Tường Vi là nữ diễn viên nổi tiếng được khán giả biết đến qua nhiều tác phẩm phim truyền hình nổi tiếng. Nhiều năm hoạt động trong nghề với nhiều vai diễn nổi trội, cô nhận được nhiều sự yêu thương của khán giả. Trải qua cú sốc phẫu thuật lỗi, Tường Vi quyết làm lại gương mặt để có diện mạo như ý. Trái với sự nghiệp và nhan sắc thăng hạng, cô vẫn lẻ bóng và chưa muốn lập gia đình.

Mới đây, trên trang cá nhân, Tường Vi vừa đăng tải loạt khoảnh khắc thả dáng trong trang phục điệu đà xuống phố. Song song với thân hình cân đối, khoẻ khoắn, công chúng dành phần lớn sự chú ý vào gương mặt hiện tại của nữ diễn viên sau hình ảnh lạ lẫm vì phẫu thuật lỗi.

Gác lại hình ảnh chiếc mũi bị thẩm mỹ lỗi, Tường Vi nay sở hữu đường nét hài hòa cùng nụ cười sáng - Ảnh: Internet

Gác lại hình ảnh chiếc mũi bị thẩm mỹ lỗi, mỹ nhân sinh năm 1989 nay sở hữu đường nét hài hòa cùng nụ cười sáng. Cô thể hiện sự ưng ý diện mạo khi tần suất khoe cận gương mặt khá nhiều.

Được biết, cách đây 5 năm, Tường Vi khiến người hâm mộ hoang mang khi xuất hiện với chiếc mũi có cấu trúc xiêu vẹo. Thời điểm đó, Tường Vi thừa nhận đã "dao kéo" nhưng chưa đạt được kết quả mong muốn nên phải phẫu thuật để sửa lại. Việc thất bại trong phẫu thuật thẩm mỹ từng khiến Tường Vi buồn phiền, hối hận đến rơi vào trầm cảm.

Tường Vi khiến người hâm mộ hoang mang khi xuất hiện với chiếc mũi có cấu trúc xiêu vẹo - Ảnh: Internet

Sau khi bị bàn tán về nhan sắc, nữ diễn viên Cô Thắm Về Làng ít lộ diện trong các sự kiện giải trí và giữ kín đáo chuyện đời tư. Cho đến những năm gần đây, Tường Vi mới thoải mái cập nhật hình ảnh mới trên mạng xã hội cũng như tham gia nhiều chương trình, phim truyền hình.

Tường Vi tâm sự: "Bản thân Vi đang rất hài lòng ᴠề bản thân ở thời điểm bâу giờ. Sự hài lòng của Vi không đến từ tiêu chuẩn mắt phải như thế nàу, miệng phải như thế kia mà đến từ tinh thần ᴠà tâm hồn nhiều hơn. Hiện tại, Vi thực ѕự đã hài lòng ᴠề những gì đang có ᴠề nhan ѕắc ᴠà tinh thần. Sau lần đầu tiên phẫu thuật ѕai bởi chọn nơi không đảm bảo uу tín, Vi bình tâm ᴠà nghĩ rằng đó là tự bản thân mình đưa ra lựa chọn nên đành tự giải quуết. Sau đó, Vi phải trải qua thêm 2 lần phẫu thuật nữa để hoàn toàn điều chỉnh được những lỗi của lần đầu tiên".

Tường Vi đang rất hài lòng ᴠề bản thân ở thời điểm bâу giờ - Ảnh: Internet

Chạm ngưỡng U40 và có sự nghiệp vững chắc nhưng cô hiếm khi tiết lộ về người yêu. Tường Vi từng cho biết tự thấy bản thân là người cởi mở để đón nhận tình cảm từ các đối tượng khác nhau, kể cả người trẻ tuổi: "Mục đích sống của mỗi cá nhân khác nhau. Việc mưu cầu được hạnh phúc, vui vẻ là thiết yếu nên Vi nghĩ chỉ cần đáp ứng đủ tiêu chí đó là được. Còn lại có nhiều phán xét về vấn đề ‘anh này nhỏ tuổi quá, cô này lớn tuổi quá’ thì mình nghĩ không có gì phải căng thẳng, miễn sau cả hai vui là được.

Nếu sau này Vi có một anh bạn trai nhỏ tuổi hơn thì cũng không có gì phải ngại. Bản thân mình cảm thấy cả hai có thể tạo ra cuộc sống tích cực cho nhau thì điều đó nên cổ vũ, miễn sao không gây ảnh hưởng đến mọi người. Ví dụ, khi một anh lớn tuổi quá mà yêu một cô gái nhỏ nhỏ xinh xinh thì mọi người nghĩ 'đáng yêu quá' vì cô này có thể nũng nịu. Vậy với người phụ nữ lớn tuổi chẳng lẽ không tìm được tình yêu, không được yếu đuối hay sao. Vi nghĩ nếu quen được một anh chàng vừa trẻ trung mà mình được yêu chiều thì tuyệt vời".

Tường Vi từng cho biết tự thấy bản thân là người cởi mở để đón nhận tình cảm từ các đối tượng khác nhau, kể cả người trẻ tuổi - Ảnh: Internet

Sau khoảng thời gian miệt mài ở phim trường, Tường Vi biết cách trân trọng bản thân bằng việc vi vu sang chảnh hay tụ họp bạn bè. Có lẽ, cô vẫn tìm được niềm vui khi độc thân nên không gấp gáp việc chồng con.