Trường Giang bất ngờ 'tuyên bố' sẽ không để lại tài sản cho con, tiết lộ cách nuôi dạy con khác lạ

Trong một sự kiện, Trường Giang đã có những trải lòng đầy bất ngờ về gia đình, đặc biệt là về cô con gái đầu lòng Destiny.

Gia đình Trường Giang - Nhã Phương được truyền thông Việt "săn đón" khá nhiều, một phần xuất phát từ sự tò mò về bé Destiny. Ngoài những đoạn clip, hình ảnh vô tình hé lộ diện mạo của ái nữ, thì cho đến nay, cặp vợ chồng nổi tiếng vẫn chưa từng khoe "công chúa nhỏ" trên mạng xã hội. Gia đình nhỏ của Trường Giang - Nhã Phương - Ảnh: Internet Mới đây, Trường Giang vừa thông báo ra mắt dự án web drama mới. Xuất hiện tại sự kiện, nam nghệ sĩ đã có những trải lòng về công việc, sự nghiệp và đặc biệt là gia đình nhỏ và cô con gái đầu lòng. Nói về tính cách của con gái nhỏ hơn 3 tuổi, Trường Giang tự hào vì con gái rất ngoan, hiểu chuyện và ghi nhớ rõ lời bố mẹ. Anh chia sẻ: “Con không được ăn mì gói vì không tốt cho sức khỏe, sau đó bé thấy ai ăn mì gói là đứng kể bên nhắc nhở liền. Trong nhà, Destiny được mẹ cưng lắm. Tôi thì thương con nhiều chứ không cưng chiều, vợ là người chiều hư con. Con nghe lời và sợ tôi lắm".

Trường Giang - Nhã Phương tại sự kiện ra mắt dự án mới - Ảnh: Internet Theo chia sẻ của nam diễn viên hài, con gái là người sống rất tình cảm và quấn quýt đối với bố mẹ. Song không vì vậy mà ông xã Nhã Phương nuông chiều con vô điều kiện. Nam nghệ sĩ bày tỏ mình có quan điểm nuôi dạy con rõ ràng, anh ưu tiên tập cho con tính tự lập và không ỷ vào bố mẹ. Trường Giang cho biết con gái là người sống rất tình cảm và quấn quýt đối với bố mẹ nhưng anh ưu tiên tập cho con tính tự lập và không ỷ vào bố mẹ - Ảnh: Internet Nam nghệ sĩ cũng cho biết, bản thân không ép buộc con phải nối nghiệp nghệ thuật của bố mẹ. Vợ chồng anh tôn trọng và ủng hộ nhóc tỳ đi theo con đường của riêng mình. Đặc biệt, "Mười khó" còn tiết lộ quan điểm rằng sẽ không để lại tài sản cho con mà muốn con phải tự lao động và kiếm tiền từ chính sức lực của bản thân.

"Cuộc sống của mình ngày xưa khổ cực nhiều rồi. Sau này mình sẽ cho con học gì cũng được, học tốt là được. Làm nghề gì cũng được, sống đàng hoàng là được. Còn tài sản thì con phải tự kiếm chứ ba mẹ không cho con đâu. Nói thẳng ra là như vậy" - Trường Giang bày tỏ. Trường Giang tiết lộ quan điểm rằng sẽ không để lại tài sản cho con mà muốn con phải tự lao động và kiếm tiền từ chính sức lực của bản thân - Ảnh: Internet Anh bật mí bản thân và vợ không ít lần có những điểm bất đồng trong việc nuôi dạy con, đặc biệt là việc chia sẻ hình ảnh của con lên MXH. Anh từng không đồng tình việc bà xã đăng tải ảnh bé Destiny lên MXH nhưng sau đó anh chọn cách "xuống nước". Bởi, anh thông cảm cho vợ vì suy cho cùng đó chỉ là tâm lý của phụ nữ, người mẹ lúc nào cũng muốn yêu thương và tự hào về con của mình. Trường Giang cũng khẳng định sẽ không lập trang mạng xã hội riêng cho con gái như nhiều nghệ sĩ khác - Ảnh: Internet Trường Giang cũng khẳng định sẽ không lập trang mạng xã hội riêng cho con gái như nhiều nghệ sĩ khác. "Chàng hề xứ Quảng" giải thích: "Ở nhà, tôi còn không cho con gái xem TikTok. Tôi không phải nói xấu nhưng với góc nhìn cá nhân, tôi thấy nhiều tiêu cực và sợ để con tiếp xúc. Con gái tôi chỉ được cho xem những kênh dành riêng cho thiếu nhi, chẳng hạn như dạy bé làm đồ chơi, vẽ hay nói tiếng Anh. Con tôi rất thích nói tiếng Anh nên hay xem những chương trình phù hợp như vậy".

Đi lên từ nghèo khó đến sở hữu tài sản khủng, Trường Giang đối xử rộng rãi với đồng nghiệp, thường xuyên mời ghé chơi biệt thự chục tỷ Không chỉ nổi tiếng trong vbiz và sở hữu khối lượng tài sản khủng, nam danh hài có có tấm lòng rộng mở khi luôn đối xử tốt với đồng nghiệp. Thậm chí, anh không ngần ngại mời nhiều sao Việt về khu biệt thự trị giá hàng chục tỷ đồng của mình để nghỉ dưỡng.

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