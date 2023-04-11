Nam diễn viên vừa thông báo vỡ nợ 'khủng' từng có 2 cuộc tình đầy tai tiếng: Bị vợ cũ nhiều lần tố bạc bẽo, cờ bạc, đào hoa

Hậu trường 11/04/2023 07:00

Từng là 'gương mặt vàng' của làng phim Việt, con đường diễn xuất của Quách Ngọc Ngoan đã gặt hái không ít thành tích. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm đời tư của nam diễn viên vẫn được chú ý không kém.

Mới đây, thông tin diễn viên Quách Ngọc Ngoan tuyên bố vỡ nợ, không thể tiếp tục gồng gánh khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Trước khi vỡ nợ, tần suất diễn viên Quách Ngọc Ngoan xuất hiện hoạt động showbiz hầu như rất hiếm. Trên trang cá nhân, nam diễn viên chỉ chia sẻ những hình ảnh đời thường của mình.

Nam diễn viên vừa thông báo vỡ nợ 'khủng' từng có 2 cuộc tình đầy tai tiếng: Bị vợ cũ nhiều lần tố bạc bẽo, cờ bạc, đào hoa - Ảnh 1
Trước khi vỡ nợ, tần suất diễn viên Quách Ngọc Ngoan xuất hiện hoạt động showbiz hầu như rất hiếm - Ảnh: Internet

Từng là 'gương mặt vàng' của làng phim Việt, con đường diễn xuất của Quách Ngọc Ngoan đã gặt hái không ít thành tích. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm đời tư của nam diễn viên vẫn được chú ý không kém. Trước đây, khoảng tháng 3/2012, showbiz Việt vô cùng ngỡ ngàng khi diễn viên Quách Ngọc Ngoan lên xe hoa cùng diễn viên Lê Phương. Cặp đôi trải qua thời gian đầy ngọt ngào cho đến tháng 9/2012, nữ diễn viên hạ sinh quý tử đầu lòng, tên gọi thân mật là bé Cà Pháo.

Nam diễn viên vừa thông báo vỡ nợ 'khủng' từng có 2 cuộc tình đầy tai tiếng: Bị vợ cũ nhiều lần tố bạc bẽo, cờ bạc, đào hoa - Ảnh 2
Khoảng tháng 3/2012, showbiz Việt vô cùng ngỡ ngàng khi diễn viên Quách Ngọc Ngoan lên xe hoa cùng diễn viên Lê Phương - Ảnh: Internet

Tưởng chừng cuộc hôn nhân của Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương sẽ vàng thêm viên mãn khi có thêm quý tử, thế nhưng chỉ sau 3 năm chung sống, cặp đôi đã quyết định "đường ai nấy đi". Thời điểm chia tay, cả hai cũng tốn không ít giấy mực của báo giới bởi những ồn ào xung quanh. 

Đáng chú ý, Lê Phương từng nhiều lần lên tiếng tố Quách Ngọc Ngoan bạc bẽo, không chăm sóc vợ con, nợ nần, cờ bạc, tham lam vật chất nên đã cặp kè với nữ doanh nhân hơn tuổi. Trước những lời tố này, Quách Ngọc Ngoan cũng lên tiếng đáp trả cho rằng Lê Phương đòi 1 tỷ đồng để ly hôn.

Nam diễn viên vừa thông báo vỡ nợ 'khủng' từng có 2 cuộc tình đầy tai tiếng: Bị vợ cũ nhiều lần tố bạc bẽo, cờ bạc, đào hoa - Ảnh 3
Lê Phương từng nhiều lần lên tiếng tố Quách Ngọc Ngoan bạc bẽo, không chăm sóc vợ con, nợ nần, cờ bạc, tham lam vật chất nên đã cặp kè với nữ doanh nhân hơn tuổi - Ảnh: Internet

Bẵng đi một thời gian, thấy Quách Ngọc Ngoan có vẻ 'im hơi lặng tiếng' chuyện tình cảm thì bất ngờ thay, sau cuộc hôn nhân với Lê Phương, Quách Ngọc Ngoan công khai hẹn hò với doanh nhân Phượng Chanel. Cặp đôi cũng có hành trình yêu đương nhiều năm đầy sóng gió và có chung một cô công chúa nhỏ kháu khỉnh, đáng yêu.

Tuy nhiên, xuyên suốt nhiều năm bên nhau, diễn viên Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel cũng nhiều lần vướng tin đồn hợp tan, ồn ào tai tiếng khiến dân tình nhiều phen "dậy sóng". Cuối cùng, cặp đôi cũng không thể "vượt qua sóng gió" và đã tuyên bố chia tay cách đây 2 năm. 

Nam diễn viên vừa thông báo vỡ nợ 'khủng' từng có 2 cuộc tình đầy tai tiếng: Bị vợ cũ nhiều lần tố bạc bẽo, cờ bạc, đào hoa - Ảnh 4
 Xuyên suốt nhiều năm bên nhau, diễn viên Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel cũng nhiều lần vướng tin đồn hợp tan, ồn ào tai tiếng khiến dân tình nhiều phen "dậy sóng" - Ảnh: Internet

Mới đây, sau khi thông tin Quách Ngọc Ngoan vỡ nợ nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán. Phượng Chanel bỗng bị dân tình réo tên. Tuy nhiên, chia sẻ với truyền thông, nữ doanh nhân cho biết đã không gặp Quách Ngọc Ngoan 2 năm nay và không biết về chuyện nợ nần của nam diễn viên.

Trước thông báo vỡ nợ 'khủng', Quách Ngọc Ngoan từng là 'gương mặt vàng' của làng phim Việt, sự nghiệp đáng ngưỡng mộ ra sao?

Trước thông báo vỡ nợ 'khủng', Quách Ngọc Ngoan từng là 'gương mặt vàng' của làng phim Việt, sự nghiệp đáng ngưỡng mộ ra sao?

Trước khi hàng loạt scandal đời tư, diễn viên Quách Ngọc Ngoan từng sở hữu sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, không chỉ thành công trong lĩnh vực mà còn nhiều lĩnh vực khác.

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Từ khóa:   Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan Quách Ngọc Ngoan vỡ nợ Quách Ngọc Ngoan - Lê Phương

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