Con gái cố ca sĩ Phi Nhung làm một điều đặc biệt vào ngày sinh nhật mẹ khiến netizen xúc động

Vào ngày 10/4 hằng năm là ngày sinh nhật của cố ca sĩ Phi Nhung, con gái Wendy dành tặng mẹ mình điều đặc biệt trong ngày đặc biệt này.

Sau khi mẹ qua đời, con gái Phi Nhung - Wendy Phạm đã dần quay trở lại với cuộc sống thường nhật. Cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh vui vẻ bên gia đình, thỉnh thoảng cũng nhắc nhớ về những kỷ niệm bên mẹ. Cố ca sĩ Phi Nhung và con gái Wendy - Ảnh: Internet Vào ngày 10/4 là ngày sinh nhật của cố ca sĩ Phi Nhung, Wendy dành tặng mẹ mình điều đặc biệt trong ngày sinh nhật. Mới đây, trên trang cá nhân, Wendy đã đăng tải khoảnh khắc tổ chức sinh nhật cho mẹ đầy thiêng liêng. Cô viết: "Chúc mừng sinh nhật mẹ". Trên chiếc bánh kem, Wendy để ảnh thân thiết của hai mẹ con.

Wendy dành tặng mẹ mình điều đặc biệt trong ngày sinh nhật - Ảnh: Internet Để tưởng nhớ đến người mẹ quá cố, hàng năm cứ đến sinh nhật mẹ cô lại tự tay chuẩn bị mọi thứ tổ chức sinh nhật cho mẹ. Mặc dù mẹ đã ra đi mãi mãi nhưng Wendy tin rằng mẹ luôn ở bên cạnh dõi theo cô và gia đình.

Để tưởng nhớ đến người mẹ quá cố, hàng năm cứ đến sinh nhật mẹ cô lại tự tay chuẩn bị mọi thứ tổ chức sinh nhật cho mẹ - Ảnh: Internet Vào sinh nhật năm ngoái, con gái cố ca sĩ Phi Nhung cùng đại gia đình diện đồ có in hình mẹ để thay mẹ đi làm từ thiện. Wendy Phạm chia sẻ: "Hôm nay đi từ thiện thay mặt cho mẹ, mặc áo của mẹ cũng như là có mẹ bên cạnh. Năm đầu tiên sinh nhật không có mẹ nhưng cũng là năm đầu tiên bên mẹ ngày sinh nhật". Vào sinh nhật năm ngoái, con gái cố ca sĩ Phi Nhung cùng đại gia đình diện đồ có in hình mẹ để thay mẹ đi làm từ thiệ - Ảnh: Internet Nhìn hình ảnh hai cháu ngoại mặc áo có in hình bà ngoại mà ai nấy không khỏi xót xa. Có thể thấy, mặc dù đã rời xa cõi tạm, cố ca sĩ Phi Nhung luôn ở trong tim và sống mãi trong tâm trí của những người thân trong gia đình, bạn bè và người hâm mộ.

Vào ngày đầu nhận việc, con gái Phi Nhung bất ngờ tiết lộ hiện tượng lạ có liên quan đến mẹ Mới đây, trên trang cá nhân, con gái Phi Nhung - Wendy đăng tải đoạn clip ngắn kể về hiện tượng lạ trong ngày đầu đi nhận việc.

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