, Lê Phương từng có một bức tâm thư dài gọi chồng cũ là "Quý ông lịch lãm" và hé lộ nhiều góc khuất về cuộc hôn nhân với Quách Ngọc Ngoan. Không chỉ "bóc trần" sự thật nam diễn viên từng nhiều lần mượn tiền, sống bạc bẽo Lê Phương còn dành nhiều dòng trong tâm thư nhắc đến người tình doanh nhân của Quách Ngọc Ngoan.

Giữa ồn ào vỡ nợ, lời nhắn nhủ của vợ cũ Lê Phương khuyên Quách Ngọc Ngoan 'đừng sống bạc' bất ngờ gây xôn xao cõi mạng - Ảnh 3
Hậu ly hôn, Lê Phương khuyên nam diễn viên 'đừng sống bạc bẽo' - Ảnh: Internet

Theo đó, Lê Phương từng chia sẻ: "Chị ấy đã giúp anh thoát khỏi cảm giác phập phồng lo sợ từng ngày bởi những cuộc gọi, tin nhắn đòi nợ, "giúp anh biết ngẩng cao đầu với xã hội, tiếp cận được với văn minh nhân loại" mà anh sẽ không bao giờ tự sắm được bằng chính sức lao động của mình, vì ít nhất anh đang sử dụng tất cả mọi thứ trên người và quanh người bằng những giọt mồ hôi của chị ấy. Thì đừng đối xử với chị như anh đã từng sống với tôi, với người yêu cũ của anh. Bạc lắm!". 

Giữa ồn ào vỡ nợ, lời nhắn nhủ của vợ cũ Lê Phương khuyên Quách Ngọc Ngoan 'đừng sống bạc' bất ngờ gây xôn xao cõi mạng - Ảnh 4
Qua chia sẻ của Lê Phương có thể thấy đây không phải lần đầu nam diễn viên đối mặt với cảnh nợ nần - Ảnh: Internet

Qua chia sẻ của Lê Phương có thể thấy đây không phải lần đầu nam diễn viên đối mặt với cảnh nợ nần. Lê Phương khuyên chồng cũ nên đối tốt với những người giúp đỡ mình trong lúc khó khăn. Hiện, những việc liên quan đến Quách Ngọc Ngoan vẫn nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng.

Phượng Chanel hé lộ bất ngờ về lý do khiến Quách Ngọc Ngoan vỡ nợ dù từng sở hữu cơ ngơi tiền tỷ

Phượng Chanel hé lộ bất ngờ về lý do khiến Quách Ngọc Ngoan vỡ nợ dù từng sở hữu cơ ngơi tiền tỷ

Chia sẻ mới đây của tình cũ Quách Ngọc Ngoan đã thu hút nhiều sự chú ý của người hâm mộ.

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