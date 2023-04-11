Khối tài sản lên đến tiền tỷ của nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan ra sao trước thông báo vỡ nợ, không có khả năng chi trả?

Hậu trường 11/04/2023 09:35

Nam diễn viên từng tiết lộ việc mua mảnh đất rộng 1ha làm trang trại tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau và chi thêm 5 tỷ đồng xây biệt thự tại đây để làm nơi nghỉ dưỡng khi về quê.

Tối 10/4, thông tin diễn viên Quách Ngọc Ngoan vỡ nợ số tiền khủng, chưa có khả năng chi trả khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Những năm gần đây, nam diễn viên khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Tuy nhiên, Quách Ngọc Ngoan từng được biết đến là một diễn viên "đại gia" khi sở hữu khối tài sản được cho là "không phải dạng vừa".

Khối tài sản lên đến tiền tỷ của nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan ra sao trước thông báo vỡ nợ, không có khả năng chi trả? - Ảnh 1
Quách Ngọc Ngoan từng được biết đến là một diễn viên "đại gia" khi sở hữu khối tài sản được cho là "không phải dạng vừa" - Ảnh: Internet

Thoe đó, trong một đêm nhạc tháng 9/2017, Quách Ngọc Ngoan từng chia sẻ bấy lâu nay im ắng trong showbiz bởi vì "đang xây dựng trang trại riêng và ưa thích công việc trồng cây, nuôi vật nuôi".

Nam diễn viên từng tiết lộ việc mua mảnh đất rộng 1ha làm trang trại tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau và chi thêm 5 tỷ đồng xây biệt thự tại đây để làm nơi nghỉ dưỡng khi về quê. Trên trang cá nhân, nam diễn viên cũng thường xuyên khoe khoảnh khắc tận hưởng "cuộc sống nông dân", vui thú với công việc đào ao, thả cá, nuôi tôm...

Khối tài sản lên đến tiền tỷ của nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan ra sao trước thông báo vỡ nợ, không có khả năng chi trả? - Ảnh 2
Khối tài sản lên đến tiền tỷ của nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan ra sao trước thông báo vỡ nợ, không có khả năng chi trả? - Ảnh 3
Anh tận dụng khoảng đất trống để làm trang trại, bỏ ra gần 5 tỷ đồng chi phí xây dựng - Ảnh: Internet

Không chỉ là nơi nghỉ dưỡng, trang trại còn được Quách Ngọc Ngoan đầu tư với mục đích kinh doanh. Anh tiết lộ trồng nhiều loại rau quả, cung cấp rau sạch cho một số nhà hàng ở TPHCM và cùng em trai xây dựng mô hình nuôi chồn hương, mang lại lợi nhuận đáng kể. 

Trong một cuộc phỏng vấn với Dân trí vào khoảng tháng 3/2020, nam diễn viên cho biết trong những năm không hoạt động nghệ thuật, anh kinh doanh và có đam mê lớn với cuộc sống nhà vườn: "Tôi có một chút công việc ở trang trại và nhà hàng. Ngoài con người nghệ thuật, tôi còn là một anh nông dân đam mê trồng trọt, thả cá, chăn nuôi. Đó là "vườn địa đàng" bình yên để tôi thư giãn và suy ngẫm nhiều vấn đề của đời sống. Cuộc sống của tôi không ồn ào và đơn giản như tính cách của tôi. Tôi yêu thiên nhiên, không nhậu nhẹt tụ tập, ăn cơm nhà, chơi với mấy con chó của mình và dành thời gian đọc sách, tự nghiên cứu".

Khối tài sản lên đến tiền tỷ của nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan ra sao trước thông báo vỡ nợ, không có khả năng chi trả? - Ảnh 4
Khối tài sản lên đến tiền tỷ của nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan ra sao trước thông báo vỡ nợ, không có khả năng chi trả? - Ảnh 5
Khối tài sản lên đến tiền tỷ của nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan ra sao trước thông báo vỡ nợ, không có khả năng chi trả? - Ảnh 6
Trên trang cá nhân, Quách Ngọc Ngoan thường xuyên đăng tải thành quả thu hoạch từ trang trại của mình - Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, thời điểm còn sống cùng Phượng Chanel, cô còn cho biết thu nhập của Quách Ngọc Ngoan từ việc bán chồn giống rất tốt. Phượng Chanel còn bỏ ra chi phí 5 tỷ đồng để nuôi số lượng lớn chồn hương ở tại quê nhà nam diễn viên. Nữ đại gia từng nói về cuộc sống của chồng cũ: "Gia đình anh Ngoan có nghề làm trang trại lâu đời rồi. Ngoài nuôi chồn, thả cá, tôm anh còn trồng rau sạch cung cấp cho nhà hàng của tôi ở Sài Gòn". Ngoài trang trại ở Cà Mau, nam diễn viên còn tiết lộ từng sở hữu một trang trại rộng rãi, có giá trị hàng tỷ đồng ở Đồng Nai. 

Khối tài sản lên đến tiền tỷ của nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan ra sao trước thông báo vỡ nợ, không có khả năng chi trả? - Ảnh 7
Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel từng chung sống trong một căn biệt thự lớn ở TP.HCM - Ảnh: Internet

Vừa qua, sau tuyên bố vỡ nợ, nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan chia sẻ thêm: "Mặc dù tôi đang nợ, tôi ê chề nhưng thật sự bây giờ tôi không đủ khả năng chi trả. Mong muốn của tôi là xin mọi người cho tôi thời gian để tôi tập trung vào làm việc kiếm tiền trả nợ. Đây là chuyện cá nhân của tôi, chuyện tôi làm thì tôi sẽ tự chịu, không liên quan đến ai cả". 

Mới đây nhất khi liên lạc lại thì phía nam diễn viên đã khóa máy. Hiện thông tin về Quách Ngọc Ngoan đang thu hút nhiều sự chú ý, bàn tán của cư dân mạng.

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Từng là 'gương mặt vàng' của làng phim Việt, con đường diễn xuất của Quách Ngọc Ngoan đã gặt hái không ít thành tích. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm đời tư của nam diễn viên vẫn được chú ý không kém.

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