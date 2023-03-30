Trường Giang hé lộ khoảnh khắc 'tan chảy', cùng con gái diện đồ đôi tại xứ cờ Hoa

Hậu trường 30/03/2023 21:21

Những ngày qua, gia đình Trường Giang – Nhã Phương đang có chuyến lưu diễn tại Mỹ. Mới đây, nam danh hài đã chia sẻ hình ảnh hé lộ khoảnh khắc đáng yêu, 'tan chảy' cùng con gái tại xứ cờ Hoa.

Những ngày qua, gia đình Trường Giang – Nhã Phương đang có chuyến lưu diễn tại Mỹ. Mới đây, nam danh hài đã chia sẻ hình ảnh hé lộ khoảnh khắc đáng yêu cùng con gái tại xứ cờ Hoa. Theo đó, ‘Mười Khó’ viết: "Cùng ba đi khắp thế gian".

Trường Giang hé lộ khoảnh khắc 'tan chảy', cùng con gái diện đồ đôi tại xứ cờ Hoa - Ảnh 1
Trường Giang cùng con gái diện cùng tone đồ đen đồng điệu tại xứ cờ hoa -  Ảnh: Internet

Đáng chú ý, dân tình không khỏi thích thú khi hai cha con cùng diện cùng tone đồ đen đồng điệu. Ngoài ra, cô bé còn được ba chu đáo cho khoác áo ấm dày để giữ ấm trong điều kiện thời tiết lạnh tại xứ cờ hoa.

Được biết, đây là chuyến xuất ngoại đầu tiên trong cuộc đời con gái Trường Giang - bé Destiny. Cô bé được bố mẹ tháp tùng sang Mỹ để du lịch. Trước đó, trong những đoạn clip nam danh hài chia sẻ, có thể thấy nhóc tỳ nhà nam danh hài được dùng dịch vụ khá đắt đỏ như là đi máy bay hạng thương gia và luôn được ba mẹ chăm sóc từng li từng tí. Xuyên suốt đoạn clip, Destiny cũng không hề nhõng nhẽo mà luôn ôm hôn ba, còn phối hợp với ba rất nhịp nhàng để đùa vui và nhảy nhót.

Trường Giang hé lộ khoảnh khắc 'tan chảy', cùng con gái diện đồ đôi tại xứ cờ Hoa - Ảnh 2

Trường Giang hé lộ khoảnh khắc 'tan chảy', cùng con gái diện đồ đôi tại xứ cờ Hoa - Ảnh 3

Trường Giang hé lộ khoảnh khắc 'tan chảy', cùng con gái diện đồ đôi tại xứ cờ Hoa - Ảnh 4
Destiny cũng không hề nhõng nhẽo mà luôn ôm hôn ba, còn phối hợp với ba rất nhịp nhàng để đùa vui và nhảy nhót - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Trường Giang đã tiết lộ về tính cách đáng khen của nhóc tỳ khi mới 4 tuổi: "Lần đầu sang Mỹ nên cô ấy sợ dữ lắm nhưng ráng nhịn, chỉ biết ôm chặt ba Tí chứ không mè nheo tí nào. Còn không quên gặp ai cũng chào như lời ba dặn. Thương công chúa nhà tui quá đi".

Trường Giang hé lộ khoảnh khắc 'tan chảy', cùng con gái diện đồ đôi tại xứ cờ Hoa - Ảnh 5
Trong chuyến đi Mỹ lần này, có thể thấy Trường Giang là người luôn là người kề cận và chăm sóc cho con gái cưng từng li từng tí - Ảnh: Internet

Trong chuyến đi Mỹ lần này, có thể thấy Trường Giang là người luôn là người kề cận và chăm sóc cho con gái cưng từng li từng tí. Cô bé cũng rất thoải mái khi được ở bên cạnh ba. Nhiều người cũng tỏ ra bất ngờ vì bé Destiny thể hiện sự thân thiết với Trường Giang nhiều hơn cả Nhã Phương.

Trường Giang hé lộ khoảnh khắc 'tan chảy', cùng con gái diện đồ đôi tại xứ cờ Hoa - Ảnh 6
Trường Giang nô đùa bên con gái trong căn nhà của vợ chồng ca sĩ Hồng Ngọc ở Mỹ - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân của ca sĩ Hồng Ngọc cũng hé lộ hình ảnh nghệ sĩ Trường Giang nô đùa bên con gái trong căn nhà của vợ chồng cô ở Mỹ. Vô tình bắt gặp, cô cảm thấy khoảnh khắc này rất đáng yêu. Trường Giang góp mặt trong show diễn do ông xã của Hồng Ngọc tổ chức.

 

Khoe loạt ảnh nhà trọ Destiny, Nhã Phương 'cosplay' dép tổ ong huyền thoại của chồng, Trường Giang 'phát tướng' vì được vợ chăm sóc kỹ lưỡng

Khoe loạt ảnh nhà trọ Destiny, Nhã Phương 'cosplay' dép tổ ong huyền thoại của chồng, Trường Giang 'phát tướng' vì được vợ chăm sóc kỹ lưỡng

Sau khi lập gia đình, Trường Giang và Nhã Phương đã có cuộc sống hôn nhân đầy hạnh phúc. Hiện tại, tổ ấm của bộ đôi đình đám được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cả 2 cũng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đầy ngọt ngào bên đối phương và gây sốt mạng xã hội.

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