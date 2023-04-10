Lê Âu Ngân Anh từ hoa hậu 'không được công nhận', hiện tại là người đẹp tri thức được mến mộ, chồng cưng chiều hết mực, thường đi du lịch nước ngoài, đồ hiệu đầy người

Hậu trường 10/04/2023 08:56

Sau 5 năm đăng quang Hoa hậu với không ít tai tiếng, Ngân Anh dần lấy lại thiện cảm của người hâm mộ bởi nét đẹp tri thức, thân thiện mỗi khi lên giảng đường. Hiện tại cô đã lập gia đình và có cuộc sống viên mãn bên chồng.

Sau 5 năm đăng quang Hoa hậu với không ít tai tiếng, Ngân Anh hiện đang là giảng viên trẻ tuổi tại trường đại học. Từ sau khi đi du học về nước, Hoa hậu Đại dương 2017 dần lấy lại thiện cảm của người hâm mộ bởi nét đẹp tri thức, thân thiện mỗi khi lên giảng đường. Hiện tại cô đã lập gia đình và có cuộc sống viên mãn bên chồng.

Lê Âu Ngân Anh từ hoa hậu 'không được công nhận', hiện tại là người đẹp tri thức được mến mộ, chồng cưng chiều hết mực, thường đi du lịch nước ngoài, đồ hiệu đầy người - Ảnh 1
Sau 5 năm đăng quang Hoa hậu với không ít tai tiếng, Ngân Anh hiện đang là giảng viên trẻ tuổi tại trường đại học - Ảnh: Internet

 

Được biết, Lê Âu Ngân Anh đã đăng ký kết hôn cùng Phan Tô Ny vào tháng 5/2022. Vị hôn phu của Ngân Anh lớn hơn cô 5 tuổi, hiện đang công tác tại Đài Truyền hình TP HCM và từng xuất hiện trong phim Trở Về 2. Phan Tô Ny là người động viên, hướng dẫn và hỗ trợ Lê Âu Ngân Anh trong công việc làm biên tập viên và MC. Đặc biệt, chồng của Lê Âu Ngân Anh từng gây sốt khi xuất hiện trên chương trình Tình Yêu Hoàn Mỹ năm 2019.

Lê Âu Ngân Anh từ hoa hậu 'không được công nhận', hiện tại là người đẹp tri thức được mến mộ, chồng cưng chiều hết mực, thường đi du lịch nước ngoài, đồ hiệu đầy người - Ảnh 2
Lê Âu Ngân Anh đã lập gia đình và có cuộc sống viên mãn bên chồng - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, Ngân Anh thường xuyên cập nhật hình ảnh về cuộc sống của bản thân với ông xã. Đặc biệt, Ngân Anh không ngại công khai ảnh tình tứ cũng như những khoảnh khắc được ông xã cưng chiều hết mực. Ngoài những bữa ăn sang chảnh hay thường xuyên đi mua sắm, họ còn đồng hành, cùng nhau du lịch ở nước ngoài.

Lê Âu Ngân Anh từ hoa hậu 'không được công nhận', hiện tại là người đẹp tri thức được mến mộ, chồng cưng chiều hết mực, thường đi du lịch nước ngoài, đồ hiệu đầy người - Ảnh 3

Lê Âu Ngân Anh từ hoa hậu 'không được công nhận', hiện tại là người đẹp tri thức được mến mộ, chồng cưng chiều hết mực, thường đi du lịch nước ngoài, đồ hiệu đầy người - Ảnh 4

Lê Âu Ngân Anh từ hoa hậu 'không được công nhận', hiện tại là người đẹp tri thức được mến mộ, chồng cưng chiều hết mực, thường đi du lịch nước ngoài, đồ hiệu đầy người - Ảnh 5
Ngân Anh không ngại công khai ảnh tình tứ cũng như những khoảnh khắc được ông xã cưng chiều hết mực - Ảnh: Internet

 

Sau khi kết hôn, Ngân Anh cũng chăm chút cho bản thân nhiều hơn và thường xuyên khoe đồ hiệu đắt đỏ. Ngân Anh trong một lần phỏng vấn báo chí đã tiết lộ rằng, không chỉ cuộc sống bên ngoài mà khi lên giảng đường cô vẫn thường xuyên diện đồ hiệu.

Tuy nhiên, Ngân Anh sẽ chú ý lựa chọn phong cách kín đáo, tinh tế và đơn giản để phù hợp với hoàn cảnh. Mặc dù tiết chế nhưng giá trị của chúng cũng lên tới hàng trăm triệu đồng. Có những chiếc túi của cô vài trăm triệu đồng. Hay tính tổng bộ đồ đang mặc trên người của Ngân Anh cũng rơi vào khoảng nửa tỷ đồng.

Lê Âu Ngân Anh từ hoa hậu 'không được công nhận', hiện tại là người đẹp tri thức được mến mộ, chồng cưng chiều hết mực, thường đi du lịch nước ngoài, đồ hiệu đầy người - Ảnh 6

Lê Âu Ngân Anh từ hoa hậu 'không được công nhận', hiện tại là người đẹp tri thức được mến mộ, chồng cưng chiều hết mực, thường đi du lịch nước ngoài, đồ hiệu đầy người - Ảnh 7
Ngân Anh cũng chăm chút cho bản thân nhiều hơn và thường xuyên khoe đồ hiệu đắt đỏ - Ảnh: Internet

 

Ngân Anh còn tiết lộ chồng cô không chỉ làm công việc MC, BTV mà anh còn làm nhiều công việc, kiếm tiền giỏi, sống khép kín. Về kinh tế, Tô Ny và vợ có quỹ chung, mỗi tháng đóng vào để tạo thói quen, trang trải phí sinh hoạt. Còn mật khẩu ngân hàng, két sắt, họ xài chung. Nhiều người hay đặt nặng chuyện tài chính trong hôn nhân nhưng Tô Ny cho biết vợ chồng anh triệt tiêu điều này từ đầu. MC và vợ muốn có thời gian vợ chồng son 1-2 năm để nhìn nhận, chuẩn bị mọi thứ tốt nhất trước khi có con.

Lê Âu Ngân Anh từ hoa hậu 'không được công nhận', hiện tại là người đẹp tri thức được mến mộ, chồng cưng chiều hết mực, thường đi du lịch nước ngoài, đồ hiệu đầy người - Ảnh 8
 Kể từ sau khi kết hôn, cuộc sống Ngân Anh có nhiều thay đổi theo hướng tích cực - Ảnh: Internet

Có thể thấy rằng, kể từ sau khi kết hôn, cuộc sống Ngân Anh có nhiều thay đổi theo hướng tích cực. Cô sống vui vẻ, thoải mái và đặc biệt chăm chút cho cuộc sống của bản thân nhiều hơn. Sự hoàn thiện về mọi thứ của cô là câu trả lời cho việc ngày xưa bản thân từng dính vào không ít thị phi.

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