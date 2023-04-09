Bắt chộp khoảnh khắc Trường Giang sát giờ diễn vẫn đợi ngoài cánh gà để tận tay tặng vé miễn phí cho fan có hoàn cảnh khó khăn

Hậu trường 09/04/2023 13:40

Trường Giang vốn là 1 danh hài đám hàng đầu showbiz Việt. Mặc dù vậy, nam danh hài vẫn có nhiều hoạt động miễn phí cho fan hâm mộ khó khăn có điều kiện được xem mình biểu diễn.

Trường Giang vốn là 1 nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Việt hiện nay. Là một trong những danh hài đình đám hàng đầu showbiz Việt nhưng nam diễn viên luôn gắn liền với hình ảnh giản dị, thân thiện với mọi người.

Bắt chộp khoảnh khắc Trường Giang sát giờ diễn vẫn đợi ngoài cánh gà để tận tay tặng vé miễn phí cho fan có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1
 Là một trong những danh hài đình đám hàng đầu showbiz Việt nhưng Trường Giang luôn gắn liền với hình ảnh giản dị, thân thiện với mọi người - Ảnh: Internet

 

Mới đây, trong một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội đã ghi lại hành động đẹp của Trường Giang dành cho khán giả của mình. Được biết, những ngày qua anh có chuyến lưu diễn ở Mỹ. Mặc dù sát giờ diễn ‘Mười Khó’ vẫn lang thang bên ngoài chưa vào hội trường chuẩn bị. Vì biết khán giả muốn xem mình diễn nhưng không thể mua được vé, sao nam đã chủ động xin đơn vị tổ chức để tặng miễn phí.

Bắt chộp khoảnh khắc Trường Giang sát giờ diễn vẫn đợi ngoài cánh gà để tận tay tặng vé miễn phí cho fan có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 2

Bắt chộp khoảnh khắc Trường Giang sát giờ diễn vẫn đợi ngoài cánh gà để tận tay tặng vé miễn phí cho fan có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 3
Vì biết khán giả muốn xem mình diễn nhưng không thể mua được vé, sao nam đã chủ động xin đơn vị tổ chức để tặng miễn phí - Ảnh: Internet

 

Trường Giang chờ đợi bên ngoài để tận tay tặng fan của mình: “Chị đó khó khăn. Chị có một đứa con gái muốn chụp hình với mình và hôm nay cổ nói cổ sẽ đến xem tiếp. Vì vậy mình hứa sẽ cho cô 10 vé rồi hẹn ở đây, đợi đưa vé nhưng nãy giờ không thấy cô.”

Bắt chộp khoảnh khắc Trường Giang sát giờ diễn vẫn đợi ngoài cánh gà để tận tay tặng vé miễn phí cho fan có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 4
Trường Giang chờ đợi bên ngoài để tận tay tặng fan của mình - Ảnh: Internet

 

Vì muốn giữ lời, sợ vào sân khấu khán giả sẽ gặp khó khăn nếu tìm mình nên anh vẫn chờ đợi bên ngoài. Khi được người đi cùng khuyên không nên đợi thêm, chậm trễ sẽ phải hủy show, Trường Giang vẫn cố nán lại. Sau nửa tiếng đợi, cuối cùng anh rời đi nhưng tiếp tục nhờ người quen đứng bên ngoài chờ giúp mình.

Bắt chộp khoảnh khắc Trường Giang sát giờ diễn vẫn đợi ngoài cánh gà để tận tay tặng vé miễn phí cho fan có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 5
Trường Giang nhờ người quen đứng bên ngoài chờ giúp mình vì đã tới giờ diễn - Ảnh: Internet

 

Hành động của Trường Giang đã nhanh chóng nhận về nhiều lời ngợi khen của công chúng. Người hâm mộ cho rằng dù đã là một ngôi sao lớn, có nhiều người yêu mến nhưng mỗi vị khán giả đều được Trường Giang đối xử chân thành, tận tình.

Trước đó, Trường Giang đã ra mắt một phim chiếu mạng để tri ân khán giả của mình. Nam nghệ sĩ mong muốn fan của mình ở tất cả mọi tầng lớp đều có thể xem phim: “Không có sự đầu tư nào xâm chiếm nội dung của tôi vì tôi có đủ tiền để làm phim. Tôi cũng không chiếu trên một app nào cả vì tôi muốn khán giả ở dưới tỉnh - những người không thể kiếm một ngày 30 nghìn, họ vẫn được xem miễn phí, bởi vì họ không phải tốn tiền mua app”.

Bắt chộp khoảnh khắc Trường Giang sát giờ diễn vẫn đợi ngoài cánh gà để tận tay tặng vé miễn phí cho fan có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 6
Trường Giang đã ra mắt một phim chiếu mạng để khán giả của mình được coi miễn phí - Ảnh: Internet

 

Về chi phí, nam MC cũng cho biết bản thân sẽ tự bỏ tiền túi ra để làm. Ông xã Nhã Phương nói thêm: “Khán giả cho mình còn nhiều hơn gấp mấy lần cái đó mà, mình sống là phải biết cho đi”.

Bắt chộp khoảnh khắc Trường Giang sát giờ diễn vẫn đợi ngoài cánh gà để tận tay tặng vé miễn phí cho fan có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 7
Trường Giang cho rằng khán giả cho mình nhiều hơn cái mình bỏ ra - Ảnh: Internet

 

Đây cũng không phải lần đầu tiên Trường Giang tự bỏ tiền túi để làm sản phẩm tri ân khán giả. Trước đó vào năm 2017, nam MC cũng đã tổ chức 1 liveshow hoàn toàn miễn phí dành tặng những người dân quê hương Quảng Nam.

Bắt chộp khoảnh khắc Trường Giang sát giờ diễn vẫn đợi ngoài cánh gà để tận tay tặng vé miễn phí cho fan có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 8
Trường Giang cũng đã tổ chức 1 liveshow hoàn toàn miễn phí dành tặng những người dân quê hương Quảng Nam - Ảnh: Internet

 

“Trước đây, tôi từng có một mơ ước là được về quê nhà làm liveshow hoành tráng và diễn miễn phí cho bà con quê hương xem. Tôi biết ở quê có rất nhiều người yêu mến mình, nhưng không phải ai cũng có đủ điều kiện để thưởng thức những liveshow bán vé và hình như cũng chưa có nghệ sĩ nào thực hiện liveshow tại Quảng Nam. Ngoài mong muốn bấy lâu nay của mình, đây cũng là dịp để tôi gửi lời tri ân đến mảnh đất đã nuôi dưỡng mình từ thủa ấu thơ” - Trường Giang bộc bạch.

 

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