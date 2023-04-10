Chỉ qua một bức tâm thư gửi bố dượng, hé lộ mối quan hệ thực sự của Ưng Hoàng Phúc dành cho con trai riêng của vợ

Mới đây, trong một chương trình, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và cựu người mẫu Kim Cương chia sẻ về cuộc sống gia đình, mối quan hệ giữa nam ca sĩ và con riêng của vợ. Đến với nhau khi Kim Cương từng một lần đổ vỡ và đơn thân nuôi con khiến cô mang nhiều mặc cảm. Thế nhưng tình thương yêu chân thành của chồng dành cho con trai khiến cô xúc động hiểu ra mình đã chọn đúng người.

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc kết hôn với cựu siêu mẫu Kim Cương khi cô đã từng đổ vỡ hôn nhân, có một con trai riêng. Không chỉ hết lòng yêu thương vợ, mối quan hệ giữa giọng nam ca sĩ còn được ngưỡng mộ vì tình yêu thương con trai riêng của vợ vô bờ bến.

Năm 2012, cặp đôi bắt đầu quen biết nhau. Khi đó, Kim Cương đã từng một lần thất bại với hôn nhân trong khi Ưng Hoàng Phúc cũng đang “chạm đáy” vì bệnh tật. Vợ ở bên như một người đồng hành vực dậy anh.

“Trước khi quen nhau, anh Phúc đã tìm hiểu trên mạng và biết mình từng có con riêng. Thế nhưng anh không chê và vẫn muốn quen với mình thì chắc chắn anh thật lòng. Anh có những cử chỉ đối với con mình tuy đơn giản thôi nhưng rất tình cảm. Will cảm thấy thích thú khi chơi với ba Phúc, từ từ sự gắn kết giữa hai người ngày càng sâu đậm hơn”, cựu người mẫu trải lòng.

Con trai riêng của Kim Cương cảm thấy thích thú khi chơi với Ưng Hoàng Phúc, từ từ sự gắn kết giữa hai người ngày càng sâu đậm hơn - Ảnh: Internet

Về phía Ưng Hoàng Phúc, anh nói rằng mình không có bí quyết đặc biệt nào để chiếm được tình cảm của con trai Kim Cương. Anh bộc bạch: "Mình nghĩ con của người mình yêu, sau này nếu là vợ mình thì cũng là con của mình nên chỉ làm theo trái tim thôi. Thời điểm đó Will chỉ mới 4 tuổi, còn rụt rè lắm. Mình chọn cách chơi với bé, tiếp xúc mỗi ngày một chút và bé dần có tình cảm, thương mình”.

Con trai của Kim Cương còn viết thư đầy tình cảm dành cho ba Ưng Hoàng Phúc - Ảnh : Internet

Có lẽ vì thế mà Will dần trưởng thành cả về mặt tâm hồn và thể chất. Dù được ba mẹ nhận xét là ít nói, ít khi thể hiện tình cảm nhưng lần đầu tiên cậu bé 14 tuổi viết tâm thư gửi ba mẹ: “Gửi ba Phúc, đây có lẽ là dòng cảm xúc đầu tiên con viết ra vì con cũng khó thể hiện cảm xúc của mình. Lần đầu tiên con gặp ba Phúc, con thấy ba rất hiền, gần gũi, dễ nói chuyện. Đặc biệt lúc con sai ba không la con. Con cảm thấy rất may mắn vì ba đã đến bên cuộc đời của con và không phân biệt con là con nuôi. Con yêu ba Phúc nhiều lắm".

Trước tình cảm của con trai, Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương đều xúc động, rơi nước mắt. Nam ca sĩ thổ lộ: “Will không phải là người hay thể hiện tình cảm, nhưng thông qua những dòng chữ này ba hiểu và cảm nhận được con cũng dành cho mình một tình thương lớn như thế. Ba mẹ hy vọng mọi điều tốt đẹp luôn xung quanh con, quan trọng nhất là con phải vui vẻ sống với tuổi trẻ của mình”.

Trước tình cảm của con trai, Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương đều xúc động, rơi nước mắt - Ảnh: Internet

Trước đây, Ưng Hoàng Phúc cũng có lần chia sẻ anh rất hiếm khi la mắng con. Nếu như có vấn đề xảy ra, sao nam phải khéo léo xử lý tránh tình trạng con hiểu lầm rằng mình bênh vực các em hơn:

“Những lúc như thế, tôi thường la con ruột mình trước, bắt nó xin lỗi anh, để các con thấy tôi không bênh vực ai hết. Tôi biết, đứa nhỏ thường ăn hiếp đứa lớn, đứa lớn thì hiền, thương em, ngoan và biết nghe lời nên tôi chỉ dặn vài câu là được. Cách hành xử của đứa lớn cũng cho tôi thấy bé rất thương các em. Càng lớn, bé càng cảm nhận mình giống như con ruột của ba Phúc vậy".

Ưng Hoàng Phúc cũng có lần chia sẻ anh rất hiếm khi la mắng con - Ảnh : Internet

Bên cạnh Will, vợ chồng Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương cũng có 2 con chung “đủ nếp đủ tẻ”. Các con đều sống hòa thuận với nhau, trong đó Will là anh lớn nên cũng thường xuyên hỗ trợ ba mẹ chăm sóc các em.